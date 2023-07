Alkoholfahrt auf dem Fahrradweg

Worms (ots) – Am 10.07.2023 gegen 17Uhr, wird durch Zeugen ein mutmaßlich betrunkener männlicher Fahrzeugführer eines PKW auf der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße in Richtung Von-Steuben-Straße in Worms gemeldet. Der Fahrzeugführer habe mit seinem PKW verbotswidrig den parallel verlaufenden Fahrradweg befahren.

Auf dem Fahrradweg sei das Fahrzeug kurzzeitig zum Stehen gekommen. Eine Zeugin habe sich an die Fahrertür des PKW begeben und versucht den Fahrer aus dem Fahrzeug zu bitten. Der Fahrer habe daraufhin seine Fahrt fortgesetzt und sei vom Fahrradweg herunter auf die Von-Steuben-Straße in Richtung Wormser-Innenstadt gefahren.

Die Zeugen verlieren daraufhin den Sichtkontakt zum PKW. Der PKW sowie der Fahrer können kurz darauf angetroffen werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren gemäß § 316 StGB, Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zeugen des Vorfalls sowie gefährdete Verkehrsteilnehmer

werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Worms zu melden.

Verkehrsunfall in Pfeddersheim unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Am Morgen des 16.07.2023 gegen 03:30 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall in Worms-Pfeddersheim. Beim Abbiegen von der Paternusstraße in die Odenwaldstraße kommt ein, mit vier Personen besetzter, Pkw von der Fahrbahn ab und beschädigt mehrere am Fahrbahnrand aufgestellte Poller.

Eine Streife kann die Fahrzeuginsassen in einer Seitenstraße außerhalb des Fahrzeugs antreffen. Die Fahrereigenschaft kann zunächst nicht geklärt werden, da alle Beteiligten

angeben nicht gefahren zu sein. Ein Zeuge gibt jedoch an, dass die einzige weibliche Insassin, den Pkw nach dem Unfall eine Querstraße weiter abgestellt hat.

Ob diese auch den Unfall verursacht hat ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Bei der 18-jährigen Fahrerin kann, ebenso bei den männlichen Mitfahrern, Alkoholgeruch festgestellt werden. Ihr Alkoholtest zeigt einen Wert von 0,86 Promille. Außerdem reagiert ein Drogentest positiv auf THC. Zudem ist sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der 18-jährigen wird auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Kreis Alzey-Worms

Brand einer Hecke

Wörrstadt (ots) – Am Sonntag 16.07.2023 wurde gegen 20:40 Uhr, eine brennende Hecke in im Löwensteiner Ring gemeldet. Die Anwohner des Anwesens konnten rechtzeitig über den Brand in Kenntnis gesetzt werden und das Wohnhaus unverletzt verlassen.

Das Feuer selbst beschädigte neben der Fassade auch zum Teil den Dachstuhl des Hauses sowie einen Gartenzaun. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Das betroffene Wohnhaus kann weiterhin bewohnt werden.

PKW überschlägt sich auf Autobahn

A 61/Lonsheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen kam es am 15.7.2023 gegen 14:30 Uhr auf der A 61 in der Gemarkung Lonsheim. Dabei übersah ein 57-Jähriger, der mit seinem PKW gerade ausscheren wollte, um einen LKW zu überholen, einen von hinten herannahenden PKW Skoda eines 56-jährigen Mannes. Es kam zur Kollision zwischen dem Golf des 57-Jährigen und dem Skoda des 56-Jährigen.

Beide PKW gerieten ins Schleudern, wobei einer der beiden PKW noch mit dem Auflieger eines Sattelzuges kollidierte, der von einem 48-Jährigen gelenkt wurde.

Der Golf des 58-Jährigen überschlug sich aufgrund der Kollision und der 58-Jährige sowie seine beiden 57- und 18-jährigen Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt. Leicht verletzt wurde auch der 57-jährige Skoda-Fahrer.

Am Golf entstand ein Total-Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro, am Skoda entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am LKW schätzt die Polizei auf 2.000 Euro.

Die verletzten Personen wurden zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser in Alzey und Bad Kreuznach verbracht.

Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch zwei Rettungswagen und 14 Kräfte der Feuerwehr mit 3 Fahrzeugen. Für die Unfallaufnahme wurde die A 61 in Richtung Koblenz bis ca. 15 Uhr komplett gesperrt.