Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt

Karlsruhe-Innenstadt (ots) – Zwei bislang Unbekannte entwendeten am Donnerstagabend Parfüm im Wert von etwa 1.000 Euro aus einem Drogeriemarkt in der Karlsruher Innenstadt. Gegen 19:45 Uhr bemerkte ein Ladendetektiv, wie ein Mann und eine Frau mehrere Parfümverpackungen in eine offenbar speziell präparierte Tasche und einen Rucksack verpackten.

Im Anschluss passierte das Paar Hand in Hand den Kassenbereich des Drogeriemarktes am Ettlinger-Tor-Platz, ohne die Artikel zu bezahlen. Als der Ladedetektiv die beiden Diebe ansprach, ergriff die unbekannte Frau mit einem Teil des Diebesguts die Flucht.

Der männliche Täter wurde indessen von dem Ladendetektiv festgehalten und zurück in den Drogeriemarkt gebracht. Hierbei soll sich der Mann vehement gegen das Festhalten gewehrt und

dem Ladendetektiv gegen die Brust geschlagen haben. Im Gerangel riss sich der

Unbekannte los und rannte davon. Dem Ladendetektiv gelang es noch einen Rucksack

mit einem Teil des Diebesguts zu sichern, bevor der unbekannte Mann entkam.

Das Polizeirevier Karlsruhe Marktplatz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Unbekannte ließen Luft aus zahlreichen Autoreifen ab

Karlsruhe (ots) – Unbekannte ließen offenbar in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag bei mehreren PKW in der Karlsruher Weststadt Luft aus den Reifen und

hinterließen Nachrichten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen manipulierten bislang noch unbekannten Täter an

Reifenventile von insgesamt 26 geparkten Fahrzeugen. An einigen Autos wurden

Flugzettel sichergestellt, auf denen offenbar auf die Klimaerwärmung Bezug

genommen wird. Bei den Fahrzeugen handelte es sich offenbar zielgerichtet um

hochwertige SUV, die im Bereich des Gutenbergplatzes sowie nahe gelegenen

Straßen standen.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei geführt.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Brandstiftung an mehreren Pkw – Kriminalpolizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Karlsruhe (ots) – Hoher Sachschaden entstand beim Brand mehrerer geparkter Autos in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Karlsruher Waldstadt. Die Polizei geht derzeit

von einer Brandstiftung aus. Anwohner meldeten etwa gegen 02:30 Uhr brennende Fahrzeuge auf der Elbinger Straße und kurz darauf auch auf der Neisser Straße.

Die alarmierte Feuerwehr war mit mehreren Löschzügen und starken Kräften vor Ort. Sie konnte die Brände schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf die angrenzende

Vegetation verhindern. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurden offenbar sieben geparkte Fahrzeuge durch die Brände in Mitleidenschaft gezogen, die teils oder vollständig ausbrannten. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber voraussichtlich im sechsstelligen Eurobereich bewegen.

Nach aktuellem Sachstand ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und eine 20-köpfige

Ermittlungsgruppe „Trichter“ eingerichtet. Ob ein Zusammenhang mit vergangenen Bränden in Karlsruhe und der Umgebung besteht, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666 5555 in

Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Verkehrsunfall in Durlach gesucht

Karlsruhe (ots) – Die Verkehrspolizei ist aktuell auf der Suche nach Zeugen zu einem Unfall, welcher sich am Mittwoch, gegen 12:10 Uhr, in Karlsruhe-Durlach ereignet haben soll. An der Kreuzung Badener Straße/Karlsburgstraße kam es zur Kollision zwischen einem 58-jährigen Autofahrer und einer 34-jährigen Pedelec-Fahrerin.

Der Autofahrer wollte von der Karlsburgstraße kommend nach links in die Badener Straße abbiegen. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Kleinwagens, welche sich ebenfalls an der Kreuzung befand und nach links in die Karlsburgstraße abbiegen wollte, gewährte dem Autofahrer per Handzeichen Vorfahrt.

Zwischenzeitlich fuhr die Pedelec-Fahrerin ohne auf den Verkehr zu achten vom Bordstein kommend in den Einmündungsbereich auf die Straße, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Die 34-jährige wurde leicht verletzt und sowohl an dem Pedelec als auch an dem Auto entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber, insbesondere die Zeugin in dem weißen Kleinwagen, werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/944840 mit der Verkehrsgruppe Bundesautobahn in Verbindung zu setzen.