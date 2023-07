Erfolgloser Fluchtversuch

Bellheim (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Germersheim beabsichtigten, in der Nacht von Freitag auf Samstag eine größere Personengruppe im Bellheimer Spiegelbachpark einer Kontrolle zu unterziehen. Ein 20-jähriger Heranwachsender versuchte sich zunächst durch wegrennen und kurz darauf unter Zuhilfenahme eines E-Scooters der Maßnahme zu entziehen.

Das Fahrzeug und dessen Fahrer konnten durch die Beamten gestoppt werden. Den Grund für den Fluchtversuch erbrachte die anschließende Personendurchsuchung. Der junge Mann führte Marihuana und Haschisch mit sich. Obendrein war der Roller nicht versichert.

Da sich weiterhin Anhaltspunkt ergaben, dass der Roller berauscht geführt wurde, sieht sich der Heranwachsende nach Entnahme einer Blutprobe bei der Polizeiinspektion Germersheim nun mit diversen Strafanzeigen und einer Ordnungswidrigkeitenanzeige konfrontiert.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Einbruch in Gartenhaus

Neuburg (ots) – Unbekannte Täter brachen vermutlich in der Nacht vom 13.07.2023 auf den 14.07.2023 in ein Gartenhaus eines Gartengrundstückes in Neuburg am Rhein ein. Die Langfinger haben es auf elektronisches Werkzeug abgesehen. Es entstand ein Schaden von knapp 1.000 €.

LKW aufgebrochen

Schwegenheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden zwei auf dem Fernfahrerparkplatz des Tankhofs Schwegenheim abgestellte Sattelzüge durch noch unbekannte Täter ins Visier genommen. Hierbei wurde die Plane eines Sattelzuges aufgeschlitzt, das Vorhängeschloss eines weiteren Sattelanhängers aufgebrochen.

Da nichts entwendet wurde ist davon auszugehen, dass die Ladung der Fahrzeuge nicht den Beutevorstellungen der Täter entsprach. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung zu setzen.