Landau: Die Polizei-News

Nach Sekundenschlaf im Feld gelandet

Landau (ots) – Leichte Verletzungen und einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen in Landau. Ein 23-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr gegen 04:30 Uhr mit seinem Fahrzeug die Landesstraße 509 von Landau kommend in Richtung Offenbach.

Am Kreisverkehr bei der Autobahnauffahrt Landau-Mitte, in Richtung Ludwigshafen, fuhr der 23-Jährige Verkehrsteilnehmer ungebremst über den Kreisverkehr und blieb im Feld beim Mitfahrerparkplatz stehen. Beim Überfahren des Kreisverkehrs wurde die Ölwanne des Fahrzeugs des 23-Jährigen aufgerissen, sodass Betriebsstoffe ausliefen.

Das Fahrzeug wurde durch den Verkehrsunfall total beschädigt. Aufgrund des Auslaufens von Betriebsstoffen und zur Absicherung der Unfallstelle wurden die Feuerwehr und die Straßenmeisterei verständigt. Da der 23-Jährige angab, kurz eingeschlafen zu sein, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Landau (ots) – Bereits auf der Autobahn 65 ab Karlsruhe konnte ein Verkehrsteilnehmer am 15.07.2023 gegen 03:00 Uhr ein Fahrzeug wahrnehmen, welches in starken Schlangenlinien in Richtung Landau fuhr und dabei fast mit der Leitplanke kollidierte.

Bei der folgenden Verkehrskontrolle in Landau konnte beim dem 48-jährigen Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,61 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Brand eines Heuballens

Landau (ots) – Am Freitag brannte gegen 22:00 Uhr auf der Wiesenfläche zwischen den Straßen Am Queichanger und der Schneiderstraße in Landau ein Heuballen. Der entstandene Schaden dürfte etwa 50 Euro betragen. Die dazu gerufene Feuerwehr ließ den Heuballen kontrolliert abbrennen, sodass es zu keinem weiteren Schaden kam.

Nach ersten Ermittlungen kann ein strafbares Verhalten nicht ausgeschlossen werden, da sich kurz vor der Entzündung des Heuballens zwei junge Männer an diesem aufgehalten hätten. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen. Wer Hinweise zu der Tat bzw. den möglichen Tätern geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de melden.

10 Verkehrsteilnehmer benutzen Handy während der Fahrt

Landau (ots) – Am Freitag wurde der Verkehr in der Wollmesheimer Straße in Landau, in Fahrtrichtung Zentrum, überwacht. In dem Zeitraum zwischen 07:45-09:20 Uhr wurde bei 10 Verkehrsteilnehmer festgestellt, dass sie während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzten.