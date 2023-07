Main-Taunus: Die Polizei-News

Vorfall am Rande des Hochheimer Weinfestes – Polizei setzt Pfefferspray gegen 18-Jährigen ein, Hochheim, Bahnhofstraße, 15.07.2023, 23.00 Uhr,

(pl)Am späten Samstagabend kam es am Rande des Hochheimer Weinfestes zu einem Vorfall, bei dem eine Polizeistreife Pfefferspray gegen einen 18-jährigen Mann einsetzte. Die Polizeistreife war um kurz vor 23.00 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Hochheim unterwegs, als sie im Bereich des Bahnhofs auf den angetrunkenen Heranwachsenden trafen und es im weiteren Verlauf zu dem Pfeffersprayeinsatz kam. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 in Verbindung zu setzen.

Eschborn – Verkehrsunfallflucht

Von Freitagnachmittag bis Samstagabend kam es in der Rossertstraße in Eschborn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter Renault Megane wurde an der Fahrertür und am linken Seitenspiegel beschädigt. Offensichtlich wurde der Sachschaden durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Dessen Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 oder jede andere Polizeidienststelle.

Schwalbach – Graffiti, Farbschmiererei

In der Nacht zum Sonntag wurden in Schwalbach, in der Hauptstraße, zwei Pkw und drei Hauswände von unbekannten Tätern mit neongelber Farbe besprüht. Unbekannte Täter versahen die Wände und Pkw mit einem Zeichen ähnlich des @-Zeichens. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 oder jede andere Polizeidienststelle.

Flörsheim Wicker – Einbruch Goldbornschule Im Tatzeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen hebelten unbekannte Täter eine Seitentür der Goldbornschule in Flörsheim Wicker auf und gelangten ins Erdgeschoß der Schule. Dort wurde mit massiver Gewalteinwirkung die Tür zu einem Serverraum aufgebrochen. In dem Raum befanden sich unter anderem Spinde, die ebenfalls aufgebrochen wurden. Weiter wurden im Verwaltungstrakt der Schule mehrere Türen und Schränke aufgehebelt und die Räume verwüstet. Als Stehlgut wurden lediglich 200 Euro aus einer Handkasse festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich dagegen auf geschätzte 10.000 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145-54760 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbrecher in Hochheims Südstadt,

Hochheim am Main, Lahnstraße,

Freitag, 14.07.2023, 12:00 Uhr bis Samstag 15.07.2023, 06:15 Uhr

(ll) Unbekannte Täter brechen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in das Klärwerk in der Hochheimer Südstadt ein.

Am Samstagmorgen gegen 06:15 Uhr wurde die Polizeistation in Flörsheim zum Klärwerk in der Lahnstraße in Hochheim gerufen. Vor Ort wurde durch die Streife festgestellt, dass ein oder mehrere Täter sich unbefugt Zutritt zum Gelände und gewaltsam zu mehreren Räumen verschafften hatten.

Bürgerinnen und Bürger die in diesem Zusammenhang verdächtige Geräusche oder Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 – 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Bedrohung in Hofheim,

Hofheim am Taunus, Homburger Straße,

Freitag, 14.07.2023, 19:30 Uhr

(ll) Am Freitagabend kam es in Hofheim zur Bedrohung eines 27-jährigen Mannes.

Ersten Ermittlungen nach saß der Geschädigte mit einer Zeugin gegen 19:30 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Homburger Straße, als er von einem männlichen Täter angesprochen worden sei. Aus bisher ungeklärter Ursache holte der Aggressor einen Hammer heraus, hielt diesen in Richtung des Kopfes des Geschädigten und bedrohte diesen. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung der Brühlwiesenschule. Der unbekannte Täter soll etwa 20- 30 Jahre alt und etwa 180cm groß gewesen sein sowie lange dunkle Haare gehabt haben, die zum Zopf zusammengebunden waren. Bekleidet soll er mit einem weißen Trainingsanzug mit rot-blauen Applikationen an den Armen sowie einem schwarzen Adidas Rucksack gewesen sein. Zudem habe er schlecht deutsch gesprochen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber sich unter der (06192) 2079 – 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Körperverletzung in Hochheim,

Hochheim am Main, Frankfurter Straße,

Samstag, 15.07.2023, 01:40 Uhr

(ll) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Hochheim zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt 10 Personen. Nach ersten Angaben der drei Geschädigten seien diese nach einem Fest auf dem Weg nach Hause gewesen, als sie gegen 01:40 Uhr in der Frankfurter Straße von einer siebenköpfigen Personengruppe angegriffen worden. Als die Geschädigten durch Tritte und Schläge stürzten, seien die unbekannten Täter in unbekannte Richtungen geflüchtet.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476 – 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten,

Eschborn, L3006/Hunsrückstraße,

Samstag, 15.07.2023, 09:10 Uhr

(ll) Am Samstagmorgen gegen 09:10 Uhr kam es in Eschborn zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung L3006 und Hunsrückstraße. Ersten Erkenntnissen nach, war ein Ford Mondeo von der Hunsrückstraße in die L3006 eingebogen und hatte dabei einen Ford Ranger übersehen, welcher auf der L3006 auf dem Weg in Richtung Steinbach war. Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt, konnten aber nach einer Behandlung im Rettungswagen die Unfallörtlichkeit eigenständig verlassen. Weiterhin musste die L3006 in beiden Richtungen für etwas mehr als eine Stunde vollgesperrt und der Verkehr abgeleitet werden.