Festnahme nach Diebstahl im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei konnten am Donnerstag einen

30-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der bereits am 07. Juli im

Hauptbahnhof Frankfurt am Main einer 20-jährigen Reisenden den Koffer an einem

abfahrbereiten ICE gestohlen hatte.

In den frühen Morgenstunden konnte eine Streife den Mann aufgrund einer

vorliegenden Beschreibung im Frankfurter Hauptbahnhof erkennen und festgenommen.

Nach seiner Festnahme wurde er zur Wache gebracht, wo nach Feststellung seiner

Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Zum

Verbleib des gestohlenen Koffers, den die Geschädigte mit einem Wert von etwa

800 Euro bezifferte, wollte sich der 30-Jährige nicht äußern. Nach Abschluss

aller Maßnahmen wurde er dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Innenstadt: Taschendieb festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14.07.2023) nahm

die Polizei einen 23-jährigen Taschendieb fest, der im Bereich der

Konstablerwache einen 29-jährigen Mann „antanzte“ und ihm das Portemonnaie

entwendete.

Zivilfahnder konnten beobachten, wie der spätere Beschuldigte gegen 0.50 Uhr

einen augenscheinlich stark alkoholisierten Mann im Bereich der Konstablerwache

in ein Gespräch verwickelte, seinen Arm ergriff und ihn in die angrenzende

Reineckstraße führte. Anschließend legte er einen Arm über seine Schulter und

griff mit seiner freien Hand in die Hosentasche des Mannes, aus der er dessen

Geldbörse herauszog. Nach dem „Antanz-Trick“ verabschiedete er sich von dem

29-Jährigen und verschwand in Richtung Konstablerwache.

Im Bereich der Staufenmauer konnten ihn fahndende Beamte des 1. Polizeireviers

letztlich mit dem Diebesgut festnehmen. Der wohnsitzlose Mann, 23 Jahre alt, kam

in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Frankfurt-Rödelheim: Pedelec geraubt

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 37-jähriger Mann war am Donnerstag, den 13.07.2023,

in Rödelheim unterwegs, als ihm zwei bislang unbekannte Männer sein Pedelec

raubten.

Der 37-Jährige befand sich gegen 23.55 Uhr in der Radilostraße. In Höhe der

Hausnummer 21 trat ihn unvermittelt ein Mann von seinem Zweirad, der in

Begleitung eines weiteren Täters war. In der Folge schlugen und traten beide auf

den 37-Jährigen ein und raubten ihm sein Pedelec. Der Geschädigte rannte in eine

nahegelegene Spielothek und wählte den Notruf. Jedoch griff ihn im

Eingangsbereich einer der Männer erneut an, sodass sich der 37-Jährige in eine

Shisha-Bar flüchtete. Erst jetzt ließen die Angreifer von ihm ab und entfernten

sich mit ihrer Beute in Richtung Alt-Rödelheim. Eine Fahndung verlief ohne

Ergebnis.

Der Geschädigte konnte lediglich angeben, dass einer der Täter schwarze Haare

und eine muskulöse Statur hatte und zudem ein schwarzes T-Shirt trug. Die Täter

erbeuteten ein graugrünes Pedelec der Marke „Bulls“.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.