Bedrohung mittels Schreckschusswaffe

Hallgarten (ots) – Am 17.07.23 kam es in der Ortschaft Hallgarten zu einem Vorfall, bei dem ein Mann einen anderen Mann mit einer Schreckschusswaffe bedrohte. Der Täter zog sich danach alleine in seine Wohnung zurück. Kräfte des SEK wurden daraufhin hinzugezogen und konnten den Täter widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen.

Die Schreckschusswaffe wurde aufgefunden und sichergestellt.

Der Täter stand unter Alkoholeinfluss und wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen

zur Polizeidienststelle Bad Kreuznach verbracht.

Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Bad Sobernheim, B41 (ots) – Am Montag 17.07.2023 ereignete sich auf der Bundesstraße 41, Richtungsfahrbahn Kirn in Höhe der Ortslage Steinhardt ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 19-jähriger Mann aus Rheinböllen auf das vor ihm befindliche Auto einer 47-jährigen Frau aus Bad Kreuznach auf.

Nach dem Aufprall gerieten beide Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Eines der Fahrzeuge kam auf dem Dach zum Liegen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Zwecks Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn für 30 Minuten gesperrt. Der Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, um den diensthabenden Notarzt an der Unfallstelle abzusetzen.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden.