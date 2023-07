Heidelberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 08.07.2023 gegen 01 Uhr, wurde eine 17-jährige Frau in der Kurfürsten-Anlage von einem 18- und 19 Jährigen angesprochen. Die junge Frau wies das Gespräch ab und lief weiter. Die beiden Männer folgten ihr zunächst auf ihren Fahrrädern und schlossen im Verlauf wieder zu der 17-Jährigen auf. Der 18-Jährige stieg dann von seinem Fahrrad ab, um neben der 17-Jährigen herzulaufen.

Dadurch bedrängt, gab die junge Frau ausdrücklich zu verstehen, dass sie sich unwohl fühlt und versuchte hiernach fortzulaufen und sich hinter einem Baum zu verstecken.

Das Duo folgte ihr jedoch und stieß sie zu Boden.

Gemeinschaftlich hielten der 18- und 19-Jährige die 17-Jährige fest und nahmen an der Geschädigten gegen ihren heftigen Widerstand sexuelle Handlungen vor.

Nur durch die massive Gegenwehr der jungen Frau ließen die beiden Männer von ihr ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die 17-Jährige flüchtete sich zum Hauptbahnhof, wo ihr ein Zeuge zu Hilfe eilte und die Polizei alarmierte.

Nach intensiv geführten Ermittlungen konnten die 2 jungen Männer durch die Kriminalbeamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg am Dienstag 12.07.2023, an ihrer Wohnanschrift festgenommen werden. Am 13.Juli 2023 erließ die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen die beiden 18- und 19-jährigen Männer Haftbefehl wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung.

Anschließend wurden beide Beschuldigte in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.