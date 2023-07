Lambrecht: Abschluss der Sommerlichen Abendmusik am 23. Juli 2023

Lambrecht – Am Sonntag, 23.07.2023, findet um 19 Uhr das letzte Konzert der Reihe Sommerliche Abendmusik in der ehemaligen Klosterkirche in Lambrecht statt. Dieses Konzert steht unter der Leitung von Dorina Schmidt, die den Besuchern einen modernen Ruhepunkt in der sommerlichen Hektik bieten möchte.

Es singen der Prot. Frauenchor Cantilena aus Frankeneck sowie der Männerchor und der Junge Chor Vocal Cords des MGV 1891 Esthal.

Auf dem Programm stehen moderne Popsongs, die „Ja!“ zum Leben, zum Frieden und zur Liebe sagen.

Die Chöre präsentieren sich zunächst einzeln. Zu hören sind unter anderem „From a distance“, bekannt geworden durch Bette Midler und „Komm, wie zieh‘n in den Frieden“ von Udo Lindenberg, vortragen vom Männerchor, Nenas „Wunder gescheh‘n“ und „Anthem“ von Leonard Cohen gesungen von Cantilena, sowie „Hymn“ von Barcley James Harvest und „Fix you“ von Coldplay, dargeboten vom Jungen Chor.

Als Abschluss erklingt das titelgebende „We are the World“ von USA for Africa.

Wer für eine gute Stunde in der kühlen Kirche zur Ruhe kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei!