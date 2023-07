Doppelte Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 15.07.2023 gegen 22:50 Uhr, wurde den Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt eine männliche Person gemeldet, welche mit dem Fahrrad auf dem Fahrradweg in der Salierstraße gestürzt sei und nun seine Fahrt fortsetze. Unweit der Unfallstelle konnte der 43-jährige Radfahrer mit leichten Verletzungen in Begleitung eines 45-jährigen Fahrradfahrers festgestellt werden.

Beide Personen wirkten auf die Beamten stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab einen Wert von 2,30 Promille, bei seinem 45-jährigen Begleiter einen Wert von 2,17 Promille. Beiden Personen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Person kurzzeitig eingesperrt

Römerberg (ots) – Am Freitag gegen 22.10 Uhr wird die Polizei Speyer über eine eingesperrte Person in einem Toilettenhäuschen an einem Badesee in Mechtersheim informiert. Wie sich herausstellte, hatte der Besitzer der dortigen Strandbar den Toilettenraum in der Annahme, dass sich niemand mehr darin befindet, verschlossen und den See bereits verlassen.

Eine 27-jährige Besucherin der Bar befand sich jedoch noch innerhalb der Räumlichkeiten. Durch die Begleitung der Frau wurde die Polizei verständigt. Da ein Verantwortlicher nicht erreicht werden konnte, musste die Tür durch die Feuerwehr geöffnet und die Person befreit werden. Diese blieb unverletzt.

Zeugenaufruf nach Ölspur

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Samstag 14.07.2023 gegen 17:30 Uhr, wurden die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt auf eine Ölspur aufmerksam gemacht. Dieser erstreckte sich von der Weinbietstraße bis zum Rathausplatz.

Die Straße musste im Anschluss durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Hinweise zu dem bislang unbekannten Verursacher bitte telefonisch unter Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.