Landau: Die Polizei-News

Fußgänger wird von Radfahrer umgestoßen und stürzt schwer

Landau (ots) – Am 13.07.2023 kam es gegen 13:45 Uhr zu einer Körperverletzung in der Industriestraße in Landau. Ein 69-jähriger Fußgänger hatte kurz zuvor einen Disput mit einem Radfahrer, da dieser ihn nicht über den Zebrastreifen gehen lies. Der Radfahrer fuhr daraufhin dem Fußgänger hinterher und gab ihm einen Stoß, sodass dieser schwer stürzte.

Der 69-jährige zog sich stark blutende Gesichtsverletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer flüchtete anschließend in die Schlachthofstraße.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, Voll-Bart, normale bis sportliche Statur, trug einen roten Fahrradhelm sowie schwarze Oberbekleidung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau entgegen.

Kind aus Badezimmer befreit

Landau (ots) – Am 15.07.2023 gegen 21:10 Uhr wurde die Polizeiinspektion Landau von einer besorgten Mutter um Hilfe gebeten, da sich ihr 2-jähriges Kind im Badezimmer eingeschlossen hatte.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Schließmechanismus der Badezimmertür von außen öffnen und das Kind in die Obhut der glücklichen Mutter übergeben.

Fahrradfahrer verunfallt

Landau (ots) – Am Samstagnachmittag kam es in der Zufahrt eines Supermarkt-Parkplatzes in der Industriestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 60-jährigen Fahrradfahrerin und einer 60-jährigen Autofahrerin.

Beim Ausfahren aus der Parkplatzausfahrt übersah die Autofahrerin die einbiegende Fahrradfahrerin. Die Radfahrerin wurde von dem Fahrzeug zwar touchiert, konnte einen Sturz allerdings verhindern. Die Fahrradfahrerin verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht.

Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

Leinsweiler (ots) – In der Nacht vom 14.07.2023 auf den 15.07.2023, wurde eine Seitenscheibe eines am Straßenrand der Trifelsstraße in Leinsweiler geparkten Fahrzeuges vermutlich mittels einer Holzlatte von unbekannten Tätern eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Wer Hinweise zu der Tat bzw. den möglichen Tätern geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Landau unter Tel: 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de melden.