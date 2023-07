Schildkröten gestohlen

Hütschenhausen (ots) – Nach einem Diebstahl von Schildkröten im Ortsteil Katzenbach hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Freitag zwischen 17-21:00 Uhr wurden aus einem Garten in der Schubertstraße 3 griechische Landschildschildköten entwendet. Der Wert der Tiere liegt im 3-stelligen Bereich.

Zeugen denen am Freitagabend Verdächtiges aufgefallen ist, oder die Hinweise zum Verbleib der Tiere geben können, werden gebeten, sich mit Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Auto beschädigt

Otterbach (ots) – Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in der Straße „Am Hang“. Die 27-jährige Halterin parkte am vergangenen Montagabend ihren BMW am Straßenrand. Als sie am nächsten Morgen wieder zu ihrem Auto kam, bemerkte sie den zerstörten rechten Scheinwerfer.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf 200 Euro geschätzt. Wer den Schaden verursacht hat, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei Kaisers-lautern 1 zu melden.|me

Zu tief ins Glas geschaut

Landstuhl (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Streife in der

Von-Richthofen-Straße auf einen 41 -jährigen Opel Astra Fahrer aufmerksam. Weil bei der Kontrolle auffiel, dass der Mann eine Alkoholfahne hat, wurde er zum Atemtest gebeten. Ergebnis: 0,74 Promille.

Die Weiterfahrt wurde beendet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein-geleitet. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde vor Ort eine 3-stellige Sicherheitsleistung erhoben. |pilan

Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Ramstein-Miesenbach (ots) – Ein 39-Jähriger aus dem Kreis Kaiserslautern ist am Freitag unter Drogeneinfluss einen E-Scooter gefahren. Im Verlauf der Kontrolle zwischen Landstuhl und Ramstein konnten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Er räumte auf Vorhalt den Konsum von Cannabis ein.

Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da an dem E-Scooter ein Versicherungskennzeichen aus 2022 angebracht war und der Fahrer zudem noch Betäubungsmittel mit sich führte, erwarten ihn mehrere Strafanzeigen. |pilan

Kaiserslautern

Unbekannter wechselte Falschgeld

Kaiserslautern (ots) – Einen falschen Fünfzig-Euro-Schein ließ sich der Täter von einem Taxifahrer wechseln, um angeblich Zigaretten kaufen zu können. Erst nachdem sich der Mann entfernt hatte, fiel dem Fahrer das Falschgeld auf.

Täterbeschreibung:

ca. 45 Jahre, normale Statur, ca. 185 cm, kurzes graues Haar, rote Basecap, kurze dunkelgraue Hose, graues Poloshirt ohne Markenzeichen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Tel: 0631-369-0 entgegen.