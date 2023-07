Verkehrsunfall in der Mainzer Straße (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Eine 49-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstagmorgen auf der Mainzer Straße in Richtung Innenstadt. Kurz nach der Kreuzung Gersweilerweg kam die Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Laterne. Da die Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, musste sie durch die Feuerwehr befreit werden.

Ein hinzugerufener Notarzt versorgte die Frau noch vor Ort, bis sie durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde.

Aufgrund der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Mainzer Straße stadteinwärts bis in den frühen Nachmittag gesperrt. Die Ursache für den Unfall ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |kfa

Mehrere „Treffer“ bei Personenkontrollen

Kaiserslautern (ots) – Fahnder der Kriminalpolizei waren am Mittwoch in der Innenstadt unterwegs. Dabei führten sie mehrere Personenkontrollen durch und konnten mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz feststellen.

Unter anderem kontrollierten die Polizeibeamten kurz nach 16 Uhr in der Schoenstraße eine Gruppe Jugendlicher und junger Männer, die sich in einer Grünanlage aufhielten. Noch während die Beamten auf die Gruppe zuliefen, konnten sie beobachten, wie einer der Jugendlichen etwas hinter sich warf. Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein Tütchen mit Marihuana.

Bei der Durchsuchung der anderen Gruppen-Mitglieder wurden bei zwei weiteren ähnliche Tütchen mit gleichem Inhalt sowie ein sogenannter Grinder (Drogenmühle) gefunden. Die Sachen wurden zusammen mit einem weiteren Tütchen, das auf dem Boden entdeckt wurde, sichergestellt. Zur Herkunft des Rauschgifts wollte keiner der Beteiligten Angaben machen. Auf die 3 „Erwischten“ kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

Ermittelt wird auch gegen einen 26-jährigen Mann, der den Polizisten gegen 15.15 Uhr auf dem Rathausvorplatz auffiel. Als sie den Mann einer Kontrolle unterzogen, kam in einer seiner Hosentaschen Marihuana zum Vorschein. Mit der Einziehung und Vernichtung des Betäubungsmittels war der 26-Jährige einverstanden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Die nahezu gleiche Szene wiederholte sich gegen 17 Uhr „Am Schlittweg“. Hier stoppten die Beamten einen 22-jährigen Mann und baten ihn, seine Hosentaschen zu leeren. Auch er hatte Drogen bei sich, in diesem Fall Amphetamin. Die Substanz wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. |cri

Versuch, sich der Polizeikontrolle zu entziehen, misslingt

Kaiserslautern (ots) – Gleich zweimal versuchten Personen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, sich vor einer Polizeikontrolle zu drücken. Die Beamten waren aber jedes Mal schneller.

Um 2:20 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Hasenstraße ein Fahrradfahrer auf. Der Grund: Der Radler fuhr starke Schlangenlinien. Trotz eingeschaltetem Anhaltesignal und Martinshorn blieb der Fahrradfahrer nicht stehen. Im Gegenteil: Er versuchte, in den engen Gassen den Streifenwagen loszuwerden. Schließlich stoppte er und konnte durch die Schutzleute kontrolliert werden. Ein

Atemalkoholtest ergab bei dem 23-jährigen Mann einen Wert von 1,75 Promille. Den Drahtesel durfte er nicht mehr weiter benutzen und musste die Streife zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die nun Aufschluss über seine Alkoholisierung geben soll.

Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kurz darauf meldete eine weitere Streife einen E-Scooter in der Zollamtstraße. Ein 29-jähriger Mann nahm das Polizeiauto wahr und fuhr umgehend durch den Tunnel in die Karcherstraße. Die Beamten umfuhren die Baustelle kurzerhand und konnten den Rollerfahrer, der jetzt zu Fuß unterwegs war, antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten

festgestellt werden.

