BMW fliegt aus der Kurve, überfährt Straßenlaterne und flüchtet

Mainz-Weisenau (ots) – Am vergangenen Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr dann eine Straßenlaterne. Danach flüchtete er von der Unfallstelle. Wie ein Zeuge berichtete, befuhr der flüchtige Autofahrer die

Max-Hufschmidt-Straße von der Autobahnausfahrt Mainz-Weisenau in Richtung Heiligkreuzweg.

Vermutlich weil er viel zu schnell war, verlor er beim Rechtsabbiegen in die Weberstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch fuhr er auf der linken Straßenseite gegen eine Mauer und überfuhr dann eine Straßenlaterne. Danach flüchtete er von der Unfallstelle.

Aufgrund der vor Ort vorgefundenen Fahrzeugteile, dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen BMW X3 Baujahr 2010-2017 handeln. Das Fahrzeug, sowie die Straßenlaterne wurden stark beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweis auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei möglich.

Verkehrsunfall zwischen betrunkenem E-Scooter Fahrer und Fußgänger

Mainz-Altstadt (ots) – Am Sonntag gegen 01:15 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einem E-Scooter und einem Fußgänger auf dem Gehweg der Rheinstraße in Höhe der Weintorstraße. Der unzulässiger Weise mit zwei Personen besetzte E-Scooter fuhr in Richtung Weisenauer Straße, einer 56-jährigen Mainzerin entgegen.

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,36 Promille Atemalkohol, verlor der 21-jährige Mainzer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit der Fußgängerin zusammen.

Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Für das Fahren mit einem E-Scooter gelten dieselben Promillegrenzen wie beim Autofahren. Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen und er hat mit der Entziehung seiner Fahrerlaubnis zu rechnen. Zudem weisen wir daraufhin, dass sich zu jeder Zeit nur eine Person auf einem E-Scooter befinden bzw. damit fahren darf.

Sitzgarnituren von Gelände des MTV 1817 entwendet

Mainz-Oberstadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden von dem umzäunten und verschlossenen Gelände des Tennissportvereins MTV 1817 in der Schillstraße, zwei neuwertige Sitzgarnituren mit Tisch und ein Grill entwendet. Wie der oder die Täter auf das Gelände gelangt sind und die sperrigen Gegenstände abtransportiert haben, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei möglich.

Zwei Haftbefehle vollstreckt

Bingen/Mainz (ots) – Am 14. Juli 2023 wurden durch die Bundespolizei 2 Haftbefehle vollstreckt. Zuerst wurde am Hauptbahnhof Bingen ein 62-jähriger Tscheche kontrolliert.

Hierbei wurde festgestellt, dass er von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth

wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe von 1.836,08 EUR oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 109 Tagen ausgeschrieben war.

Der Mann konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert.

Nach einem Diebstahl im Hauptbahnhof Mainz wurde eine 37-jährige Deutsche durch die Bundespolizisten kontrolliert und ein bestehender Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach festgestellt. Die Frau hätte die gegen sie verhangene Geldstrafe von 1.6810,00 EUR bezahlen müssen, um der Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen zu entgehen.

Da auch sie den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde auch sie ebenfalls in die JVA Rohrbach eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Kreis Mainz-Bingen

Brand an Schule – Tatverdächtiger ermittelt

Sprendlingen (ots)- In der Nacht zum 17.07.2023 um 01.34 Uhr wurde ein Feuer in der Integrierten Gesamtschule Gerhard-Ertl in Sprendlingen gemeldet. Als die Polizeibeamten an der Schule eintrafen, konnten diese schon Rauchentwicklung im Inneren des Schulgebäudes feststellen. Die bereits eingetroffene Feuerwehr konnte den kleineren Brand schnell löschen. Am Gebäude der Schule entstand kein Sachschaden.

Lediglich das Inventar im Klassenraum wurde beschädigt. Der Schulbetrieb konnte normal durchgeführt werden, lediglich das beschädigte Klassenzimmer konnte nicht genutzt werden.

Nach umfangreichen Ermittlungen am heutigen Tag konnte ein 16-jähriger Schüler der IGS Sprendlingen als Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Ermittlungen zum genauen Brandhergang und dem Tatablauf dauern an.

Vorherige Meldung:

(ots) – In der Nacht zum 17.07.2023 um 01.34 Uhr, wurde ein Feuer in der Integrierten Gesamtschule Gerhard-Ertl, Am Weiher 1 gemeldet. Als die Polizeibeamten an der Schule eintreffen, konnten diese schon Rauchentwicklung im Innenraum des Schulgebäudes, Klassenzimmer, feststellen.

Die bereits eingetroffene Feuerwehr kann den kleineren Brand löschen. Durch das Feuer wurde das Inventar des Klassenraums beschädigt, die Höhe des eingetretenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zur Brandursache können noch keine konkreten Angaben gemacht werden, dieses ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Schulbetrieb wird hiervon nicht beeinträchtigt sein und wird regulär zu Wochenbeginn fortgesetzt.

Sportboot fährt sich auf Nahegrund fest

Bingen (ots) – Vermutlich aufgrund mangelnder Ortskenntnis fuhr sich heute gegen 15:20 Uhr ein großes Sportboot auf dem Nahegrund bei Bingen fest. Das Sportboot wurde von einem Arbeitsboot des Wasser- und Schifffahrtsamtes freigeschleppt.

Nach einer Probefahrt, bei der überprüft wurde, ob das Sportboot sicher fahren kann, wurde die Weiterfahrt durch den Strommeister des Wasser- und Schifffahrtsamtes genehmigt.

Am Einsatz beteiligt war die Wasserschutzpolizei St. Goar, die Feuerwehr Bingen sowie das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Auch die durchgehende Schifffahrt wurde nicht behindert.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Bingen (ots) – Am Sonntag 16.07.2023, ereignete sich im Zeitraum zwischen 19-20:30 Uhr, in der Sankt-Barbara-Straße in Waldalgesheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein dort geparkter Mercedes-Benz durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt worden ist. Zeugen die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots) – Am Samstag 15.07.2023 wurde durch einen aufmerksamen Zeugen die Polizei in Bingen am Rhein um 21.40 Uhr informiert, dass ein Autofahrer vermutlich sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss in Sprendlingen fahren würde. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Führer des gemeldeten PKW einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Hierbei wurde festgestellt, dass der PKW-Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,16 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Weiterhin wurde gegen diesen ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht am Hessenhaus

Bingen (ots) – Am 15.07.2023 in der Zeit zwischen 14-16:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Gaststätte „Hessenhaus“ in Bingen- Büdesheim in der Hitchinstraße. Hierbei beschädigte der Verursacher einen parkenden PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.