Neustadt: Bildungsstaatsekretärin Bettina Brück zu Gast beim ersten MINT-Festival

Neustadt an der Weinstraße – Kosmetikprodukte selbst herstellen? Eigeständig mit Technik umgehen und Greenscreens benutzen? All das und noch viele weitere spannende Ausprobier- und Mitmachstationen gibt es beim ersten MINT-Festival in Neustadt zu entdecken.

„Ich freue mich sehr, heute hier bei der Eröffnung des ersten MINT-Festivals vor Ort zu sein. Das Festival bietet eine tolle Mischung aus Bühnenprogramm, Experimentiershow und Ausprobierstationen für unsere Schülerinnen und Schüler. Hier sieht man: MINT ist vielfältiger, als man häufig denkt, und steckt direkt und indirekt in sehr vielen Themen- und Berufsfeldern.“ BILDUNGSSTAATSEKRETÄRIN BETTINA BRÜCK IN IHRER ERÖFFNUNGSREDE

Das erste MINT-Festival in Neustadt ist eine Veranstaltung im Rahmen des MINT-Netzwerkes Neustadt. Das Neustädter MINT-Netzwerk wurde im Rahmen der Förderung als MINT-Region Rheinland-Pfalz ausgewählt und seit 2020/2021 erheblich ausgebaut. Mittlerweile besteht das Neustädter Netzwerk aus rund 120 Partnerinnen und Partnern aus Verwaltung, Politik, Vereinen, Stiftungen und vielen anderen mehr, die es sich zum Leitziel gesetzt haben, niedrigschwellige Zugänge zu MINT-Bildung zu schaffen. Die Vielzahl und Vielfalt der motivierten Mitgestalterinnen und Mitgestaltern deckt so zahlreiche Facetten der MINT-Bildung ab.

„Bereits seit 2016 unterstützt und fördert Rheinland-Pfalz die MINT-Bildung für unsere Kinder und Jugendlichen mit der rheinland-pfälzischen MINT-Strategie. Denn gerade im Bereich der MINT-Fächer braucht Rheinland-Pfalz, braucht Deutschland als Innovationsland starken und motivierten Nachwuchs. Events wie das MINT-Festival sind nicht nur eine tolle Gelegenheit, den MINT-Bereich kennen zu lernen und den Blickwinkel zu öffnen. Sie können und sollen auch das Interesse für MINT wecken, fördern und auf Dauer sichern. Der große Erfolg und die stetige Weiterentwicklung und Anpassung der MINT-Strategie ist nur gemeinsam mit Ihnen und Ihrem herausragenden Engagement für die MINT-Bildung und Förderung in Rheinland-Pfalz möglich. Dafür möchte ich allen Partnerinnen und Partnern sehr herzlichen danken. Ich wünsche allen Beteiligten ganz viel Freude beim Entdecken, Experimentieren, Kennenlernen und Ausprobieren auf dem ersten MINT-Festival.“ STAATSEKRETÄRIN BRÜCK