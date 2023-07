Trio begeht gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitag 14.07.2023 gegen 23:00 Uhr, wurde ein Mann im Bereich der Yorckstraße Ecke Mundenheimer Straße (Ernst-Bloch-Platz) von 3 unbekannten Tätern angegriffen. Die Täter haben der Person mehrfach in den Bereich des Oberkörpers geschlagen, wobei einer der Täter einen harten Gegenstand in der Hand hielt.

Täterbeschreibung:

Etwa 1,80m groß, 20-25 Jahre alt, einer der Täter dick, zwei Täter schlank, schwarze Haare, Bart und alle weiß/ schwarz gekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruchdiebstahl in Apotheke

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag 13.07.2023 auf Freitag 14.07.2023 wurde ein Einbruch in eine Apotheke in der Leininger Straße gemeldet. Durch die Polizei konnten Schuhabdruckspuren im Bereich hinter dem Verkaufsraum festgestellt werden.

Derzeit bestehen keinerlei Hinweise auf einen Täter. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruchdiebstahl in PKW

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitag 14.07.2023 gegen 07 Uhr, wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass in der Georg-Herwegh-Straße ein Taxi aufgebrochen wurde. Hierbei schlugen unbekannte Täter die Scheibe ein und entwendeten den Auftraggeber des Taxis aus der Mittelkonsole.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Körperverletzung im Friedenspark

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Freitag 14.07.2023 gegen 22:30 Uhr, kam es im Friedenspark im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof zu Streitigkeiten zwischen 2 Personen. Hierbei wurde ein 39-jähriger Hundespaziergänger durch einen anderen Passanten mit Pfefferspray besprüht.

Als der ausgeführte Hund des 39-Jährigen sich von der Leine riss, flüchtete der Passant in Richtung Europaplatz. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter Tel. 0621/963-2222 zu melden.