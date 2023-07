Einbruch in Schulgebäude – Sachschaden

Tatzeit: Samstag, 15.07.2023, 17:30 Uhr bis Sonntag, 16.07.2023, 10:30 Uhr

Unbekannte sind in eine Schule in der Rudolf-Hartbig-Straße in Homberg eingebrochen und haben hierbei Sachschaden angerichtet.

Die unbekannten Täter zerstörten zunächst eine Fensterscheibe im Erdgeschoß und verschafften sich somit Zutritt zur Schulküche. Hier wurde der Innenbereich der Küche durch die unbekannten Täter stark verwüstet, außerdem wurde vergebens versucht eine Verbindungstür zum restlichen Schulgebäude gewaltsam zu öffnen. Da dies misslang, verließen die unbekannten Täter die Schulküche wieder durch das geöffnete Fenster. Anschließend gelang es den unbekannten Tätern auf derzeit noch unbekannte Art und Weise in das restliche Schulgebäude zu gelangen.

Auch hier wurde Sachschaden im Innenbereich angerichtet. Türen wurden gewaltsam geöffnet, um in die unterschiedlichen Bereiche und Räume zu gelangen. Im weiteren Verlauf wurde ein elektronischer Projektor, eine Trommel und eine Gitarre beschädigt. Außerdem wurde Farbe in einigen Räumlichkeiten auf den Böden verteilt.

Durch die unbekannten Täter wurden schlussendlich mehrere kleinere Werkzeuge vom Tatort entwendet.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.