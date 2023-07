Die Kriminaldirektion Kaiserslautern steht unter neuer Leitung.

Am heutigen Nachmittag (17. Juli 2023) fand im Polizeipräsidium Westpfalz die offizielle Amtseinführung von Stefan Becht als Leiter der Kriminaldirektion Kaiserslautern statt.

Stefan Becht ist seit rund 28 Jahren Angehöriger der Polizei Rheinland-Pfalz. Der heute 47-jährige Kriminaldirektor und Familienvater kann auf zahlreiche Stationen und Funktionen zurückblicken. Zuletzt leitete er die Zentrale Kriminalinspektion Ludwigshafen, wo er zugleich stellvertretender Leiter der Kriminaldirektion Ludwigshafen war. Zuvor war er unter anderem beim Landeskriminalamt sowie im Referat für Verbrechensbekämpfung und Kriminalprävention im rheinland-pfälzischen Innenministerium und als Leiter der Kriminalinspektion Landau tätig.

Becht kommt in einer Zeit des Wandels ins Polizeipräsidium Westpfalz. Die Polizei steht hinsichtlich der Kriminalitätsbekämpfung vor neuen Herausforderungen. Neue Kriminalitätsphänomene, immer aufwändigere Ermittlungsmethoden sowie der enorme Anstieg auszuwertender digitaler Daten bestimmen zunehmend die Arbeit der Kriminalpolizei. Dabei steigt gleichzeitig der gesellschaftliche und justizielle Anspruch an die Qualität der polizeilichen Arbeit sowie die Flexibilität der Organisation.

In seiner Rede betonte Polizeivizepräsident Christof Gastauer, dass Stefan Becht die ideale Besetzung für diese Herausforderungen sei. „Er hat bewiesen, dass er die Fähigkeit besitzt, komplexe Situationen zu analysieren, innovative Lösungen zu finden und effektive Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung umzusetzen“, so der stellvertretende Polizeichef. Gastauer sicherte seinem neuen Mitarbeiter die volle Unterstützung zu.

In seiner Antrittsrede bedankte sich Stefan Becht für die kollegiale Aufnahme im Polizeipräsidium Westpfalz: „Nicht nur die Mitarbeiter der Kriminaldirektion haben mir hier den Einstieg in die neue Funktion sehr erleichtert. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in Kaiserslautern. Diese ist insbesondere vor dem Hintergrund der Änderung der Struktur der Kriminaldirektionen und der Kriminalinspektionen im Land und somit auch im Polizeipräsidium Westpfalz herausfordernd.“ |erf/cri

Alkoholisierter Mann randaliert in Gaststätte

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann verhielt sich am Samstagabend in einer

Gaststätte am Pfaffplatz äußerst unangebracht. Der 38-Jährige wollte die

Toilette des Lokals aufsuchen, ohne dort Kunde gewesen zu sein. Zudem befand er

sich in einem stark alkoholisierten Zustand.

Als ihm von den Mitarbeitern dieser Wunsch verwehrt wurde, beleidigte der

Alkoholisierte einen Angestellten. Daraufhin wurde er gebeten, die Gaststätte zu

verlassen. Der Mann weigerte sich und fing an zu randalieren. Ein Mitarbeiter

setzte den 38-Jährigen deshalb vor die Tür.

Der Randalierer gab gegenüber der alarmierten Polizeistreife an, dass er durch

den 46-Jährigen geschlagen und am Hals gepackt worden sei. Die Polizei ermittelt

nun unter anderem wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs. Die

Ermittlungen dauern an. |ksr

Mit Falschgeld Zeche bezahlt

Kaiserslautern (ots) – Mit falschen US Dollar-Noten ist am Sonntag in einer

Gaststätte im Stadtgebiet ein Mann aufgefallen. Der 25-Jährige zahlte seine

Zeche mit den Blüten. Dem Wirt fiel das unechte Geld auf. Er alarmierte die

Polizei. Gegenüber den Beamten gab der 25-Jährige an, dass er die Geldscheine

gefunden habe. Dass es sich bei den Banknoten um Falschgeld handelt, sei dem

Mann nicht aufgefallen. Die Polizei stellte die Falsifikate sicher. Die

Ermittlungen dauern an. |erf

Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots) – Unbekannte übersprühen die sogenannte Wertetreppe am

