Kradfahrer kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus; Vollsperrung auf der B 451 ist aufgehoben

Polizei Witzenhausen

Bei dem Kradfahrer der heute Mittag verunfallt ist, handelt es sich um einen 76-jährigen Mann aus Göttingen, der mittlerweile einem Krankenhaus zugeführt wurde.

Wie die Beamten der Polizei Witzenhausen berichten, war der 76-Jährige gegen 12.15 Uhr allein mit seinem Kraftrad auf der Bundesstraße B 451 von Trubenhausen in Richtung Hundelshausen unterwegs. Auf besagter Strecke verlor der Mann dann kurz vor der Ortslage von Hundelshausen in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam dann in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

Dabei erlitt der Fahrer schwere Verletzungen, welche zunächst vor Ort durch Rettungskräfte und einen Notarzt versorgt wurden. Später erfolgte der Transport des Mannes mittels eines Rettungswagens in ein umliegendes Krankenhaus. Der zunächst angeforderte Rettungshubschrauber wurde dann nicht mehr benötigt und konnte seinen Anflug abbrechen. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen wurde die B 451 zwischen Hundelshausen und Trubenhausen voll gesperrt.

Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben und die Strecke für den Verkehr freigegeben. Das Motorrad musste später abgeschleppt werden. Ein Sachschaden ist hier noch nicht beziffert.

ERSTMELDUNG – Verkehrsunfall mit Kradfahrer; aktuelle Vollsperrung auf der B 451 zwischen Hundelshausen und Trubenhausen

Nach einem Verkehrsunfall (Alleinunfall)eines Motorradfahrers ist die Bundesstraße B 451 zwischen den Orten Hundelshausen und Trubenhausen aktuell voll gesperrt.

Polizei und Rettungskräfte sind derzeit an der Unfallstelle kurz nach dem Ortsausgang von Hundelshausen in Richtung Trubenhausen im Einsatz. Der Einsatz eines Rettungshubschraubers ist zudem vorgesehen.

Der Verkehr wird gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Hinsichtlich des Unfallhergangs liegen derzeit noch keine Details vor.

Wildunfälle im WMK

Eine 35-jährige Autofahrerin aus Schimberg hat am beim Befahren der Niederhoner Straße stadtauswärts am Freitagmorgen gegen 01.40 Uhr einen Waschbären angefahren. Am Auto der Frau entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 100 Euro.

Gegen 02.43 Uhr am Freitagmorgen erfasste ein 49-jähriger Autofahrer aus Meißner ein Reh, als er auf der L 3243 von Germerode in Richtung Abterode unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort, der Unfallschaden beziffert sich auf 1500 Euro.

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau ist am Donnerstagmorgen gegen 05.30 Uhr auf dem Weg von Friedrichsbrück nach Helsa (Landesstraße L 3400) mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Das Tier lief anschließend zurück in den Wald. Der Schaden am Auto der jungen Frau beträgt 500 Euro.

Lkw und Pkw kollidieren beim Abbiegevorgang; Schaden 300 Euro

Um kurz nach 10.00 Uhr sind am Donnerstagmorgen an der Einmündung „An den Soleteichen“/“Am Haintor“ ein Pkw und ein Lkw während des Abbiegens miteinander kollidiert. Laut Unfallbericht ist ein 57-Jähriger aus Eschwege mit einem Lkw mit Spezialaufbau von der Straße „Am Haintor“ nach rechts in die Straße „An den Soleteichen“ abgebogen. Gleichzeitig war eine 76-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf im Begriff, von der Straße „An den Soleteichen“ nach rechts in die Straße „Am Haintor“ abzubiegen. Während ihrer jeweiligen Abbiegevorgänge kollidierten die beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Die Beamten gehen bei beiden Beteiligten von einem Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot aus. Der Lkw blieb bei der Kollision unbeschädigt, der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf 300 Euro.

Lkw-Fahrer weicht Autofahrer aus und zieht sich Beschädigung am Vorderrad zu

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Nörten-Hardenberg befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr die Niederhoner Straße in Eschwege auf dem zweispurigen Abschnitt stadtauswärts. Bei seinem etwas unbedachten Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen übersah der Mann dann einen 57-jährigen Lkw-Fahrer aus Waldkappel, der auf dem rechten Fahrstreifen ebenfalls in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Um eine Kollision zu vermeiden wich der 57-Jährige dann nach rechts aus. Es kam dann zwar auch zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge, bei dem Ausweichvorgang entstand jedoch an dem Vorderrad des Lkw ein Schaden, so dass der 57-Jährige seine Fahrt nicht fortsetzen konnte. Der Schadenshöhe ist noch nicht abschließend beziffert.

82-jähriger Mann kommt mit E-Scooter beim toom-Markt zu Fall; Polizei sucht Zeugen

Nachgemeldet wird ein Verkehrsunfallgeschehen von letzter Woche Freitag (07.07.2023) gegen 11.20 Uhr in der Niederhoner Straße in Eschwege. Laut Unfallbericht befuhr ein 82-Jähriger aus Eschwege mit einem E-Scooter die Niederhoner Straße stadtauswärts auf dem rechtsseitigen Radweg. Zeitgleich wollte eine 62-jährige Autofahrerin aus Eschwege vom Parkplatz des toom-Baumarktes nach links in Richtung Innenstadt einbiegen, musste aber zunächst warten. Der 82-Jährige kam im Bereich der Parkplatzausfahrt vor dem Pkw mit seinem E-Scooter zu Fall und wurde später mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Kollision mit dem Pkw fand laut Unfallbericht nicht statt. Die Umstände, wie der Sturz zu Stande kam, sind nicht gänzlich geklärt bzw. die Angaben darüber gehen seitens der Beteiligten auseinander. Um den Hergang des Unfalls besser nachvollziehen zu können, suchen die ermittelnden Beamten daher nun nach weiteren Zeugen des Unfallgeschehens, die sich mit der Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 in Verbindung setzen können.