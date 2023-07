Bergstrasse

Parkplatz Penny-Markt, Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots) – Am Freitag, den 14.07.2023 zwischen 12:00 und 12:20 Uhr, kam

es auf dem Penny Parkplatz in Mörlenbach zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde

ein weißer Citroen am Fahrzeugheck beschädigt, wobei ein Schaden in Höhe von ca.

1000,- EUR entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von

der Unfallstelle. Hinweise bitte unter der Tel. 06252 7060 an die Polizeistation

in Heppenheim.

Fürth-Erlenbach: Firmengelände heimgesucht / Polizei sucht Zeugen

Fürth-Erlenbach (ots) – Kriminelle suchten in der Nacht zum Freitag (14.7.) ein

Firmengelände in der Steinbruchstraße im Fürther Ortsteil Erlenbach heim. Nach

bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu mehreren

Bürogebäuden und einer Halle. Dort ließen sie Bargeld und Briefmarken mitgehen.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer

06252/706-0 zu melden.

Wald-Michelbach: Liegebank von Unbekannten beschädigt / Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – In der Nacht zum Samstag (8.7.) beschädigten Kriminelle

mutwillig eine Liegebank im Bereich des Kunstwanderweges auf der Kreidacher

Höhe, indem sie mehrere Holzbretter zerstörten. Ersten Erkenntnissen zufolge

wurde die Bank hierbei soweit beschädigt, dass sie derzeit nicht benutzt werden

kann. Der verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Angaben auf mehrere

Hundert Euro.

Das ermittelnde Kommissariat 41 der Polizeistation in Wald-Michelbach sucht in

diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der

Rufnummer 06207/9405-0 zu erreichen.

Bensheim: Betäubungsmittel ins Feld geworfen / Festnahme durch Zivilfahnder nach Verfolgungsfahrt

Bensheim (ots) – Am Dienstagnachmittag (11.7.) fiel Zivilfahndern ein Roller im

Bereich einer Feldgemarkung zwischen Bensheim und Heppenheim auf. Die Beamten

entschlossen sich dazu, das Zweirad zu kontrollieren, welches zu diesem

Zeitpunkt mit zwei Männern im Alter von 20 und 22 Jahren besetzt war. Als das

Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden sollte, setzte der Fahrzeugführer

seine Weiterfahrt unter Missachtung der Anhaltesignale fort und trat die Flucht

an.

Während der Verfolgungsfahrt fiel den Ordnungshütern auf, dass beide Männer

größere Gegenstände in das angrenzende Feld warfen. Im Nachgang stellte sich

heraus, dass es sich hierbei um etwa 40 Gramm Haschisch sowie eine Feinwaage

handelte. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und der Gegenstand von den

Beamten sichergestellt. Beide Tatverdächtigen konnten durch die Beamten noch im

Bereich der Feldgemarkung gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Sie müssen

sich in einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

verantworten.

Mörlenbach: Kiosk aufgebrochen und Lebensmittel entwendet / Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots) – Kriminelle haben es in der Nacht zum Donnerstag (13.7.) auf

ein Kiosk in der Schulstraße, in unmittelbarer Nähe zur dortigen alla

hopp!-Anlage, abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die bislang

Unbekannten die Tür zu dem Verkaufsraum gewaltsam auf und verschafften sich

widerrechtlich Zutritt in das Objekt. Dort ließen sie diverse Lebensmittel

mitgehen und flüchteten im Anschluss unerkannt mit ihrer Beute.

Über die Höhe des entstandenen Schadens können bislang noch keine Angaben

gemacht werden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der

zuständigen Kripo (K 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in

Verbindung zu setzen.

Vollsperrung A 5: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und gerät in Brand

Heppenheim (ots) – Am 14.07.2023 (Freitag) gegen 02:40 Uhr, kam es auf der A 5

zwischen den Anschlussstellen Hemsbach und Heppenheim zu einem Verkehrsunfall,

bei dem eine 38 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt wurde. Nach ersten

Erkenntnissen wollte die Fahrerin einem Tier ausweichen. Dabei lenkte sie

offenbar so stark ein, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw

schleuderte zunächst in die linken Leitplanken, danach überschlug er sich

mehrfach und geriet im Böschungsbereich in Vollbrand. Die Fahrerin konnte ihr

Fahrzeug selbständig verlassen. Sie wurde mit einem RTW in ein nahegelegenes

Krankenhaus verbracht. Die A 5 musste für die Löscharbeiten in Richtung Nord für

eine Stunde voll gesperrt werden.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Kreis Groß-Gerau: Rauschgiftfahnder beschlagnahmen kiloweise Drogen-Vier Tatverdächtige in Haft

