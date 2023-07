Diebstahl aus PKW

Tatort: 35781 Weilburg, Wilhelmstraße Tatzeit: Samstag, 15.07.2023, 23:30 Uhr bis Sonntag, 16.07.2023, 05:30 Uhr Sachverhalt: Ein unbekannter Täter öffnete ein wohl unverschlossenes Fahrzeug. Aus dem Inneren des Kleinbusses wurden mehrere Gegenstände entwendet. Die Summe des Stehlguts beträgt ca. 180 EUR. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471 93860 entgegen.

Bedrohung mit Messer

Tatort: Grabenstraße, 65589 Hadamar Oberzeuzheim Tatzeit: Samstag 15.07.2023, 16:50 Uhr

Der Geschädigte traf im Hausflur des Mehrfamilienhauses auf einen fremden Mann, welcher augenscheinlich alkoholisiert war und im Keller des Hauses geschlafen hatte. Als der Mann aus dem Haus ging und der Geschädigte ihm folgte, zog dieser ein Küchenmesser aus der Hose und bedrohte damit den Geschädigten. Dieser flüchtete sich in Haus und verschloss die Tür. Der Mann fuhr anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Dorfmitte davon. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg in Limburg in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Tatort: B8 Limburg, 65549 Limburg Tatzeit: Sonntag 16.07.2023, 05:25 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am frühen Sonntagmorgen in Limburg, in Höhe der Gärtnerei Dehner ein Pkw kontrolliert. Es stellte sich schnell heraus, dass der 32-jährige Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Auf der Polizeistation wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde der Mann von der Dienststelle entlassen.

Sachbeschädigung durch Feuer

Tatort: 65549 Limburg, Tal Josaphat

Tatzeit: Fr. 14.07.2023, 23:30 Uhr

Um 23:50 Uhr wurden durch einen Zeugen zwei brennende Mülltonnen im Tal Josaphat in Limburg gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei waren diese bereits vollständig zerstört und wurden durch die Feuerwehr abgelöscht. Die Mülltonnen waren jeweils an einem Verkehrsschild und an einer Straßenlaterne angebracht. Sowohl das Verkehrsschild als auch die Straßenlaterne wurden durch das Feuer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Unfallort: B8 zwischen den Anschlussstellen Limburg Süd

Unfallzeit: Sa. 15.07.2023, 04:30 Uhr

Am frühen Samstag morgen befuhr ein 20-jähriger aus Limburg die B8 aus Richtung Limburg kommend in Richtung ICE Bahnhof, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Mittelleitplanke einschlug. Danach entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen konnten jedoch das Kennzeichen des Unfallverursachers ablesen und teilten dieses der Polizei mit. Über die Halteranschrift konnte dann letztendlich der Fahrer ausfindig gemacht werden. Dieser war stark alkoholisiert und bestritt, alkoholisiert gefahren zu sein. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person wieder entlassen.

Festnahme von verdächtiger Person in Waldhausen

Tatort: Lindenstraße, 35781 Weilburg

Tatzeit: Sa. 15.07.2023, 07:51 Uhr

Ein Zeuge meldete am frühen Samstag morgen eine verdächtige Person, die sich um ein Anwesen in der Lindenstraße in Waldhausen herumtreiben sollte. Die Streifen konnten vor Ort eine 35-jährige, männliche Person aus Weilburg antreffen, die angab, berechtigterweise Zugang zu dem Haus zu haben. Diese Angaben konnten überprüft werden und stellten sich als wahr heraus. Im unmittelbaren Nahbereich der Person konnte durch die Streifen ein hochwertiges Fahrrad festgestellt werden, das vor einiger Zeit bereits als gestohlen gemeldet wurde. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und seine Wohnung wurde nach weiterem Diebesgut durchsucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.