Bergstrasse

Viernheim: 17-Jähriger am Bahnhof ausgeraubt / Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag (16.7.) haben zwei Unbekannte einen

17 Jahre alten Mann aus Mannheim am Bahnhof mit einem Messer bedroht und seine

Bauchtasche entwendet.

Der 17-Jährige suchte gegen 0.25 Uhr die Toiletten im dortigen Bereich auf. Nach

Verlassen standen zwei Männer in Sturmmasken vor ihm. Einer der beiden Täter

hielt dem 17-Jährigen ein Einhandmesser vor die Brust und forderte ihn zur

Herausgabe seiner Bauchtasche auf. Im Anschluss durchsuchte er seine Kleidung

nach Wertgegenständen. Sein Komplize stand während der gesamten Tat Schmiere.

Durch die Täter konnte eine weiße Bauchtasche der Marke Karl Kani entwendet

werden. In dieser befand sich eine schwarze Ledergeldbörse der Marke H.I.S.

sowie diverse Dokumente. Beide Diebe flüchteten im Anschluss unerkannt mit ihrer

Beute in Richtung des Berliner Rings. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung

verlief bislang ohne Erfolg.

Der Angreifer soll circa 16 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hatte

schwarze Haare, eine schlanke Statur und einen dunklen Teint. Während der Tat

soll er akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Sein Begleiter, der während des

Tatablaufes Schmiere stand, soll etwa 18 Jahre alt und ebenfalls 1,80 Meter groß

sein. Er hatte eine kräftige Statur und einen dunklen Teint.

Nähere Personenbeschreibungen liegen nicht vor. Die zuständige Kriminalpolizei

(K 10) in Heppenheim ist mit den Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, die

Hinweise zu dem Angriff oder zu beiden Tätern geben können. Unter der Rufnummer

06252/706-0 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Fürth: Diebe erbeuten Geldbeutel in Supermarkt / Polizei sucht Zeugen

Fürth (ots) – Am Samstag (15.7.) hatten es Kriminelle zwischen 12 und 12.30 Uhr

in einem Supermarkt in der Erbacher Straße auf den Geldbeutel einer 65 Jahre

alten Frau abgesehen. Als diese ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte,

bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies, das zuvor in ihrer Umhängetasche

verstaut war.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu Tätern geben können,

werden gebeten, mit den zuständigen Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 41

aus Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 Kontakt aufzunehmen.

Darmstadt

Darmstadt-Arheilgen: Kaninchen gestohlen / Polizei bittet um Hinweise

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Zwischen Samstagabend (15.7.) und Sonntagmorgen

(16.7.) wurden in der Maulbeerallee zwei Kaninchen aus ihrem Stall entwendet.

Bislang Unbekannte überwanden einen zwei Meter hohen Zaun einer dort ansässigen

Kinder-und Jugendfarm und schnappten sich zwei Kaninchen. Im Anschluss traten

die Diebe mit beiden Tieren unerkannt die Flucht an.

Das zuständige Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen in

diesem Fall aufgenommen und hofft auf Hinweise zu dem Verbleib der beiden

Kaninchen. Unter der Rufnummer 06151/969-41310 sind die Beamtinnen und Beamten

zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Nach Verkehrsunfall: Kind schwer verletzt – Polizei sucht dringend Zeugen!

Darmstadt (ots) – Am Freitag, 14.07.2023 gegen 13:05 Uhr, ereignete sich in der

Hermannstraße in Darmstadt, auf Höhe des Sportplatzes der Mornewegschule, ein

Verkehrsunfall mit einer jungen Fahrradfahrerin. Hierbei kam die 13-Jährige

Schülerin zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Wer weitere Hinweise zum

Unfallhergang oder möglichen weiteren Unfallbeteiligten geben kann, wird hiermit

gebeten sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151-969 41210 zu

melden.

Nieder-Ramstadt, Rheinstraße, geparktes Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Mühltal (ots) – Im Zeitraum von Samstag, 15.07.2023, 16:00 Uhr und Sonntag,

16.07.2023, 09:00 Uhr wurde in der Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 4, vor dem

dortigen Dönerladen, ein schwarzer Skoda Oktavia an der linken Fahrzeugfront

beschädigt. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von ca. 1200 EUR. Der

Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls

werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der

Telefonnummer: 06154 / 6330 – 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden Parkplatz Yazgülü, Pallaswiesenstraße – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Samstag, 15.07., zwischen 16:00 und 16:30 Uhr, wurde auf

dem Parkplatz des Supermarktes Yazgülü in der Pallaswiesenstraße in Darmstadt

ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher streifte den

dunkelgrauen Opel Astra beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich von der

Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt zu

melden.

