Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen – Geldbörse aus Cabrio gestohlen

Auf Bargeld abgesehen hatte es ein Unbekannter am Freitag (14. Juli) gegen 17.00 Uhr in Bad Arolsen. Ein ebenfalls gestohlenes Handy konnte wieder aufgefunden werden.

Aus einem in der Bahnhofstraße in Höhe einer Eisdiele stehenden, schwarzen Cabrio der Marke Mercedes entwendete er eine Geldbörse und ein Mobiltelefon. Das Dach des Cabrios war nicht geschlossen. Das Mobiltelefon konnte der Autobesitzer anschließend an der Bundesstraße 252 in Höhe der Abfahrt Mengeringhausen orten und auch dort auffinden.

Nicht mehr zu finden war aber die Geldbörse mit mehreren hundert Euro, Kreditkarte und Ausweispapieren.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Bad Wildungen – Reifen an mehreren Autos zerstochen, Polizei sucht Zeugen

An insgesamt fünf Autos haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag (13. Juli) auf Freitag (14. Juli) Reifen zerstochen. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Die Polizei Bad Wildungen nahm im Laufe des letzten Freitags und auch an den Folgetagen insgesamt fünf Anzeigen wegen Sachbeschädigungen an Autoreifen auf.

Die Tatzeiten liegen in allen Fällen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, teilweise wurden alle Reifen, teilweise aber nur zwei Reifen an den in Bad Wildungen geparkten Autos zerstochen. Betroffen waren ausschließlich hochwertige Autos, überwiegend in der Farbe Weiß und der Marke BMW.

Im Einzelnen beschädigten die Unbekannten einen blauen und einen weißen BMW in der Danziger Straße, jeweils einen weißen BMW im Parkhaus Kaiserlindenplatz und in der Elshäuser Straße sowie einen weißen Mercedes in der Straße der Jugend.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900. Möglicherweise weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten sich zu melden.

Bad Wildungen – Unbekannter flüchtet nach Einbruchsversuch in Gastwirtschaft

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein unbekannter Täter erfolglos in eine Gastwirtschaft in der Bahnhofstraße in Bad Wildungen einzubrechen.

Der Täter hatte gegen 02.30 Uhr versucht, eine Scheibe zu den Gasträumen einzuschlagen und auch Fenster aufzuhebeln. Beides misslang, der Besitzer der Gastwirtschaft wurde aber aufmerksam. Der Unbekannte fühlte sich offensichtlich gestört und flüchtete vom Tatort in unbekannte Richtung. Der Besitzer informierte sofort die Polizei Bad Wildungen. Die anschließende Fahndung führte nicht zum Erfolg.

Von dem Täter ist bisher lediglich bekannt, dass er etwa 170 cm groß ist, ein dunkle Hautfarbe haben soll und einen dunklen Kapuzenpulli trug.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.