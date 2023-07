Wiesbaden: Die Polizei-News

Drei Männer von Personengruppe aufgesucht und angegriffen,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 17.07.2023, 01.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurden in einem Apartment eines Hochhauses in der

Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel drei Männer im Alter zwischen 24 und 27

Jahren von einer Personengruppe aufgesucht und angegriffen. Die Geschädigten

hielten sich gegen 01.05 Uhr gemeinsam in dem Apartment auf, als mehrere

Personen erschienen, von welchen sie schließlich aufgrund zurückliegender

Differenzen attackiert wurden. Bei der Auseinandersetzung, welche sich im

weiteren Verlauf auch noch nach draußen vor das Wohngebäude verlagerte, soll

auch ein Holzstock zu Einsatz gekommen sein. Die drei Geschädigten wurden bei

dem Angriff leicht verletzt. Die mutmaßliche Angreifergruppe konnte von den

verständigten Polizeikräften angetroffen werden. Das 2. Polizeirevier hat die

Ermittlungen zu den Beteiligten sowie den Hintergründen und den Ablauf der

Auseinandersetzung aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611)

345-2240 entgegengenommen.

Mit Glasflasche attackiert,

Wiesbaden, Kirchgasse, 16.07.2023, 03.00 Uhr,

(pl)Ein 24-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Sonntag auf dem Mauritiusplatz

von einem unbekannten Täter mit einer Glasflasche attackiert und verletzt. Den

Angaben des Geschädigten zufolge sei er gegen 03.00 Uhr mit dem späteren

Angreifer und anderen Personen in einen Streit geraten, in dessen Verlauf der

Unbekannte ihm dann mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen habe. Der

Täter wurde als ca. 18 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, sehr dünn, dunkelhäutig

mit an den Seiten kurzgeschnittenen krausen Haaren beschrieben. Getragen habe er

einen rot/weißen Trainingsanzug und eine Bauchtasche. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Geschlagen und getreten,

Wiesbaden, Wagemannstraße, 16.07.2023, 02.20 Uhr,

(pl)Im Umfeld einer Bar in der Wagemannstraße wurden in der Nacht zum Sonntag

zwei 31 und 34 Jahre alte Männer von zwei Personen angegriffen. Nach Angaben der

Geschädigten seien sie gegen 02.20 Uhr von den Angreifern geschlagen und

getreten worden. Sie erlitten leichte Verletzungen. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, Wiesbaden-Biebrich,

Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 16.07.2023, 20.05 Uhr,

(pl)In der Rudolf-Dyckerhoff-Straße kam es am Sonntagabend zu einer handfesten

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 20.05 Uhr waren zwei

Gruppen Erwachsener aneinandergeraten, was schließlich in Handgreiflichkeiten

und wechselseitigen Körperverletzungen mündete. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen

des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Motorrollerdiebe von Geschädigten ertappt, Wiesbaden, Waterloostraße,

16.07.2023, 21.45 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurden in der Waterloostraße jugendliche Rollerdiebe auf

frischer Tat von dem Geschädigten ertappt. Mehrere Jugendliche hatten sich gegen

21.45 Uhr an einem abgestellten Motorroller zu schaffen gemacht. Der Geschädigte

wurde jedoch auf den versuchten Diebstahl aufmerksam, woraufhin es ihm gelang,

einen der Täter, einen 14-jährigen Jugendlichen, bis zum Eintreffen der

verständigten Polizeikräfte festzuhalten. Den vier anderen Jugendlichen gelang

zu Fuß die Flucht. Die Ermittlungen zu den Flüchtigen dauern an. Es wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls eingeleitet.

Brennendes Fahrzeug,

Wiesbaden, Frauensteiner Straße, 17.07.2023, 03.00 Uhr,

(pl)In der Frauensteiner Straße brannte in der Nacht zum Montag ein geparkter

Audi Q3. Das Feuer wurde gegen 03.00 Uhr festgestellt und von der verständigten

Feuerwehr gelöscht. Der weiße Pkw brannte vollständig aus. Die Brandermittler

der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Alkoholisiert ins Gebüsch gefahren,

Mainz-Kostheim, Maaraue, 16.07.2023, 17.20 Uhr,

(pl)Am späten Sonntagnachmittag ist in der Maaraue in Mainz-Kostheim ein

alkoholisierter 26-jähriger Autofahrer in ein Gebüsch gefahren. Der 26-Jährige

war gegen 17.20 Uhr mit einem Opel auf der Straße „Maaraue“ unterwegs, als er in

Höhe des Campingplatzes nach links von der Fahrbahn abkam und ins dortige

Gebüsch geriet. Dort überfuhr er einen Baumstamm und kam nach mehreren Metern

mit seinem erheblich beschädigten Fahrzeug zum Stillstand. Ein Atemalkoholtest

zeigte bei der Unfallaufnahme einen Wert von über 1,7 Promille. Es folgte eine

Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher gehen Postamt an,

Idstein, Am Hallgarten, festgestellt: 15.07.2023, 07:30 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen haben Einbrecher versucht in eine Poststelle in Idstein einzusteigen. Erfolgreich waren sie aber keineswegs. Am Samstagmorgen informierte der Leiter der Postfiliale die Polizei, da er einen Einbruchsversuch festgestellt hatte. Den daraufhin zum Tatort gerufenen Polizisten zeigte sich, dass die Unbekannten in einem unbeobachteten Moment das Grundstück in der Straße „Am Hahlgarten“ betreten und sich mit einem Werkzeug an zwei Fenstern zu schaffen gemacht hatten. Die Spuren am Tatort deuten jedoch darauf, dass es den Unbekannten nicht gelang in die Post einzusteigen, sodass sie ohne Beute gemacht zu haben das Weite gesucht hatten. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von knapp 200 Euro.

