Verkehrsunfall durch Ablenkung

Leinsweiler (ots) – Am Freitag 14.07.2023 gegen 10:40 Uhr, ereignete sich in Leinsweiler auf der K48 ein Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen Radfahrer und einem Postfahrzeug. Der Radfahrer blickte während der Fahrt auf seinen Tachometer bzw. Bordcomputer und achtete derweil nicht auf die Fahrbahn.

Dadurch geriet der Radfahrer auf die Gegenfahrbahn und der entgegenkommende Postzusteller konnte nicht mehr ausweichen. Der Postzusteller touchierte mit seinem Außenspiegel den Radfahrer an dessen Lenker, wodurch dieser stürzte und sich mehrere oberflächliche Verletzungen zuzog.

Der Radfahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Großfischlingen (ots) – Am Freitag 14.07.2023 gegen 19:50 Uhr, wurde in Großfischlingen eine aktuelle Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Hofstück gemeldet. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein Personenkraftwagen festgestellt werden, welcher auf die Fahrzeugbeschreibung des Flüchtenden zutreffend war.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten frische Unfallschäden und deutlicher Atemalkoholgeruch beim 39-jährigen Fahrer festgestellt werden. Am Fahrzeug entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden im hohen 3-stelligen Bereich.

Ein mit dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,58 Promille. Des Weiteren hatte der Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis. In der Folge wurde eine Blutprobe beim Fahrer entnommen. Den 39-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Trunkenheitsfahrt mit PKW

Edesheim (ots) – Am Abend des 14.07.2023 gegen 21:40 Uhr, wurde in der Edesheim ein 80-jähriger PKW-Fahrer in der Ruprechtstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte beim Fahrzeugführer leichter Alkoholgeruch und gerötete Bindehäute festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Den Fahrzeugführer hat nun ein Bußgeldverfahren und eine Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde zu erwarten.