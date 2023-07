Kreis Kaiserslautern

Unwetterschäden blieben aus

Westpfalz (ots) – Im Dienstgebiet des Polizeipräsidium Westpfalz kam es im gestrigen Tagesverlauf zu mehreren Unwetterwarnungen. Erwartet wurden schwere Gewitter mit Sturmböen und heftigem Starkregen, teilweise auch mit Hagel.

Rückblickend kann aus polizeilicher Sicht eine positive Bilanz gezogen werden. Bis auf wenige, kurzfristige Einsätze kam es zu keinen größeren Vorkommnissen. |pvd

Diebstahl von Grabschmuck

Martinshöhe (ots) – Eine Schale aus Bronze haben Diebe von einem Grab auf dem Friedhof in Martinshöhe gestohlen. Der Tatzeit erstreckt sich von Mittwoch 17:00 Uhr bis Samstagmorgen.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Reifen platt gestochen

Landstuhl (ots) – Unbekannte haben zwischen Freitag und Samstag in der Berliner Straße die Reifen eines Hyundai Atos platt gestochen. Der Wagen parkte auf einem Parkplatz. Zwischen Mitternacht und 08 Uhr machten sich Vandalen an dem Auto zu schaffen, zerstachen alle 4 Reifen, schlugen die Heckscheibe ein und verbeulten den Wagen ringsum.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Rotlicht-Verstoß bringt Straftat ans Licht

Landstuhl (ots) – Weil er das Rotlicht einer Ampel ignorierte, hat ein Autofahrer am Samstagmittag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten konnten beobachten, wie der Citroen in der Kaiserstraße eine rote Ampel passierte. Sie stoppten daraufhin den Pkw, um den Fahrer zu kontrollieren.

Hierbei wird festgestellt, dass gegen den 60-jährige Fahrer aus dem Kreis Kusel aufgrund zurückliegender Verkehrsdelikte eine Fahrerlaubnissperre besteht. Die Weiterfahrt wurde beendet und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. |pilan

Kaiserslautern

Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein bislang unbekannter Täter in der Riesenstraße in ein Bekleidungsgeschäft ein. Eine Mitarbeiterin wurde am Samstag darauf aufmerksam, als sie das Geschäft öffnen wollte. Die Ermittlungen zum Einbruch wurden in der Folge von der Kriminalpolizei Kaiserslautern übernommen.

Zeugen, die in der Nacht in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Tel: 0631/3692620 in Verbindung zu setzen. |pvd