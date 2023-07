Beim Grillen lebensgefährlich verletzt – Intensivstation

Kottweiler-Schwanden (ots) – Beim Grillen hat sich ein Mann am Donnerstagabend in Kottweiler-Schwanden lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und wird dort seitdem intensivmedizinisch behandelt.

Eine unbeteiligte Zeugin hatte am späten Abend die Polizei verständigt, nachdem sie auf den Vorfall aufmerksam wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Betroffene zusammen mit anderen Männern in einer Lagerhalle gefeiert. Dabei wurde Alkohol getrunken und gegrillt.

Laut Aussagen von Zeugen die vor Ort waren, soll der 51-jährige Mann eine Flüssigkeit auf den Grill geschüttet haben. Dadurch sei eine Stichflamme ausgelöst worden, die dann auf den Betroffenen übersprang. Die Zeugen löschten die Flammen mit Hilfe von Decken. Der Mann erlitt trotzdem schwerste Verbrennungen.

Wie es zu dem Unglück kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Aktuell sind noch viele Fragen offen. Die Flüssigkeit und der Grill wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Strohballen und Feld in Brand geraten

Schwedelbach (ots) – Per Notruf wurde der Feuerwehr am späten Mittwochnachmittag ein Brand auf einem Feld zwischen Weilerbach und Schwedelbach gemeldet. Eine Fläche von ca. 3.000 bis 4.000 Quadratmeter stand in Flammen. Davon waren auch etwa 16 Strohballen und eine Ballenpresse betroffen.

Das Feuer konnte durch die Brandbekämpfer gelöscht werden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der Brand beim Pressen der Strohballen ausgelöst. Die Polizei schätzt den Schaden auf zirka 22.000 Euro.

Weil das Feld mehr als 200 Meter von der Kreisstraße 13 entfernt liegt, kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. |kfa

Kaiserslautern

Körperlicher Angriff auf Frau

Kaiserslautern (ots) – Eine körperliche Auseinandersetzung sorgte am Donnerstagabend für Aufsehen. Eine Frau befand sich zu Fuß auf dem Weg zu einer Bekannten, als sie von einem 39-Jährigen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Mainzer Straße physisch angegangen wurde. Er schlug der 43-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht und stieß sie zu Boden.

Der Mann entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Die Frau klagte über Schmerzen an ihrem Schienbein und der Nase. Sie verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den ehemaligen Lebensgefährten des Opfers. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Die Polizei ermittelt nun gegen den 39-Jährigen wegen des Verdachts auf Körperverletzung. |ksr

Waldbrand nähe Burgruine

Kaiserslautern (ots) – Ein Jäger bemerkte am Donnerstagabend einen Waldbrand in der Nähe der Burgruine Beilstein. Er alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen dieser brannte eine Waldfläche von circa 130 Quadratmetern. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen.

Die Ursache für das Feuer ist unbekannt.

Ein kurzer Aufruf an alle:

Seien Sie bei den aktuellen Witterungsverhältnissen unbedingt achtsam! Das Entsorgen von glühenden und leicht entflammbaren Gegenständen bei Trockenheit kann ein Feuer verursachen, das sich schnell zu einem Flächenbrand ausbreiten könnte. |ksr

Hyundai landet auf dem Dach

Kaiserslautern (ots) – Auf der Pariser Straße hat es am frühen Freitagmorgen gekracht. Gegen 5.40 Uhr kollidierten an der Ampelkreuzung zur Reichswaldstraße zwei Fahrzeuge. Eine 51-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt.

Zu dem Unfall kam es nach den bisherigen Ermittlungen, als eine 56-jährige Autofahrerin mit ihrem Toyota Auris aus der Reichswaldstraße kam und an der Kreuzung geradeaus auf die Pariser Straße fahren wollte. In diesem Moment näherte sich von links aus der Berliner Straße eine 51-jährige Frau mit ihrem Hyundai i10, die ihrerseits ebenfalls geradeaus fahren wollte. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Wagen gegeneinander.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Hyundai zur Seite und landete auf dem Dach. Er blieb schließlich einige Meter weiter in der Fahrbahnmitte auf einer begrünten Verkehrsinsel „kopfüber“ liegen. Die Fahrerin zog sich diverse Schürfwunden zu und klagte über Schmerzen. Sie wurde vorsorglich zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Unfallfahrzeuge wurden bei der Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf insgesamt 23.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Es besteht der Verdacht, dass eine der Fahrerinnen das Rotlicht an der Ampel missachtete. |cri

Damen ergaunern Spenden

Kaiserslautern (ots) – Ein Zeuge meldete am Donnerstagabend vier Damen, welche Passanten in der Luisenstraße nach Geld anbettelten. Er selbst war zuvor von den Frauen angesprochen worden, gab ihnen jedoch kein Geld. Sie gaben vor, für beeinträchtigte Kinder Spenden zu sammeln. Weil der Verdacht bestand, dass es sich um Betrügerinnen handelt, wollten Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde die Bettlerinnen kontrollieren.