Hinweise zum Einbruchsversuch werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

Trickdiebstahl auf Parkplatz vereitelt, Idstein, Weldertstraße, Freitag, 14.07.2023, 17:40 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag ist es einer Idsteinerin im letzten Moment gelungen den Plan eines Trickdieb-Duos zu durchkreuzen. Gegen 17:40 Uhr wurde die Dame auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weldertstraße kurz nach dem Verladen ihrer Einkäufe von einem Mann zu sich gewunken. Dieses Ablenkungsmanöver versuchte sich die Mittäterin des Mannes zu Nutze zu machen, indem sie sich dem Fahrzeug der Idsteinerin näherte und den Kofferraum öffnete. Noch bevor die Unbekannte etwas aus diesem entnehmen konnte, bemerkte die aufmerksamen Seniorin die List und schlug das Duo so in die Flucht. Der Mann soll Arbeitskleidung und eine Mütze getragen und ein rundes Gesicht gehabt haben. Seine Komplizin trug einen roten Pullover.

Weitere Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein.

Graffitisprayer festgenommen,

Heidenrod-Nauroth, Am Grubenweg, Samstag, 15.07.2023, 00:15 Uhr

(fh)Am Wochenende gelang es der Polizei mit der Hilfe aufmerksamer und couragierter Zeugen zwei Graffitisprayer festzunehmen. In der Nacht zum Samstag beobachtete ein Zeuge, wie sich zwei jugendliche Graffitisprayer in der Straße „Am Grubenweg“ an einer Holzbank und einem Tisch zu schaffen machten und diese besprühten. Der Mitteiler nahm umgehend die Verfolgung der mittlerweile flüchtenden Täter auf und setzte telefonisch die Polizei in Kenntnis. Mit seiner Hilfe gelang es der Polizei die beiden 14 Jahre alten Jungen, welche sich letztlich in einem Hof versteckt hatten, festzunehmen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet. Ein Erziehungsberechtigter wurde über die Sache in Kenntnis gesetzt.

Unfallflucht auf Bundesstraße – Fahrerin leicht verletzt, Bundesstraße 42 zwischen Eltville-Hattenheim und Eltville-Erbach, Mittwoch, 12.07.2023, 08:30 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen verunfallte eine junge Fahrerin auf der Bundesstraße 42 bei Eltville, nachdem sie zuvor von einem entgegenkommenden Fahrzeug geschnitten worden sein soll. Den Angaben der 18-jährigen Geisenheimerin zufolge sei sie mit ihrem Opel Astra am Mittwoch gegen 08:30 Uhr auf der Bundesstraße von Hattenheim nach Erbach unterwegs gewesen, als plötzlich ein im Gegenverkehr befindlicher Pkw einen Lkw überholt habe und auf ihre Fahrspur gekommen sei. Die 18-Jährige habe dem Fahrzeug ausweichen wollen und sei dabei gegen eine rechtsseitige Schutzplanke gestoßen. Der Fahrer oder die Fahrerin des unfallverursachenden, hellgrauen, größeren Autos sei in Richtung Rüdesheim weitergefahren ohne anzuhalten. Zu einem Kontakt der beiden Pkw kam es nicht. Die leichtverletzte Geiselnehmerin begab sich nach dem Unfall in ärztliche, ambulante Behandlung. An Ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von knapp 3.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville.

Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und drei Verletzten, Niedernhausen, Idsteiner Straße / Austraße, Samstag, 15.07.2023, 17:40 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag kam es in Niedernhausen zu einer Karambolage mit vier Fahrzeugen, bei der sich drei Fahrerinnen und Fahrer leicht verletzten. Um 17:40 Uhr befuhr ein 61 Jahre alter Niedernhausener die Idsteiner Straße von Idstein nach Niedernhausen. In Höhe der Austraße hielten drei Fahrzeuge, ein Kia, ein Volvo, und ein Range Rover an einer roten Ampel. Der 61-Jährige näherte sich mit seinem BMW den wartenden Fahrzeugen, verwechselte dabei jedoch ersten Ermittlungen zufolge das Gas-und Bremspedal und fuhr so auf den Kia auf, welcher auf den Volvo geschoben wurde, der letztlich dann auch gegen den Range Rover stieß. Die Insassen der erstgenannten drei Fahrzeuge wurden leicht verletzt, konnten aber nach einer ambulanten Behandlung vor Ort entlassen werden. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 29.000 Euro. Der BMW und der Kia mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

