Traktor überschlägt sich

Meckesheim (ots) – Am Donnerstag ereignete sich um kurz nach 17 Uhr in Meckesheim in der Straße Am Hummelberg ein tragischer Unfall. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 60-Jähriger zu Tode, als er mit seinem Traktor beim Rückwärtsfahren von einem unbefestigten Feldweg abkam und eine Böschung herunterstürzte.

Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach. Dabei zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Unbekannter entwendet Tresor und flüchtet – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch 14:30 Uhr und Donnerstag 06:20 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in eine Praxis in der Wiesenstraße, indem diese ein Fenster neben der Eingangstür gewaltsam mit einem bisher unbekannten Gegenstand aufhebelte und so in das Innere der Praxis gelangte.

Aus einem Schrank entwendete die Täterschaft einen Tresor und flüchtet im Anschluss in unbekannte Richtung. In dem Tresor befanden sich über einhundert Blankorezepte für Betäubungsmittel, diverse verschreibungspflichtigen Betäubungsmittel sowie eine Kassenbox.

Gegen 15:15 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, da ein Zeuge bei Mäharbeiten auf einen offenstehenden Tresor in der Wiesenstraße aufmerksam wurde. Durch die hinzugerufene Polizeistreife des Polizeirevier Sinsheim konnte ein Bezug zu dem Einbruch in der Praxis hergestellt werden. Der Tresor wurde durch die Unbekannten gewaltsam auf unbekannte Weise geöffnet.

Um den Tresor herum lagen diverse Inhalte des Tresors. Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Tresor wurde die Beamten und Beamtinnen spurenschonend sichergestellt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen und bereits erste Spuren gesichert. Diese werden nun ausgewertet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.:

0621/174-4444 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Jaguar-Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Walldorf (ots) – Am Donnerstag 13.07.2023 um 18.45 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Jaguar-Fahrer

die B 291 aus Richtung der BAB 5. In der Kurve unterschätzt der Pkw-Fahrer die Kurvenführung und stößt in die Leitplanke. Diese dreht das Fahrzeug, bis es entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kommt.

Die Leitplanke und das Fahrzeug wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Die Schadenssumme beläuft sich auf über 30.000 EUR. Der 40-Jährige wurde nicht verletzt.

Da das Auto durch den Zusammenprall auch noch Betriebsstoffe verlor, musste die Fahrbahn durch die Freiwillige Feuerwehr Walldorf gereinigt werden. Für das Abschleppen des

Fahrzeuges musste die B 291 für 5 Minuten in Richtung Wiesloch gesperrt werden.

Auffahrunfall an roter Ampel – Eine Frau verletzt im Krankenhaus

Sinsheim (ots) – Um kurz vor 10 Uhr hielt am Donnerstag eine 51-jährige Frau mit ihrem Opel an der roten Ampel der Einmündung Neulandstraße/Dietmar-Hopp-Straße. Von hinten näherte sich ein Mercedes mit erhöhter Geschwindigkeit.

Dem 32-jährigen Fahrzeuglenker gelang es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und kollidierte so mit dem Heck des stehenden Opels. Durch die Wucht des Zusammenstoßes entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 26.000 Euro.

Die 51-Jährige musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt. Die Polizei leitete die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache ein.

Seniorin übersieht Radfahrer im Kreisverkehr

Bammental (ots) – Eine 81-jährige Pkw-Fahrerin befand sich gestern, um 10.20 Uhr auf der Hauptstraße in Bammental und fuhr dann am Heldenweg in den dortigen Kreisverkehr ein. Hier übersah sie einen 32-jährigen Rennradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.

Der Gesamtschaden der beteiligten Fahrzeuge beläuft sich auf mehrere tausend Euro im vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ladenburg (ots) – Eine Autofahrerin beabsichtigte heute, um 11.45 Uhr, von der L597 in Richtung L 536 abzubiegen. Allerdings übersah sie hierbei den Motorradfahrer, welcher aus Richtung Heddesheim die L 631 befuhr. Der Kradfahrer konnte dem Pkw nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Auto.

Infolgedessen wurde der Motorradfahrer aufgeladen, schlug auf die Windschutzscheibe und

landete auf der Fahrbahn hinter dem Pkw. Er zog sich hierbei mehrere Frakturen zu. Diese werden derzeit in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr besteht nicht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden ist nicht bekannt. Der Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidium Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auffälliges Rennrad entwendet

Neckargemünd (ots) – Am Donnerstag in der Zeit von 15-19 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter den Schlüssel eines Fahrradschlosses bei einer Besucherin des Terassenschwimmbades. Diese hatte den Schlüssel verdeckt an ihrem Platz liegen lassen, als sie ins Wasser ging.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Rennrad mit auffälliger Flip-Flop-Lackierung, bei der sich die Farbe je nach Lichteinfall verändert.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt oder dem/der Täter/in machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221-92540 zu melden.

E-Bike entwendet – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ein in der Heinrich-Böll-Straße abgestelltes E-Bike. Der Besitzer hatte es mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer vor seinem Haus gesichert und den Akku zu sich in Wohnung genommen.

Am Freitag bemerkte er gegen halb sechs, dass das E-Bike, ein Damenrad mit Fahrradkorb auf dem Gepäckträger, mitsamt dem Schloss gestohlen worden war.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-2860-0, zu melden.