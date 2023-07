Frankfurt: Christopher Street Day Wochenende – Vorläufige Bilanz der Polizei

Frankfurt (ots) – (lo) Der 31. Frankfurter Christopher Street Day ist gestern zu

Ende gegangen. Mit rund 50.000 Besucherinnen und Besuchern nahmen somit deutlich

mehr Menschen als im vergangenen Jahr an den bunten, vielfältigen und

überwiegend friedlichen Veranstaltungen des CSD-Wochenendes teil.

Die Frankfurter Polizei war frühzeitig mit zahlreichen Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamten im gesamten Innenstadtbereich präsent. Ein besonderer Schwerpunkt

lag auf dem Veranstaltungsbereich rund um die Konstablerwache. An der

Großdemonstration in Form eines Aufzugs am Samstag nahmen rund 13.000 Menschen

teil. Trotz des regnerischen Wetters herrschte während der gesamten

Veranstaltung eine ausgelassene und friedliche Stimmung unter den Teilnehmenden

und Zuschauern.

Ebenfalls präsent war das Infomobil der Polizei mit dem Team der

Einstellungsberatung und den Ansprechpersonen für LSBT:IQ-Lebensweisen. Letztere

nahmen mit einem eigens dafür bereitgestellten Streifenwagen (Paradefahrzeug),

der mit Regenbogenfahnen geschmückt war, an dem Aufzug teil und zeigten somit

buchstäblich „Flagge“.

Im Verlauf des Aufzuges wurde im Bereich des Eschenheimer Tors das Fahrzeug

unserer Ansprechpersonen für LSBT:IQ-Lebensweisen von einer kleinen Gruppe von

Teilnehmenden des Aufzuges, die sich erst im Bereich des Willy-Brandt-Platzes

der CSD-Demonstration angeschlossen hatte, blockiert und umringt. Dabei wurden

die Regebogenfahnen von den Fahrzeugtüren abgerissen. Mehrere Personen

beschädigten zudem die Motorhaube.

Nachdem die Blockade durch Einsatzkräfte zügig aufgelöst werden konnte, nahm die

Polizei das eigene Paradefahrzeug aus dem Aufzug. Grund für die Beendigung der

Teilnahme an dem Aufzug war die Absicht, die offensichtlich innerhalb der

Community vorhandene Diskussion um die Rolle der Polizei bei einem CSD nicht

weiter zu verstärken.

Über die drei Veranstaltungstage hinweg nahm die Polizei insgesamt 19

Strafanzeigen auf, bei denen es sich überwiegend um Diebstähle, aber auch

Körperverletzungen und Beleidigungen handelt. Bei mindestens drei dieser

Strafanzeigen werden mögliche queerfeindliche Motive geprüft. So kam es im

Anschluss an den Aufzug am Samstag zu einer wechselseitigen Körperverletzung und

einer Körperverletzung zum Nachteil jeweils einer Transperson. Des Weiteren kam

es in der Nacht von Freitag (14.07.23) auf Samstag (15.07.23) zu einer

gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil eines homosexuellen

Mannes, bei der der 39-jährige Tatverdächtige anschließend durch Einsatzkräfte

festgenommen wurde.

Bilanz vom Wochenende: Haftbefehle unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Steuerhinterziehung

Frankfurt/Main (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt hat auch am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche Haftbefehle vollstreckt, unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer.

Weil er Widerstand gegen Personen leistete, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, musste bereits am Freitag ein 29-Jähriger eine Geldstrafe in Höhe von 5.850 Euro zahlen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg suchte seit März 2023 nach dem Deutschen. Auf seinem Weg nach Nursultan (Kasachstan) stellten Beamte der Bundespolizei den Mann bei der Ausreisekontrolle fest. Er beglich die Strafe vor Ort in voller Höhe und konnte anschließend in sein Zielland Kasachstan ausreisen.

