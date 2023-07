Mann am Steuer eingeschlafen

Römerberg/Mechtersheim (ots) – Am 16.07.2023 gegen 06:57 Uhr stellten Beamte der Polizei Speyer in der Nähe des Badesees Mechtersheim einen 21-jährigen Mann schlafend in seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn fest. Bei der Kontrolle zeigte der 21-Jährige drogentypische Auffälligkeiten.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten unter anderem ein Pfefferspray, ein Messer, einen Schlagstock sowie mehrere Betäubungsmittel. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Unfallflucht geklärt

Schifferstadt (ots) – Am Sonntag 16.07.2023 gegen 14:50 Uhr, wurden Hausbesitzer eines Anwesens in der Friedensstraße durch einen lauten Knall hellhörig und gingen vor ihr Anwesen. Dort konnten sie feststellen, dass ein 25-jähriger Schifferstadter mit seinem Fahrzeug gegen die Hauswand der 68-jährigen Besitzerin gefahren war.

Darauf angesprochen entfernte sich der Unfallverursacher zunächst von der Unfallstelle, um kurze Zeit später wieder vor Ort zu erscheinen. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sich der 25-jährige uneinsichtig und provokant.

Den 25-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Da er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen rasant und ohne angelegten Sicherheitsgurt davonfuhr, erwartet ihn nun noch ein weiteres Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Am Haus der Geschädigten entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Einbruchdiebstahl in Erdgeschosswohnung

Maxdorf (ots) – Zwischen dem 07.07.2023 um 20 Uhr und dem 16.07.2023 um 21:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Westring ein. Die unbekannten Täter betraten augenscheinlich das Wohnzimmer sowie die Küche. Nach jetzigem Stand wurde lediglich eine Speicherkarte entwendet.

Der Gesamtschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt.

Haben Sie in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.