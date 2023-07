Schwerer Motorradunfall

Bellheim (ots) – Am Mittwoch 12.07.2023 befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 9 in nördliche Richtung. Bei der Anschlussstelle Bellheim Nord wollte er die Bundesstraße verlassen und unterschätzte dabei seine Geschwindigkeit.

Im Ausfahrtsbereich kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und überschlug sich. Mit schweren Verletzungen kam er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Knittelsheim – Feldbrand

Knittelsheim (ots) – Am Donnerstag 13.07.2023 gegen 17:45 Uhr kam es zu einem Feldbrand in der Verlängerung der Ludwigstraße in Knittelsheim. Die freiwillige Feuerwehr rückte in größtmöglicher Stärke aus und löschte den Brand.

Während des Brandes wurde eine Pferdekoppel durch die Flammen erfasst und brannte aus. Die Tiere konnten noch rechtzeitig durch die Eigentümer gerettet werden. Die Ursache ist derzeit nicht bekannt und ist Teil der Ermittlungen.