Auch ein weiterer Deutscher konnte am Freitag durch Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro eine Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Der 32-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart seit November 2022 gesucht. Wegen Trunkenheit im Verkehr war er zu 50 Tagessätzen à 100 Euro verurteilt worden. Der Mann beglich die Geldstrafe inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 5177,86 Euro und konnte seine Reise nach Dubai fortsetzen.

Einen Portugiesen stoppten die Bundespolizisten wegen einer ausstehenden Geldstrafe. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim suchte den 41-Jährigen seit März 2023. Auf seiner Reise von Portugal über den Flughafen Frankfurt am Main stoppten Bundespolizisten den Mann. Er war ohne Fahrerlaubnis gefahren und musste nun eine Geldstrafe in Höhe von 1.647,50 Euro begleichen. Nach Begleichung seiner Strafe konnte er seine Reise nach Peking fortsetzen.

Bei ihrer Ankunft aus Trabzon (Türkei) kontrollierten Beamte eine 47-Jährige. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt suchte seit Dezember letzten Jahres nach der Frau. Die Deutsche hat nun 60 Tage Haft zu verbüßen und wurde von einer Streife der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim eingeliefert.

Am Wochenende stellten Beamte der Bundespolizei insgesamt 23 Haftbefehle fest.

Kofferdiebe im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen

Wochenende vier Diebe festgenommen, die Reisende im Frankfurter Hauptbahnhof

bestohlen hatten.

Den ersten Täter nahmen die Beamten am Freitagabend fest, als sie aufgrund einer

Täterbeschreibung einen 21-jährigen wohnsitzlosen Mann erkannten, der am 08.

Juli einer 79-jährige Berlinerin den Koffer gestohlen hatte. Am Samstag folgte

die zweite Festnahme, als Zivilfahnder einen 39-jährigen Mann erkannten, der am 12. Juli einem 34-jährigen Reisenden aus Dresden den Rucksack gestohlen hatte.

In dem Rucksack befand sich nach Angaben des Reisenden ein hochwertiges Laptop

im Wert von 1500 Euro. Ebenfalls am Samstag konnte ein 17-jähriger Jugendlicher

festgenommen werden, der nur wenige Stunden zuvor einem 62-jährigen Reisenden

aus Idar Oberstein den Rucksack gestohlen hatte. Zivilfahnder der Bundespolizei

hatten den jungen Mann erkannt und festgenommen. Zur letzten Festnahme kam es am

Sonntag, als ein 41-jähriger Mann von einer Streife wiedererkannt wurde, der am

Samstag einem 51-jährigen Reisenden ein Laptop und ein Saxophone im Wert von

1000 Euro entwendet hatte. In allen vier Fällen konnte der Verbleib der

gestohlenen Gegenstände nicht mehr geklärt werden. Gegen alle wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Die Vier werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Unbekannte werfen Fahrrad in die Gleise

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizei ermittelt gegen noch unbekannte

Täter, die in der Nacht zum Sonntag ein Fahrrad in die Gleise des Bahnhofes

Frankfurt am Main Ost geworfen haben, dass wenig später von einem durchfahrenden

Nachtzug erfasst und mitgeschleift wurde. Gegen 3 Uhr ging die Meldung des

Lokführers ein, worauf Beamte den Bereich absuchten. Nachdem keine

tatverdächtigen Personen mehr festgestellt werden konnten und das zerstörte

Fahrrad unter der Lok entfernt war, konnte der Zug seine Fahrt in Richtung

Hannover mit einiger Verspätung fortsetzen. Verletzt wurde durch Vorfall

niemand.

Gegen die noch unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Zu den laufenden

Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können

unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am

Main gemeldet werden.

Frankfurt – Westend: Körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Frankfurt (ots) – (lo) Am Samstag (15. Juli 2023) kam es in der Bockenheimer

Landstraße in Höhe der U-Bahnhaltestelle „Westend“ zu einem Streit zwischen

Jugendlichen, der in einer gefährlichen Körperverletzung endete.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte gegen 23.45 Uhr der 19-jährige

Geschädigte, der sich zuvor mit mehreren Personen auf einer Feier befand, den

15-jährigen Beschuldigten, der an eine Hauswand urinierte.

