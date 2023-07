Versuchter Fahrraddiebstahl

Bad Bergzabern (ots) – Am Donnerstag 13.07.23 zwischen 18:30-21:20 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus dem Hof eines Anwesens in der Petronellastraße zu entwenden.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Anwesen Nummer 42 gemacht haben, werden gebeten sich unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Unbekannte Motorradfahrer gesucht

St. Martin (ots) – Kurz vor 07 Uhr wurden am Donnerstag zwei bislang unbekannte Motorradfahrer im Wald bei St. Martin gesichtet. Die zwei Moto-Cross-Maschinen waren ohne Kennzeichen versehen und fuhren entlang der Totenkopfstraße auf dortigen Waldwegen.

Von den Fahrern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

E-Scooter entwendet

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht von 12./13.07.23, wurde in der Mozartstraße ein schwarzer E-Scooter der Marke Karcher entwendet. Das Fahrzeug stand vor dem Anwesen Nummer 20 und ist mit einem Versicherungskennzeichen versehen.

Unfallflucht im Südring

Annweiler (ots) – Am Donnerstag zwischen 10-10:15Uhr wurde vor der KiTa Kunterbunt im Südring in Annweiler eine Unfallflucht begangen. Vermutlich beim Vorbeifahren bleib ein noch unbekanntes Fahrzeug an einem weißen Opel Corsa hängen und beschädigte diesen links an der Frontschürze.

Wer Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler