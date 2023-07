Unfallflucht mit Motorroller und verletztem Kind

Frankenthal (ots) – Bereits am 04.07.2023 kam es gegen 13:00 Uhr zu einer Unfallflucht zwischen einem Motorroller und einem Fahrradfahrer in der Mörscher Straße in Frankenthal. Das geschädigte Kind befuhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Mörsch kommend die Mörscher Straße. Auf Höhe der Hausnummer 28 überholte ein Motorroller derart knapp, dass er das Kind hierbei touchierte.

Das Kind kam hierdurch zu Fall und zog sich Schürfwunden an Arm und Knie zu. Der Rollerfahrer entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfall Beteiligter nachzukommen.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zur Identität des Rollerfahrers. Möglicherweise handelt es sich um einen dunklen Roller. Der Helm könnte ebenfalls in dunklen Farben gehalten sein.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.