Paul-Schneider-Gymnasium. In der Nacht von Sonntag auf Montag machten sich

unbekannte Personen an der Treppe zu schaffen, wodurch verschiedene Schriftzüge

überdeckt wurden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion

Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Elektrofahrrad aus Garage gestohlen

Niedermoschel (Donnersbergkreis) (ots) – In der Zeit von Freitagabend bis

Samstagmorgen wurde in der Straße „Auf der Weide“ ein Elektrofahrrad aus der

Garage eines Einfamilienhauses gestohlen. Es handelte sich um ein

schwarz-orangefarbenes E-Bike von „Trek“. Das Elektrofahrrad wurde samt

Fahrradtasche und Ladegerät entwendet. Der Gesamtwert wurde mit 2700 Euro

angegeben. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen und Fahrzeugen, die

mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

|pirok

Pkw brennt aus

Kaiserslautern (ots) – In der Galappmühler Straße brannte am Sonntagabend ein

Auto. Während der Fahrt kam zunächst untypischer Rauch aus dem Auspuff des

Wagens. Als der Fahrer das Auto parkte, fing der Mercedes kurz darauf Feuer.

Wenig später stand der Pkw im Vollbrand. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr

löschten die Flammen. Warum das Fahrzeug in Brand geriet, ist aktuell Gegenstand

der polizeilichen Ermittlungen. |erf

Reisender begeht mehrere Straftaten

Kaiserslautern (ots) – Ein Tourist löste am Sonntagabend Ermittlungen der

Polizei aus. Der Student war zunächst mit dem Taxi von Frankfurt nach

Kaiserslautern gefahren. Die Fahrt versuchte er mit zwei verschiedenen

Kreditkarten zu bezahlen. Dies war jedoch erfolglos. Daraufhin gab er dem

Taxifahrer gegenüber an, Geld holen zu wollen und gleich wieder da zu sein. Er

verließ die Örtlichkeit. Wenig später bemerkte eine Anwohnerin den 20-Jährigen

auf ihrem Grundstück und beobachtete, wie dieser an einem angrenzenden Gebäude

eine Scheibe einschlug. Infolgedessen konfrontierten die Anwohner den Mann und

alarmierten die Polizei. Die Beamten durchsuchten den 20-Jährigen. Dabei fanden

sie neben mehreren Gramm Cannabis eine gestohlene Geldbörse. Um weitere

Straftaten des Studenten zu verhindern, wurde dieser, nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft, von der Polizei bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen. Der

Mann blickt mehreren Strafanzeigen entgegen. |ksr

Pärchen-Abend endet mit Schlägerei – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein junger Erwachsener wurde am Sonntagabend in der

Logenstraße Opfer eines tätlichen Angriffs. Der 18-Jährige war mit seiner

Freundin unterwegs, als sie zwei Männern begegneten. Einen der beiden kannte das

Opfer flüchtig. Sie hatten in der Vergangenheit bereits Streit. Aufgrund dessen

kam es an diesem Abend zwischen den beiden erneut zu einer Auseinandersetzung.

Die Schreierei wurde schnell handgreiflich. Der noch unbekannte Begleiter des

Täters schubste den 18-Jährigen und schlug ihm mit der Faust auf die Nase. Der

Attackierte wehrte sich und schubste seinen Angreifer von sich weg. Daraufhin

schlug ihm sein Bekannter mit einem Gegenstand ins Gesicht und auf seine Arme.

Anschließend flohen beide Täter in eine unbekannte Richtung. Die Ermittlungen

der Polizei dauern an.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben. – circa 1,75-1,80 Meter groß –

trug ein rotes T-Shirt und eine dunkle Jogginghose – Gesicht war mit einem Schal

bedeckt

Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten haben, können sich mit der Polizei

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung setzen. |ksr