Gross-Gerau

Groß-Gerau

Kelsterbach: Tabak sichergestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet – Mehrere Verstöße bei Gaststättenkontrollen

Einsatzkräfte der Polizeidirektion Groß-Gerau haben am Freitag (14.7.) gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten des Zollamts, Mitarbeitenden des Ordnungsamtes sowie des Verwaltungsbehördenbezirkes drei Lokale im Stadtgebiet von Groß-Gerau und Kelsterbach kontrolliert. Schwerpunkt der Aktion war eine umfassende Gaststättenkontrolle, bei denen Ordnungswidrigkeiten gezielt und effizient verfolgt und Straftaten aufgedeckt werden sollten.

Zwischen 17 Uhr und Mitternacht wurden insgesamt 55 Personen kontrolliert und mehrere Verstöße registriert. In einem Café stellten die Kontrolleure etwa 71 Kilogramm unversteuerten Kaffee fest. Die Sicherstellung sowie Einleitung eines Ermittlungsverfahrens konnte jedoch aufgrund einer sofortigen Steuerzahlung und Strafzahlung in Höhe von etwa 320 Euro abgewendet werden. Des Weiteren beanstandete das Ordnungsamt mehrere Mängel an aufgestellten Spielautomaten, da diese unter anderem in einem für das Personal nicht einsehbaren Bereich aufgestellt waren. Ebenso bestand der Verdacht auf illegales Glücksspiel. Mehrere Spielgeräte wurden aus dem Verkehr gezogen. In zwei Shisha-Bars wurden außerdem etwa 40 Kilogramm unversteuerten Tabaks sichergestellt. Die Verantwortlichen müssen sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz verantworten.

Insgesamt konnten in der Kontrollzeit vier Verstöße gegen die Steuergesetzgebung, jeweils zwei Verstöße gegen den Glücksspielstaatsvertrag, die Glücksspielverordnung sowie die Gewerbeverordnung und zwei weitere Straftaten gegen das Tabaksteuergesetz festgestellt und zur Anzeige gebracht werden. Insgesamt handelte es sich um Verstöße, die keine sofortige Schließung der Betriebe erforderten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Kontrollen sollen auch in der Zukunft weiter fortgesetzt werden.

Mörfelden-Walldorf: Nach gescheitertem Raub/Auf Grab schlafender Verdächtiger festgenommen

Nach dem am frühen Sonntagabend (16.07.) gescheiterten Raubüberfall auf eine Gaststätte in der Platanenallee (wir haben berichtet), können die Ordnungshüter nun ein schnelles Fahndungsergebnis vermelden.

Einer Zivilstreife fiel gegen 20.45 Uhr im Rahmen der Fahndung in der Flughafenstraße ein Fahrrad auf, über dessen Lenker eine rote Jacke hing. Von dem flüchtigen Unbekannten war zuvor bekannt, dass er bei der Tat eine Jacke in dieser Farbe getragen haben soll. Auf dem in der Nähe befindlichen Friedhof konnten die Beamten kurz darauf einen auf einem Grab schlafenden 22 Jahre alten Mann antreffen, auf den die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen weitestgehend passte. Der 22-Jährige wurde anschließend von der Polizei vorläufig festgenommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Raubes. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern derweil an.

Mörfelden-Walldorf: Reizgas in Jugendzentrum versprüht – 9 Verletzte

Am Sonntag (16.7.) kam es in einem Jugendzentrum in der Okrifteler Straße zu einem Vorfall, bei dem neun Personen durch zuvor versprühtes Reizgas verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen richtet sich der Tatverdacht möglicherweise gegen ein 12-jähriges Kind. Dieses soll nach Zeugenaussagen gegen etwa 17.15 Uhr im Bereich der Toiletten bislang unbekanntes Reizgas versprüht haben. Das Gas breitete sich innerhalb kürzester Zeit soweit aus, dass es auch in einen angrenzenden Aufenthaltsraum übergriff. Durch das Einatmen des Gefahrenstoffes klagten insgesamt neun Personen, darunter sechs Kinder sowie drei Erwachsene, über Atembeschwerden. Eine ärztliche Behandlung war hierbei jedoch nicht von Nöten, weshalb die Kinder im Anschluss an die Eltern übergeben wurden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Verkehrsunfallflucht am 16.07.2023 – Am Schwimmbad in 64546 Mörfelden-Walldorf OT: Mörfelden

Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde am 16.07.2023 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:45 Uhr, ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Waldschwimmbads in 64546 Mörfelden-Walldorf, OT: Mörfelden, beschädigt. Nach erster Schätzung beziffert sich der Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug auf 1.000 Euro. Nachdem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 entgegen.