Er sprach den Urinierenden an und forderte ihn auf, dies zu unterlassen.

Daraufhin packte der Beschuldigte den Geschädigten am Schlafittchen mit den

Worten er solle sich um sein eigenes „Geschäft“ kümmern, woraufhin der

19-Jährige zur Feier zurückkehrte, seine Freunde zur Unterstützung herbeirief

und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Beschuldigten und einem

seiner Begleiter kam. Im Verlauf des Handgemenges griff der 15-Jährige einen

18-jährigen Unterstützer des 19-Jährigen mit Faustschlägen an und sprühte

Reizstoff in die Menge, wodurch neben den beiden Geschädigten auch die

herbeigerufene Unterstützung Augenreizungen erlitten. Anschließend flüchteten

die Täter in unbekannte Richtung.

Nach dem Eintreffen der Polizeistreife und der Erstversorgung der Geschädigten,

kehrte der Beschuldigte Ort des Geschehens zurück und konnte festgenommen

werden.

Erwähnenswert ist an dieser Stelle das Aggressionspotential des jungen

15-Jährigen, das sich dann im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen auch

gegenüber den Polizeibeamten zeigte. Noch auf der Dienststelle wurden die

Erziehungsberechtigten des Jugendlichen verständigt, in deren Obhut er nach

Abschluss der Maßnahmen übergeben wurde.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung verantworten.

Gefahrstoffaustritt im Frankfurter Osthafen Frankfurt am Main (ots)

Am Montag, den 17. Juli 2023 trat in der Lindleystraße im Ostend Gefahrstoff aus. Verletzt wurde niemand. Gefahr für Personen und Umwelt bestand nicht.

Um halb acht wurde auf dem Gelände einer Spedition ein Gefahrstoffaustritt aus einem 1.000 Liter fassenden Transportbehälter bemerkt. Der Leckage-Behälter stand in einem Regal und die Flüssigkeit trat tropfenweise aus. Die Feuerwehr pumpte den giftigen Stoff mit einer Chemikalienpumpe in einen zweiten Behälter um.

Zeitweise waren bis zu 50 Einsatzkräfte vor Ort. Neben der Berufsfeuerwehr mit Sonderdienst Umwelt und Sicherheit, wurde auch eine Unterstützungseinheit zur Dekontamination der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt. Die Einsatzleitung wurde zudem von einem Experten des TUIS-Netzwerkes unterstützt (Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem der chemischen Industrie). Um 13.00 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Firma übergeben werden, die sich um alle weiteren Schritte kümmert.

Frankfurt – Bundesautobahn 5: Pannenfahrzeug gerammt – sieben Verletzte

Frankfurt (ots) – (di) Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es gestern

Mittag (16. Juli 2023) auf der Autobahn 5. Sieben verletzte Personen und drei

beschädigte Fahrzeuge waren die Folge. Gegen 14:35 Uhr stand auf der A5 in Höhe

der Anschlussstelle Westhafen in Fahrtrichtung Kassel ein Pannenfahrzeug auf dem

Seitenstreifen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 28-jährige Fahrerin

eines BMWs zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten von vier Fahrspuren unterwegs. In

Höhe des Pannenfahrzeuges kam sie aus ungeklärten Gründen nach rechts von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Toyota auf dem Seitenstreifen. Durch die

Kollision wurde der BMW nach links zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er

mit einem nachfolgenden 5er BMW seitlich zusammenstieß. Als der BMW der

28-Jährigen zum Stehen kam, entwickelte sich im Motorraum ein kleiner Brand, der

jedoch schnell gelöscht wurde, bevor er sich auf das Fahrzeug ausweiten konnte.