Im Laufe des Gesprächs räumte er ein, vor kurzem Drogen konsumiert zu haben. Auch er musste mit zur Dienststelle kommen und eine Blutprobe abgeben. Der 29-Jährige muss sich jetzt wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten. |kfa

Streit unter Kollegen eskaliert

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit zwischen zwei Mitarbeitern eines Betriebs in der Von-Miller-Straße beschäftigt nun die Polizei. Laut Angaben eines 30-Jährigen wäre es zwischen ihm und dem ihm unbekannten Kollegen am Dienstagnachmittag zu einem Disput gekommen.

Beim gemeinsamen Verlassen des Firmengebäudes beleidigte der Unbekannte den 30-Jährigen und versetzte ihm anschließend einen Kopfstoß. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich einer

Köperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Zeugen, die den Streit mitbekommen haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Mann entkleidet sich in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Ein 30-Jähriger hat sich am Mittwochnachmittag auf dem Stiftsplatz entkleidet. Ein Passant informierte die Polizei darüber, dass sich der Mann in der Öffentlichkeit entblößt. Beim Eintreffen der Beamten konnte der Verursacher angetroffen werden. Dieser war bis auf die Unterwäschen entkleidet.

Zudem gab er an seine Haare mit einem Feuerzeug kürzen zu wollen. Er verhielt sich den Polizisten sowie den umstehenden Bürgern gegenüber deutlich aggressiv. Die Ordnungshüter sprachen einen Platzverweis aus. |ksr

Ungebetene Gäste

Kaiserslautern (ots) – Zwei junge Erwachsene sorgten am Mittwochabend am Eselsfürth für Unruhe. Sie betraten unbefugt das Grundstück von einem 61-Jährigen. Der Mann bemerkte die zwei Besucher und hielt sie an, um ihre Personalien festzustellen. Da beide ihm ihre Daten nicht geben wollten, zog der Senior die Polizei dazu. Daraufhin wurde der Mann von dem 25-jährigen ungebetenen Gast verbal bedroht.

Die eintreffende Polizei belehrte die jungen Leute. Infolgedessen beschuldigte der 25-Jährige den Senior, ihm gegenüber handgreiflich geworden zu sein. Danach erlitt der junge Mann eine Panikattacke. Die Befragung mit ihm konnte nicht fortgesetzt werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die zwei übrigen Involvierten vor Ort schilderten beide, unabhängig voneinander, den Hergang. Sie äußerten, dass sich der 25-Jährige selbst verletzt habe und die Panikattacke vorgetäuscht hätte. Die 18-Jährige Komplizin des Mannes räumte den Hausfriedensbruch ein. Ebenso die zuvor ausgesprochene Bedrohung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |ksr

Räuber flüchten mit Diebesgut

Kaiserslautern (ots) – Zwei unbekannte Personen haben am Mittwochabend einen 22-Jährigen in der Eisenbahnstraße überfallen. Der junge Erwachsene wurde unterwegs von den zwei Fremden angesprochen. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld.

Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach. Daraufhin wurden die beiden Täter handgreiflich. Einer nahm das Opfer in den Schwitzkasten, während ihm der andere seine Bauchtasche samt Inhalt entwendete. Die Räuber flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Der 22-Jährige klagte über Schmerzen am Hals. Er wurde vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt.

Der Beraubte beschreibt die Täter wie folgt:

Täter 1: ca.20 bis 24 Jahre alt, ca.1,80 Meter groß, dunkle Haarfarbe/Boxerschnitt, dunkle Kleidung, dunkles Fahrrad.

Täter 2: ca.1,80 Meter groß, Dreitagebart, dunkle Kleidung, dunkle Mütze

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, nehmen bitte mit der Polizei

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt auf. |ksr

Pkw-Schlüssel aus Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch meldete ein 36-jähriger Mann der Polizei einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug. Laut seinen Angaben parkte er den Pkw am Dienstag gegen 20 Uhr in der Blumenstraße. Als er am nächsten Morgen wieder an sein Auto kam, bemerkte er schon von weitem, dass die Beifahrertür offen stand.

Der Innenraum war durchwühlt und es fehlten zwei Autoschlüssel, die zu verschiedenen Pkw gehören. Wie die Beifahrertür geöffnet werden konnte, ist derzeit Inhalt der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch etwas Verdächtiges in der Blumenstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa