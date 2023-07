Brand in Mehrfamilienhaus

Limburgerhof (ots) – Am Donnerstagnachmittag 13.07.2023, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Von-Denis-Straße in Limburgerhof. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht, bevor er auf weitere Räumlichkeiten übergreifen konnte.

Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Umbau am Motorrad führt zur Stilllegung

Mutterstadt (ots) – Aufgrund einer starken Geräuschentwicklung beim Beschleunigen seines Motorrades wurde ein 19-jähriger aus Mutterstadt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Stuhlbruderstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle wurden technische Veränderungen an dem Motorrad festgestellt, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Den 19-jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren und er muss den ordnungsgemäßen Zustand seines Motorrades wiederherstellen.