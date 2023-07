Verkehrsunfall mit Personenschaden – PKW überschlägt sich

Brühl (ots) – Nach dem Verkehrsunfall auf der Alte Mannheimer Landstraße/B36, ist die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen, die Fahrbahn ist wieder frei. Der 38-Jährige Fahrzeugführer wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, er wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Das verunfallte Fahrzeug musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden, der entstandene

Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Unfallursächlich dürfte der alkoholisierte Zustand des Fahrzeugführers gewesen sein, dieser hatte ca. 1,6 Promille Alkohol im Blut.

Folgeunfall mit Verletzten nach Verkehrsunfall – Streifenwagen beschädigt

Hockenheim (ots) – Nach einem Verkehrsunfall auf der A 61, zwischen der Rheinbrücke Speyer und der Anschlussstelle Hockenheim, ereignete sich kurz nach 23.00 Uhr ein Folgeunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt und ein Einsatzfahrzeug der Polizei beschädigt wurden.

Hierbei fuhr der 71-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes auf den Pkw Renault einer 41-Jährigen auf, als diese aufgrund der polizeilichen Absperrmaßnahmen im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Nach dieser Kollision überrollte der Unfallverursacher mit seinem Pkw zunächst das auf der Fahrbahn

befindliche Absicherungsmaterial des Streifenwagens, bevor er aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit in das Heck des Streifenwagen prallte.

Bei dem Unfallgeschehen wurden neben dem Unfallverursacher 4 weitere Personen leicht

verletzt. Glücklicherweise konnten diese nach kurzer ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst die Unfallstelle eigenständig verlassen.

Zur Unfallaufnahme wurden beide Fahrstreifen in Richtung Hockenheim bis 03.20 Uhr gesperrt und der Verkehr über den Standstreifen vorbeigeleitet. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens dürfte sich im höheren fünfstelligen Bereich bewegen werden.

Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsdienst Mannheim aufgenommen.

Rollerfahrer mit 1,8 Promille unterwegs

Eberbach (ots) – Am frühen Sonntagmorgen meldete eine Zeugin um kurz vor 00:30 Uhr einen Mann, der sichtlich betrunken mit seinem Motorroller auf der Uferstraße unterwegs war. Als eine Streife des Polizeireviers Eberbach den 24-jährigen Fahrer dann kurz vor der Kläranlage in Eberbach kontrollieren konnte, bestätigte sich die Aussage der Zeugin.

Der Fahrzeuglenker stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkohltest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Fahrer wurde durch die

Streife auf das Polizeirevier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Brand einer Gartenscheune

Edingen-Neckarhausen (ots) – Gegen 04:20 Uhr kam es aus bislang noch nicht geklärter Ursache zu einem Brand einer Gartenscheune in der Friedrich-Ebert-Straße in Neckarhausen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Da es sich bei dem Brandobjekt um eine Scheune mit Betondach handelte, konnte das Feuer nicht auf das gesamte Objekt übergreifen.

Ersten Erkenntnissen zufolge entfachte sich das Feuer hinter einer Scheunentüre aus Holz, hinter der mehrere Kabel übereinander gelagert wurden. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Personen kamen nicht zu Schaden, das Gebäude ist zur Zeit leerstehend.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel: 06203-93050 zu melden.

Flächenbrand – Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Plankstadt (ots) – Am Freitag 14.07.2023 gegen 13:30 Uhr, brach im Bereich Plankstadt, im Feldgebiet „Jungholz“, zwischen dem dortigen Gehöft und der Gleisanlage der Deutschen Bahn, ein Brand aus. Der Brand, welcher wohl zurzeit der vorgenommenen Mäharbeiten, aus bislang unbekannter Ursache ausbrach, konnte jedoch zeitnah gelöscht werden.

Von dem Brandgeschehen war eine Ackerfläche von ca. 7.000 m² betroffen. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Die erforderlichen Nachlöscharbeiten wurden durch die Feuerwehr, welche mit 60 Einsatzkräften vor Ort war, vorgenommen.

Unbekannter entwendet E-Scooter

Schwetzingen (ots) – Am späten Samstagabend entwendete ein bislang unbekannter Täter einen mittels Kabelschloss gesicherten E-Scooter in der Clementine-Bassermann-Straße. Der vermeintliche Täter konnte im Anschluss an die Tat durch den Sohn des Geschädigten im Bereich der Karlsruher Straße fahrenderweise auf dem geklauten E-Scooter gesichtet werden.

Hierbei trug der Täter einen auffälligen Cowboy-Hut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der

Telefonnummer 06202-2880, in Verbindung zu setzen.