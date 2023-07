Frankfurt – Nieder-Erlenbach: Drogen bei Kontrolle sichergestellt

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 14. Reviers kontrollierten in der Nacht

von Samstag auf Sonntag (16. Juli 2023) in Nieder-Erlenbach eine vierköpfige

Gruppe. Bei einem 20-Jährigen stellten sie Haschisch sicher.

Die vier jungen Männer im Alter von 20 bis 32 Jahren hielten sich gegen 0.15 Uhr

an der Bushaltestelle Kurmarkstraße auf, als eine Polizeistreife sie

registrierte und einer Kontrolle unterzog.

Beim Herantreten an die Gruppe schlug den Beamten ein deutlicher Cannabis-Geruch

entgegen. Der Jüngste von ihnen, 20 Jahre alt, drehte sich dann auch mehrfach

von ihnen weg. Eine anschließende Durchsuchung erklärte sein Verhalten. Bei ihm

fanden sie schließlich über 100 Gramm Haschisch auf. Die Beamten stellten die

Drogen sicher. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde

der 20-Jährige wieder entlassen.

Frankfurt – Innenstadt: Taschendieb festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilbeamte haben am Samstagabend (15. Juli 2023) einen

24-jährigen Taschendieb festgenommen, der in der Nacht davor in der Innenstadt

Beute machen konnte.

Einem Fahnder fiel gegen 22.30 Uhr der Tatverdächtige in der Nähe des 1.

Polizeireviers auf, den er anhand seiner Beschreibung bzw. der äußeren

Erscheinung wiedererkannt hatte. Nach kurzer Beobachtung klickten auch schon die

Handschellen. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, war der 24-jährige

Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag an zwei Taschendiebstählen beteiligt.

So erbeutete der junge Mann auf der Zeil bei der ersten Tat eine Handtasche mit

einem Fahrzeugschlüssel, einer Bankkarte, einer Geldbörse und mehreren hundert

Euro Bargeld. Wenig später erlangte der Tatverdächtige „An der Hauptwache“ ein

Mobiltelefon, Bankkarten, persönliche Dokumente und ebenfalls an mehrere hundert

Euro Bargeld. Das Diebesgut konnte bei seiner Durchsuchung nicht aufgefunden

werden, jedoch hatte der 24-Jährige noch 0,38 Gramm Kokain einstecken.

Der wohnsitzlose Mann kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Die

Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt – Eckenheim: Verkehrsunfall – Kind

leicht verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstag, den 15. Juli 2023, kam es in der Wetzlarer

Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriges Kind leicht verletzt

wurde.

Gegen 12:08 Uhr befuhr ein 69 Jahre alter Mann mit einem Motorrad der Marke

Honda die Wetzlarer Straße in Fahrtrichtung Gießener Straße. Zu diesem Zeitpunkt

fuhr ein Junge mit einem Kinderfahrrad auf dem Gehweg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der 9-Jährige dann in Höhe der

Wetzlarer Straße 2 die Fahrbahn, um auf den gegenüberliegenden Gehweg zu

gelangen. Trotz einer Gefahrenbremsung des 69-Jährigen stieß das Motorrad mit

dem Vorderreifen gegen den Hinterreifen des Kinderfahrrades, sodass der Junge

und der Mann zu Boden stürzten. Dabei zog sich der 9-Jährige leichte

Verletzungen zu. Der 69-Jährige blieb unverletzt. Verständigte Rettungssanitäter

behandelten den Jungen vor Ort, der im Anschluss an die Erziehungsberechtigten

übergeben wurde. An dem Motorrad entstand geringer Sachschaden.

Frankfurt – Eckenheim: Verkehrsunfall – Kind leicht verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstag, den 15. Juli 2023, kam es in der Wetzlarer

Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriges Kind leicht verletzt

wurde.

Gegen 12:08 Uhr befuhr ein 69 Jahre alter Mann mit einem Motorrad der Marke

Honda die Wetzlarer Straße in Fahrtrichtung Gießener Straße. Zu diesem Zeitpunkt

fuhr ein Junge mit einem Kinderfahrrad auf dem Gehweg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der 9-Jährige dann in Höhe der

Wetzlarer Straße 2 die Fahrbahn, um auf den gegenüberliegenden Gehweg zu

gelangen. Trotz einer Gefahrenbremsung des 69-Jährigen stieß das Motorrad mit

dem Vorderreifen gegen den Hinterreifen des Kinderfahrrades, sodass der Junge

und der Mann zu Boden stürzten. Dabei zog sich der 9-Jährige leichte

Verletzungen zu. Der 69-Jährige blieb unverletzt. Verständigte Rettungssanitäter

behandelten den Jungen vor Ort, der im Anschluss an die Erziehungsberechtigten

übergeben wurde. An dem Motorrad entstand geringer Sachschaden.