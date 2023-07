Junggesellen Abschied löst Polizeieinsatz aus

Speyer (ots) – Am heutigen Freitagmittag 14.07.2023 informierte ein Passant gegen 12:45 Uhr die Polizei, nachdem er zwei mit Sturmhauben maskierte und mit Pistolen bewaffnete Männer in ein Gebäude in der Salierstraße gehen sah. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten wurde die Örtlichkeit mit starken Polizeikräften angefahren. Vor Ort konnten die zwei 29- und 30-jährigen Männer angetroffen und kontrolliert werden.

Diese waren auf dem Weg zu einem Junggesellenabschied und hatten sich maskiert und mit täuschend echt aussehenden Luftdruck-Pistolen bewaffnet, um den künftigen Bräutigam zu „entführen“. Die Luftdruck-Waffen wurden sichergestellt. Ob sich die beiden Männer durch das Führen der Waffen strafbar gemacht haben, wird derzeit noch ermittelt. Weiterhin wird geprüft, ob den Verantwortlichen die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt werden können.

Der Vorfall zeigt eindrücklich, dass ein Mitführen von waffenähnlichen Gegenständen zu großer Verunsicherung in der Bevölkerung führt. Besonders für die Verantwortlichen, aber auch für Polizeikräfte stellen derartige Einsätze eine erhebliche Gefahrensituation dar, da grundsätzlich mit einer scharfen Waffe gerechnet wurden muss.

Daher appelliert die Polizei eindringlich, mit derartigen Gegenständen niemals in der Öffentlichkeit zu hantieren. Weitere Informationen zum Thema Führen von Waffen in der Öffentlichkeit finden Sie unter https://s.rlp.de/9uoRc

Sichergestellte Fahrräder suchen ihre Besitzer

Speyer (ots) – Am 14.07.2023 gegen 03 Uhr wurden Polizeibeamte zu einer Ruhestörung auf einem Spielplatz im Bereich der Hans-Stempel-Straße gerufen. Als sich die Beamten dem Spielplatz näherten, flüchteten zwei Radfahrer. Eine Nachschau im Park führte zum Auffinden von fünf versteckt abgestellten, neuwertigen Fahrrädern.

Bei den Rädern handelt es sich um ein Cube Mountainbike, ein Kalkhoff Pedelec, ein Cube, Mountainbike, ein Fischer Pedelec und ein Fischer Tourenrad. Geschädigte oder Zeugen die Angaben zum Besitzer machen können, werden gebeten, sich unter Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

Trickdiebstahl auf Parkplatz

Speyer (ots) – Am 13.07.2023 gegen 11.35 Uhr wurde eine 79-jährige Frau auf einem Parkplatz in der Dudenhofer Straße von einer bislang unbekannten Frau angesprochen. Die Unbekannte forderte die Seniorin auf, ihr etwas aus einer Zeitung vorzulesen. Anschließend bemerkte die 79-Jährige, dass die Geldbörse aus ihrer Handtasche fehlte.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: 60-70 Jahre alt, graue Haare, trug ein helles verwaschenes Kleid.

In der Geldbörse befanden sich ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag, ein Personalausweis und die EC-Karte.

Die Polizei rät:

-Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper tragen. -Hand- und Umhängetaschen verschlossen vor dem Körper tragen oder unter den Arm klemmen. -Verwenden Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. -Handtaschen nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder den Einkaufswagen legen, sondern so nah wie möglich am Körper tragen. -Handtaschen im Restaurant, Kaufhaus oder Geschäft (auch bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht über die Stuhllehne hängen oder unbeaufsichtigt lassen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de.

Betrunkener Rollerfahrer verursacht Unfall

Speyer (ots) – Am 13.07.2023 gegen 11:37 Uhr befuhr ein 58-jähriger Rollerfahrer die Holzstraße in Richtung Schützenstraße. Zeugen beobachteten, wie der Mann in Schlangenlinien fuhr und gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch bei dem 58-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Zudem war der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Roller sichergestellt.