Mannheim: Infostand des Volksbunds Nordbaden am 25. Juli 2023 auf der Buga mit Konzerten des Heeresmusikkorps Koblenz

Mannheim – Am Dienstag, 25. Juli 2023, wird der Volksbund Nordbaden einen Infostand auf der Bundesgartenschau in Mannheim bei der Hauptbühne in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr betreiben. Mit dabei wird das Ehrenamtsteam aus Mannheim sein.

Zusammen mit ihnen freut sich das Team der Bezirksgeschäftsstelle auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Musikalisch umrahmt wird der Tag durch zwei Konzerte des Heeresmusikkorps Koblenz. Die Profimusiker in Uniform spielen um 14:00 Uhr und um 16:00 Uhr auf der Hauptbühne.

Bitte beachten Sie, dass die Zutrittsregeln der Buga gelten. Ein Sonderpreis für Konzertbesucher besteht leider nicht.