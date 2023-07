Unfall zwischen PKW und Radfahrer

Sankt Martin (ots) – Am Sonntagmittag 16.07.2023, 16.10 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Radfahrer die Totenkopfstraße (L514) aus Richtung Kalmit kommend in Richtung Sankt Martin. In Höhe der Grillhütte wollte ein vor ihm fahrenden 37-jähriger PKW-Fahrer nach rechts abbiegen.

Der Radfahrer wollte in diesem Moment den PKW rechts überholen und es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer auf den Boden stürzte und sich diverse Verletzungen zuzog, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Abfahrtskontrolle

Edesheim/A65 (ots) – Gleich 4 LKW-Fahrern wurde am Sonntag 16.07.2023 zwischen 19-20.30 Uhr, die Abfahrt untersagt, da sie bei einer Kontrolle zwischen 0,6 und 1,2 Promille Alkohol intus hatten.

Die Fahrer waren im Begriff, nach Beendigung des Sonntagfahrverbots um 22 Uhr, ihre Tour fortzusetzen. Die Fahrzeugschlüssel sowie die Frachtpapiere wurden bis zur vollständigen Nüchternheit sichergestellt.