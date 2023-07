Unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Ludwigshafen (ots) – Ein 44-Jähriger wurde in der Nacht auf Freitag 14.07.2023 gegen 03:20 Uhr, im Bereich des Eisstadions in der Saarlandstraße von 2 ihm unbekannten Männern angepöbelt. Einer der beiden habe ihm kurz darauf unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der andere habe versucht, seinen Begleiter zu beruhigen. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt. Die Männer seien schließlich Richtung Mundenheim davongegangen.

Sie konnten wie folgt beschrieben werden: Beide etwa 25 Jahre alt. Sie hätten beide ein T-Shirt getragen, wobei das Shirt des Täters dunkel war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Kind leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – In der Fuggerstraße kam es am Donnerstag 13.07.2023 gegen 15:15 Uhr, zu einem Unfall bei dem ein 9-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Dieses war mit seinem Roller aus einer Hofeinfahrt auf die Straße gefahren und wurde dort von einem Auto erfasst. Durch den Zusammenprall stürzte das Kind.

Es wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto sowie dem Roller entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 800 Euro.

Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) – Am 13.07.2023 gegen 20:20 Uhr, kam es in der Orangeriestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 37-jährigen Autofahrerin und einem 47-jährigen Autofahrer. Da die Schilderungen des Unfallhergangs auseinandergehen, bittet die Polizeiwache Oggersheim um Zeugenhinweise. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/9632403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Donnerstag 13.07.2023 zwischen 02:30-07:30 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines auf einem Parkplatz in der Erich-Reimann-Straße abgestellten Autos ein und durchsuchten den Innenraum. Nach ersten Ermittlungen wurde ein paar Schuhe entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 700 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich der Erich-Reimann-Straße / Von-Weber-Straße verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Donnerstag 13.07.2023 gegen 16:30 Uhr, war ein 39-jähriger Radfahrer auf dem Radweg der Horst-Schorck-Straße in Richtung Friesenheimer Straße unterwegs. Auf Höhe der dortigen Kleingartenanlage bog der Mann nach links auf einen Parkplatz ab.

Ein 63-jähriger Autofahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, bog ebenfalls auf den Parkplatz ab und missachtete den Vorrang des Radfahrers. Er touchierte das Fahrrad, wodurch der 39-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde.

Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Falscher Sparkassenmitarbeiter erbeutet Bargeld

Ludwigshafen (ots) – Am 11.07.2023 erhielt ein 84-jähriger Ludwigshafener einen Anruf eines vermeintlichen Sparkassenmitarbeiters. Im Zuge des Gesprächs gab der Senior dem Anrufer umfassend persönliche Daten preis. Gestern Nachmittag 13.07.2023 stellte er fest, dass knapp 3.000 Euro unberechtigt von seinem Konto abgebucht wurden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen. Fast immer zielen die Betrugsmaschen des „Enkeltricks“ o-der des „falschen Polizeibeamten“ auf Seniorinnen und Senioren ab. Wissen Sie, wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können?

Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline für Seniorinnen und Senioren eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621 963 – 1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.