Die Frauen flohen zunächst, konnten aber wieder in der Fischerstraße von den Ordnungshütern aufgenommen werden. Sie wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Anhand zweier

mitgeführter Listen konnten die Beamten die geschädigten Personen sowie die Schadenhöhe ermitteln.

Demnach hatten die Sammlerinnen insgesamt 110 Euro von 6 Personen erhalten. Das Bargeld konnte jedoch bei keiner der Beschuldigten aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt gegen die vier Damen, wegen des Verdachts auf Betrug. |ksr

Flucht vor Polizei schlägt fehl

Kaiserslautern (ots) – Gescheitert ist in der Nacht zu Freitag der Versuch eines Pärchens, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Pkw der beiden sollte gegen 22.30 Uhr in der Mainzer Straße gestoppt werden – die Fahrerin gab aber Gas und fuhr davon. Eine Streife folgte dem Fahrzeug über die Autobahn und fand es schließlich auf der L395, wo der Wagen angehalten hatte.

Offenbar hatten die beiden Insassen in der Zwischenzeit die Plätze getauscht, denn jetzt saß der Mann auf dem Fahrersitz. Als die Polizeibeamten die beiden Personen kontrollieren wollten, weigerte sich das Pärchen, die Autotüren zu öffnen. Die Polizisten mussten schließlich eine Scheibe entglasen, um die Kontrolle durchführen zu können.

Dabei stellte sich heraus, dass weder die 28-jährige Frau noch der 49-jährige Mann eine Fahrerlaubnis besitzen. Darüber hinaus standen beide unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Im Fahrzeuginnenraum wurden entsprechende Konsumutensilien gefunden und sichergestellt.

Gegen das Pärchennwird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter

Drogeneinfluss strafrechtlich ermittelt. |ksr

Lkw verursacht Unfall und fährt davon

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei am Rangierbahnhof. Ein 27-jähriger Mann parkte am Donnerstagnachmittag um 17:25 Uhr

seinen BMW 116i im Bereich des Wendehammers. Als er um 18:40 Uhr wieder an sein Fahrzeug kam, konnte er feststellen, dass dieses beschädigt war: Der linke Vorderreifen war platt und der Kotflügel zerkratzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 3.000 Euro.

Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Unfall durch einen Lastkraftwagen verursacht wurde. Wer den Lkw geführt hat, ist derzeit Inhalt weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Lkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Auffahrunfall endet mit Verletzten

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall am Opelkreisel. Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes-Benz C200 im Kreisel. Kurz vor der Ausfahrt zur Merkurstraße schaltete die Ampel auf Rot und er musste anhalten. Hinter ihm fuhr eine 45-jährige Frau. Sie bremste ihren VW Touran zwar noch ab, konnte den Aufprall aber nicht mehr verhindern.

Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes Fahrer und seine Beifahrerin verletzt. Beide wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Am Mercedes sowie an dem VW entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. |kfa

Unfallflucht mit gestohlenem Auto

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Sachschaden in fünfstelliger Höhe endete in der Nacht zu Freitag der Versuch eines Mannes, ein Auto zu stehlen. Der 26-Jährige hatte sich in der Lichtenbrucher Straße einen Toyota geschnappt, der unverschlossen vor einem Wohnhaus stand. Den passenden Ersatzschlüssel fand er im Innenraum des Wagens.

Als sich der Dieb mit dem Pkw auf und davon machen wollte, krachte er gegen eine

Straßenlaterne. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Polizeibeamte fanden den mutmaßlichen Täter wenig später in der Nähe des Unfallortes. Er bestritt, das Fahrzeug benutzt zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Entsprechende Spuren im Pkw wurden gesichert.

Weil die Polizisten den Eindruck hatten, dass der 26-Jährige unter Drogeneinfluss steht, wurde er außerdem zum Schnelltest gebeten. Dieser reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht.

Auf den 26-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Fahrzeugdiebstahls, Unfallflucht und Fahren unter Drogeneinfluss zu. |cri

Mann entfernt sich von Unfallörtlichkeit

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau wurde am Donnerstagabend Zeugin eines Verkehrsunfalls. Sie befuhr mit ihrem Pkw die Fabrikstraße in Richtung Barbarossastraße. In diesem Zusammenhang konnte die 38-Jährige wahrnehmen, dass ein weiterer Fahrer mit seinem Auto beim Rückwärtseinparken mit einem dahinterstehenden Fahrzeug kollidierte.

Die Zeugin wendete daraufhin ihren Pkw und sprach den Unfallverursacher auf ihre Beobachtung an. Der 87-Jährige entfernte sich jedoch. Die alarmierten Polizisten trafen den Mann an und belehrten ihn. An beiden Fahrzeugen stellten die Beamten Unfallschäden fest. Der

Senior muss sich jetzt wegen des Verdachtes auf Verkehrsunfallflucht verantworten. |ksr