Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Niederaula (ots)

Am Samstag (15.07.), zwischen 16.40 Uhr und 17 Uhr, parkte ein 26-jähriger Kirchheimer seinen PKW VW Golf ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße. Während der Abwesenheit des Besitzers wurde das Fahrzeug von einem anderen Verkehrsteilnehmer am Heck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem PKW VW Golf entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht in Baustelle

Hünfeld (ots)

Ein 34-jähriger Pkw Fahrer aus der Marktgemeinde Burghaun wurde am frühen Sonntag Morgen (16.07.), um 03:00 Uhr, durch eine Streife der Autobahnpolizei Petersberg auf der Bundesstraße 27 angehalten, da er unsicher fuhr. Ein Alkoholtest erklärte schnell die unsichere Fahrweise. Der Führerschein wurde sichergestellt. Zuvor war der Burghauner in Hünfeld in der Großenbacher Straße von der Fahrbahn abgekommen und hatte in der dortigen Baustelle eine Absperrbake umgefahren. Das Fahrzeug, ein silberner Opel Astra, weist noch weitere Unfallschäden auf, deren Herkunft noch nicht bekannt sind.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu einer möglichen Unfallörtlichkeit mit dem beschriebenen Fahrzeug geben?

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schwerer Verkehrsunfall auf der A 7 bei Niederaula

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag (15.07.) gegen 17:00 Uhr auf der A 7 bei Niederaula. Ein 87-jähriger aus Gießen war gemeinsam mit seiner 73-jährigen Ehefrau zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Niederaula in Richtung Süden unterwegs, als er zu Beginn des dortigen Baustellenbereichs aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW Tiguan von der Fahrbahn abkam und mit der Baustellenabsicherung kollidierte. Dabei wurden beide Fahrzeuginsassen schwer verletzt und die eingeklemmte Beifahrerin musste durch Kräfte der Feuerwehren Kirchheim und Niederaula aus ihrem Fahrzeugwrack befreit werden. Anschließend wurde das Ehepaar durch den mit einem Notarzt- und zwei Rettungswagen vor Ort befindlichen Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus der Region eingeliefert. Glücklicherweise blieb der mitfahrende Hund unverletzt und wurde durch die Polizei vorübergehend im Tierheim untergebracht. Da sich im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für die eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Petersberg Hinweise auf eine eingeschränkte Fahrtauglichkeit des Fahrers ergaben, wurde durch die zuständige Bereitschaftsrichterin eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins angeordnet. Aufgrund der umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Reparaturarbeiten an den Verkehrseinrichtungen musste die A 7 in diesem Bereich voll gesperrt werden, in deren Folge es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Erfreulicherweise wurde die Rettungsgasse laut den vor Ort eingesetzten Polizeibeamten von den Verkehrsteilnehmern vorbildlich eingehalten.

Philippsthal- Unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Samstagabend, 21:25 Uhr, wurde ein 34-jähriger Rollerfahrer (sog. Kleinkraftrad) aus dem Wartburgkreis auf der Wiesenstraße durch eine Streifenbesatzung der Polizeistation Bad Hersfeld angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell stellten die Beamten fest, dass der Verkehrsteilnehmer nach dem Konsum von Cannabisprodukten unter dem Einfluss berauschender Mittel (hier: THC) stand. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln und einer Fahrt unter Drogeneinfluss eingeleitet. Ihn erwartet nach einer angeordneten Blutentnahme eine hohe Geldbuße sowie ein Fahrverbot.

Bad Hersfeld- Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstagabend, 23:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Seilerweg/Dippelstraße/Bahnhofstraße zum Zusammenstoß zweier PKW. Eine 27-jährige Hersfelderin wollte von der Bahnhofstraße aus nach rechts in den Seilerweg einbiegen und missachtete die Vorfahrt einer 38-jährigen Autofahrerin, ebenfalls aus Bad Hersfeld, welche sich bereits auf dem Seilerweg befand und diesen in Richtung Klinikum befuhr. Der Gesamtschaden wird auf 2000,- Euro geschätzt.

Hauneck/Sieglos/B27- Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Sonntagmorgen, 00:40 Uhr, kam es auf der B27 auf Höhe Sieglos zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger Autofahrer aus Bad Hersfeld fuhr in Richtung Fulda und übersah den vor ihm auf einem Kleinkraftrad (Roller) fahrenden 27-Jährigen aus Hauneck. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der Rollerfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1400,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall in Großenlüder Müs mit Verletzten und hohem Sachschaden

Am Samstag, dem 15.07. gegen 21.20 Uhr befuhr eine 51-jährige Eichenzellerin die B 254 aus Richtung Lauterbach in Fahrtrichtung Fulda. Im Kreuzungsbereich der Eichenauer Straße übersah ein 25-jähriger Künzeller den bevorrechtigten Hyundai, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich das Fahrzeug der Eichenzellerin mehrmals und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrerin musste aus ihrem Fahrzeug durch die Feuerwehr befreit werden und kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb bei dem Unfall unverletzt. Da bei diesem der Verdacht des Alkoholgenusses bestand, wurde bei diesem eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 17.000 Euro.

Auffahrunfall Niederröder Höhe mit leichtverletztem Kradfahrer

Bereits am Freitag, dem 14.07. gegen 08.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L3079 zwischen Giesel und dem Westring. Eine 46-jährige Neuhoferin befuhr mit ihrem Skoda die Landstraße und musste verkehrsbedingt ihr Fahrzeug abbremsen. Ein nachfolgender 17-jähriger Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW auf. Hierbei wurde der Neuhofer leicht verletzt und zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro.

Wellensittich in 36093 Künzell zugeflogen

Wer vermisst seinen Wellensittich im Bereich von 36093 Künzell?

Am Abend hat eine aufmerksame junge Frau aus Künzell-Dirlos einen Wellensittich in ihrem Garten entdeckt und den Ausreißer glücklicherweise auch einfangen können. Die Polizei sucht jetzt die Besitzer des ausgesprochen zutraulichen Wellensittichs, der sich mittlerweile in sachkundigen Händen befindet. Der ausgehungerte kleine Kerl hat zunächst ausgiebig Hirse gefressen und wartet jetzt auf die Abholung seiner Besitzer. Bilder des kleinen Papageis sind in der Anlage beigefügt. Wer diesen Vogel vermisst, kann sich mit der Polizei in Fulda (Tel. 0661 – 105-0) in Verbindung setzen!

Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf A7

Niederaula (ots)

Aktuell (17:25 Uhr) kommt es auf der A7 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Abfahrt Niederaula ab Höhe Kilometer 531 zu einer Vollsperrung in Fahrtrichtung Süden.

Nach Angaben der Polizei geriet dort ein PKW aus bislang unbekannter Ursache auf die Leitplanke und in der Folge von der Fahrbahn ab.

Offenbar wurden hierbei zwei Person eingeklemmt und verletzt.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort.

Über die genaue Unfallursache, Art und Schwere der Verletzungen sowie die Sachschadenshöhe liegen gegenwärtig noch keine Angaben vor.

Die Dauer der Vollsperrung ist noch nicht absehbar, ein Abschleppdienst ist auf der Anfahrt.

Es wird entsprechend um Einhaltung der Rettungsgasse gebeten.