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Im Rahmen eines seit geraumer Zeit aufwendig und intensiv geführten Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Rüsselsheimer Rauschgiftkommissariat K 34, unterstützt von weiteren Beamten des Polizeipräsidiums Südhessen und hessischer Spezialeinheiten, wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen, durchsuchten die Ermittler am Donnerstag (13.07.) Wohnungen und Räumlichkeiten von sechs Männern und einer Frau im Alter zwischen 24 und 41 Jahren in Raunheim, Mörfelden-Walldorf, Riedstadt, Dreieich, Langen, Frankfurt sowie in der Schweiz. Bei den Ermittlungen wurde von den Ermittlern auch modernste Technologie eingesetzt.

Insgesamt beschlagnahmten die Beamten hierbei unter anderem rund 40 Kilogramm Haschisch, etwa 42 Kilo Marihuana, über 14 Kilogramm Amphetamin, über 15 Kilogramm Ecstasy „Blue Punisher“, circa 130 Gramm Crystal Meth, 8 Kilogramm Streckmittel, mehrere hochwertige Armbanduhren und rund 100.000 Euro Bargeld. Weiterhin wurden von der Polizei unter anderem mehrere Schusswaffen, Mobiltelefone sowie hochwertige Luxusartikel und Schmuck sichergestellt. Die Fahnder pfändeten zudem zwei Autos, eine Immobilie und ließen insgesamt 16 Bankkonten sperren.

Vier 24, 30, 35 und 37 Jahre alte Männer wurden anschließend auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die übrigen Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die sieben Tatverdächtigen erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Die aktuellen strafprozessualen Maßnahmen von Kripo und Staatsanwaltschaft beruhen auf der Auswertung von Mobilfunkdaten nach einem gesonderten Ermittlungsverfahren aus dem Jahr 2021, in welchem bereits gegen einen Teil der nun erneut verdächtigen Personen ermittelt wurde (wir haben berichtet). Hierbei ergab sich anschließend der Verdacht, dass die Beteiligten unter anderem eine Tonne Marihuana, jeweils 500 Kilo Haschisch und Amphetamin, vier Kilogramm Kokain, 1 Kilogramm Crystal Meth und 5000 Ecstasy-Tabletten in die Bundesrepublik eingeführt haben und in diesem Zusammenhang einen Gewinn von mehreren Millionen Euro generiert haben dürften. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Kelsterbach: Brand in einer Kleingartensiedlung

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Donnerstag (13.7.) zu einem Brand von vier aneinandergrenzenden Gartenparzellen im Mühlgrabenweg, bei dem unter anderem eine Holzhütte abbrannte.

Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06107 71980 bei der Polizei in Kelsterbach zu melden.

Gernsheim: Erneut Metall aus Fertigungshalle gestohlen

Kriminelle haben in der Nacht zum Freitag (14.7.) erneut ein Firmengelände in der Industriestraße heimgesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich gewaltsam Zutritt auf das Gelände und brachen in eine Fertigungshalle ein. Dort ließen sie Kupferrohre, Messing sowie eine Arbeitsmaschine im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro mitgehen. Aufgrund des Umfangs der Beute wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Polizei sucht Unfallverursacher nach Verkehrsunfall mit Sachschaden

Michelstadt (ots) – Am Freitag, dem 14.07.2023 ereignete sich zwischen 12:45 Uhr

und 13:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem McDonalds Parkplatz in der Straße

Stadtring. Hierbei wurde ein neuwertiger grauer PKW durch einen anderen

Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher verlässt hiernach unerlaubt die

Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wer hierzu sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, diese der

Polizeistation in Erbach mitzuteilen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Erbach: Grillfleischautomat im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend (12.7.) versuchten Kriminelle zwischen 18.30 und 19.30 Uhr einen Warenautomaten in der Dreiseetalstraße, in dem sich Grillfleisch einer dort ansässigen Metzgerei befindet, gewaltsam zu öffnen. Dies misslang, weshalb die Täter ihre Flucht ohne Beute antraten. Nach ersten Erkenntnissen entstand an dem Automaten ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Das Kommissariat 41 der Polizeistation in Erbach ist mit den Ermittlungen betraut. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 bei den Beamtinnen und Beamten zu melden.