Alle sieben Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden verletzt und zur

medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mindestens zwei

Personen wurden zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen

entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die

Autobahn knapp zwei Stunden teilweise gesperrt, was zu einem erheblichen

Rückstau führte.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: 37-Jähriger gleich wegen mehrerer Delikte festgenommen

Frankfurt (ots) – (di) Gestern in der Früh (16. Juli 2023) machte sich ein

37-Jähriger im Bahnhofsviertel gleich mehrfach strafbar. Nach einem Raubdelikt

machten ihn Polizeibeamte dingfest und deckten noch weitere Taten auf.

Der 37-Jährige raubte zunächst gegen 06:25 Uhr auf der Kaiserstraße in Höhe der

Hausnummer 59 die Handtasche einer Frau und entnahm daraus zwei Mobiltelefone

und Bargeld. Mit den erbeuteten Gegenständen flüchtete er vom Tatort. Die

Geschädigte sprach jedoch eine in der Nähe befindliche Streifenbesatzung an und

machte auf die Tat aufmerksam. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung des

Täters auf und stellte ihn noch in der Nähe des Tatortes. Bei der Festnahme

leistete der 37-Jährige Widerstand.

Bei der Durchsuchung des Täters fanden die Beamten noch weiterer Gegenstände,

die offensichtlich aus vorangegangenen Straftaten stammten. Neben einen Laptop

und einem weiteren Mobiltelefon hatte er noch diverse Plastikkarten mit fremden

Personalien bei sich. Doch nicht nur das. Der 37-Jährige hatte auch noch eine

geringe Menge Heroin einstecken.

In der Summe führte dies dazu, dass der wohnsitzlose Täter in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums eingeliefert wurde. Er soll nun dem Haftrichter vorgeführt

werden.

Frankfurt – Fechenheim: Einbruch in Bike-Shop – hoher Schaden

Frankfurt (ots) – (di) In der Nacht von Sonntag auf Montag (17. Juli 2023)

gelang es mehreren Einbrechern in ein Fahrradgeschäft in Fechenheim einzubrechen

und fette Beute zu machen. Die Täter entkamen unerkannt.

Gegen 01:25 Uhr drangen mehrere Unbekannte auf das Gelände eines

Fahrradgeschäftes in der Wächtersbacher Straße vor. Am Gebäude öffneten Sie

gewaltsam die Haupteingangstür und betraten die Räumlichkeiten. Aus dem Geschäft

wurde eine bislang unbekannte Anzahl an Fahrrädern gestohlen. Die Täter hatten

es hierbei auf hochwertige Modelle abgesehen. Es entstand ein Schaden in Höhe

von mehreren Zehntausend Euro.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet nun

Spuren und Hinweise zur Tat aus. Personen, die verdächtige Beobachtungen im

Tatzeitraum gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können,

werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier (18.

Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755-11800 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Ostend: Sexueller Übergriff – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16. Juli 2023) kam

es in der Wittelsbacher Allee zu einem sexuellen Übergriff auf eine 40-jährige

Frau. Der Täter erlitt eine Verletzung am Mund und ergriff die Flucht.

Die 40 Jahre alte Frau befand sich gegen 02.20 Uhr auf dem Gehweg der

Wittelsbacher Allee und ging nach Hause. In Höhe der Hausnummer 6 näherte sich

ihr unbemerkt ein Mann von hinten und berührte sie unsittlich. Die Frau machte

durch Hilferufe auf sich aufmerksam, welche ein Anwohner wahrnahm und den Notruf

verständigte. In der Folge versuchte der Unbekannte die Frau zu küssen. Dabei

biss sie ihm in den Mund, sodass der Mann eine blutende Verletzung davontrug. In

dem anschließenden Handgemenge setzte sich die Frau zur Wehr, weshalb er von ihr

abließ und zu Fuß in Richtung Alfred-Brehm-Platz flüchtete. Umgehend

eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 25 – 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, normale Statur, dunkle

Haare; bekleidet mit einem dunklen Pullover und einer blauen Jeans; frische

Verletzung am rechten Mundwinkel.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich mit der

Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 51399 in Verbindung

zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.