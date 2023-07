Geplatzte Lkw-Reifen, Gefahr durch herumliegende Fahrzeugteile

BAB 6/Mannheim (ots) – Aktuell kommt es auf der BAB 6 Mannheim Richtung Heilbronn, zwischen Mannheim/Schwetzingen und Dreieck Hockenheim, zu einem Einsatz von Kräften der Feuerwehr und der Polizei. Aus bislang unbekannten Gründen platzten gegen 12:30 Uhr gleich mehrere Reifen eines Lkw. Hierbei wurde der Lkw so beschädigt, dass derzeit mehrere Liter Diesel und Öl auf die Fahrbahn laufen.

Über die Höhe des Schadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Es kommt aktuell zu einem Rückstau von 5 km. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren.

Unbekannter beschädigt Ampelanlage und flüchtet

Mannheim (ots) – Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde zu einem noch nicht genau verifizierbaren Zeitpunkt im Bereich der Diffenestraße/Eisenstraße eine Lichtzeichenanlage auf bisher unbekannte Weise derart beschädigt, dass diese aus der Verankerung gerissen wurde.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 /3301-0 zu melden.

Drei verletzte Personen nach Zusammenstoß mit Linienbus

Mannheim (ots) – Am Donnerstagmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Landteilstraße und John-Deere-Straße ein Unfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 14:15 Uhr fuhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer die John-Deere-Straße in Richtung Hauptbahnhof entlang.

Als der Opel-Fahrer bei Grün nach links in die Landteilstraße abbiegen wollte, übersah dieser den vorrangberechtigten Linienbus und kollidierte mit diesem. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich glücklicherweise keine Fahrgäste in dem Bus.

Der 38-jährige Linienbusfahrer sowie der 19-Jährige Opel-Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Opel-Fahrer und sein Begleiter wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Der 38-jährige Fahrer des Linienbusses konnte seine Weiterfahrt auf das Werksgelände fortsetzen. Der Opel musste aufgrund des Schadensbildes abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Einbruch in den K-Quadraten – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstag, zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in den K 4-Quadraten zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zum Wohnbereich. Sowohl die Höhe des Diebstahlsschadens, als auch das Diebstahlsgut kann bislang weder beziffert noch benannt werden.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet.

Zeugen werden gebeten, sich bitte an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon

unter 0621/174-4444 zu wenden.

Täterfestnahme nach Diebstahl im Zug

Mannheim (ots) – Eine 36-jährige Frau ist am Freitagmorgen (14. Juni) im Zug von Salzburg nach Berlin bestohlen worden. Die Geschädigte bemerkte die Tat in Mannheim, der Täter wurde im Rahmen der Fahndung festgenommen. Die junge Frau schlief während der Zugfahrt ein, was der 23-jährige tunesische Staatsangehörige nutze um Ihr Mobiltelefon zu entwenden.

Der Täter wurde hierbei beobachtet und konnte durch eine Streife der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof festgestellt werden. Bei der Kontrolle konnte noch weiteres

vermutliches Diebesgut sichergestellt werden.

Gegen den Tatverdächtigen wird nun ein Ermittlungsverfahren geführt.

Die Bundespolizei rät, auf Reisen immer auf der Hut vor Taschendieben zu sein. Reisende sollten stets ihre Umgebung im Auge behalten. Gerade kurz vor dem Halt machen Taschendiebe im Gedränge oft leichte Beute. Dabei schrecken sie auch nicht vor ganzen Gepäckstücken in den Ablagen zurück. Tipps und Hinweise gibt die Bundespolizei unter www.bundespolizei.de oder unter www.stop-pickpockets.eu.

Festnahme am Hauptbahnhof durch Bundespolizei

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend (13.Juli) nahmen Beamte der Bundespolizei im

Mannheimer Hauptbahnhof einen gesuchten Straftäter fest. Gegen 20:00 Uhr wurde der deutsche Staatsangehörige von einer Streife der Bundespolizei routinemäßig kontrolliert.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Heidelberg zum Zwecke der Festnahme gesucht wird. Der Mann

konnte die Geldstrafe in Höhe von 750,00 Euro bezahlen und seine Reise weiter fortsetzten.

Berauscht mit unversichertem E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots) – Einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen fiel am Freitag, um kurz vor 01 Uhr, in der Roggenstraße ein E-Scooter-Fahrer auf, dessen Gefährt kein Versicherungskennzeichen aufwies. Als die Polizei den 52-jährigen Fahrzeugführer anhalten wollte, stellte dieser plötzlich seinen E-Scooter zwischen 2 geparkten Autos ab und flüchtete zu Fuß.

Nicht ohne Grund, wie sich herausstellte, als die Polizei den Flüchtenden einholte. Der Mann war mit über 1,3 Promille stark alkoholisiert und fuhr auch noch unter der Einwirkung

von Kokain. Zudem hatte der E-Scooter keinen Versicherungsschutz. Wem das Fahrzeug eigentlich gehört, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Es erfolgten die Sicherstellung des E-Scooters und eine Blutentnahme beim 52-Jährigen.

Er muss mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der Fahrer wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Multimediasysteme aus hochwertigen Fahrzeugen entwendet

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch 18 Uhr bis Donnerstag 08 Uhr kam es im Bereich der Mönchwörthstraße und der Alberichstraße zu zwei Diebstählen aus hochwertigen Autos der Marke BMW. Bislang unbekannte Täter öffneten in der Mönchwörthstraße durch Einschlagen der Scheibe die Türen des BMW und gelangten so an das Navigationssystem.

Dieses bauten der oder die Täter mitsamt der Bedienung aus. In der Alberichstraße ist bislang nicht bekannt wie der oder die Täter in das Fahrzeuginnere gelangten. Hier wurde der Tacho-Bildschirm und ein Multimediasystem aus dem Fahrzeug entwendet. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Die Spezialisten der Kriminaltechnik werten derzeit die Spuren an den Fahrzeugen aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen in dem Bereich oder zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden: 0621/174-4444.

Navigationsgeräte, Autoradios und Mobiltelefone sind nicht nur bei Autofahrern

populär. Auch für Diebe sind sie eine heiß begehrte Ware. Wer solch wertvolle

Gegenstände sorglos im Auto zurücklässt, wird allzu leicht zum Opfer der

Langfinger.

Auf der Rückseite des Anti-Klau-Anhängers der Polizei finden Sie eine Checkliste

mit wichtigen Tipps, an die es zu denken gilt, bevor Sie Ihr Auto verlassen. Der

Anhänger wird am Rückspiegel angebracht. Von außen signalisiert er einem

potenziellen Dieb klar: Hier ist nichts zu holen.

Folgende Tipps helfen, Navis, Autoradios & Co. vor Diebstahl zu schützen: