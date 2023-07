Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Mainz (ots) – Am späten Donnerstagabend ereignete sich gegen 22 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Motorradfahrerin aus Oppenheim schwer verletzt wurde. Die Motorradfahrerin befuhr mit ihrem Zweirad die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Mainz-Hechtsheim. Vermutlich auf Grund einer Unachtsamkeit touchierte sie die linke Randsteinbegrenzung und verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Die 19-Jährige kam zu Fall und rutschte mit dem Motorrad gegen einen massiven Metallpfeiler. Das Kraftrad fing sofort Feuer. Durch das umseitige und geistesgegenwärtige Verhalten eines Straßenbahnführers konnte Schlimmeres verhindert werden. Er löschte das Krad und die 19-Jährige blieb von den Flammen verschont.

Auf Grund des Sturzes zog sich die Frau aus Oppenheim multiple Verletzungen zu, die in einem Mainzer Krankhaus behandelt werden. Für ca. 30 Minuten war der Straßenbahn- und Fahrzeugverkehr eingeschränkt.

Verirrter Junge bittet Polizei um Hilfe

Mainz (ots) – Am 13.07.2023 gegen 16:05 Uhr kam ein 9-jähriger Junge zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Mainz und bat die Polizisten um Hilfe. Der Junge teilte den Beamten mit, dass er nach Hause möchte. Auf Nachfrage gab er an, dass er aus Versehen in den falschen Bus gestiegen war und nicht wisse wie er wieder nach Hause kommt.

Durch die Kollegen wurden die Erziehungsberechtigten informiert, die den jungen Falschfahrer umgehend abholten. Der Sachverhalt zeigt, wie wichtig es ist Kinder früh mit den Aufgaben der Polizei vertraut zu machen, damit diese wissen wo sie sich in einer

Notsituation hinwenden können.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Missbräuchliche Nutzung einer EC Karte

Mainz-Neustadt (ots) – Am 13.07.2023 gegen 10 Uhr, bekam ein 43-jährige Bischofsheimer nichtsahnend Nachrichten von Kontoabbuchungen auf sein Handy, wodurch ihm erst der Verlust seiner Geldbörse mit Bargeld und sämtlichen Karten auffiel. Die Handybenachrichtigungen zeigten an, dass ein bislang unbekannter Täter in einem Kiosk in der Gaustraße damit eingekauft haben soll.

Die Videoaufzeichnungen des Kiosks wurden durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion

Mainz 1 sichergestellt und die Karte gesperrt. Bislang ist jedoch noch unklar, wie der Täter an die Geldbörse des Bischofsheimers rangekommen sein soll.

Der unbekannte Täter soll eine kräftige Statur mit dunklen Haaren gehabt haben. Zudem trug er eine beige Hose mit kariertem Hemd, eine Brille, eine rote Uhr und einen schwarzen Rucksack.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.