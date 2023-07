Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots) – Aufgrund eines gemeldeten Randalierers fuhren Polizeikräfte in der Nacht vom 12.07.2023 auf den 13.07.2023 gegen 00:30 Uhr, in die Bahnhofstraße in Ludwigshafen. Vor Ort stellten die Beamten einen 31-Jährigen grölend auf einem Balkon fest.

Da der Mann sich bei der Kontrolle aggressiv gegenüber den Polizeikräften verhielt, sollte er gefesselt werden. Hiergegen wehrte er sich derart, dass das DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) eingesetzt werden musste. Der Mann konnte schließlich überwältigt und gefesselt werden.

Da er alkoholisiert war, wurde dem 31-Jährigen in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Anschließend musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Durch die Widerstandshandlungen wurden der 31-Jährige sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Radfahrer schwer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen löste sich am 12.07.2023, gegen 18:30 Uhr, das Vorderrad seines Fahrrads als ein 50-Jähriger in der Mannheimer Straße über einen abgesenkten Bordstein fahren wollte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigshafen (ots)- Am Mittwochmorgen (12.07.2023), gegen 08:50 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Autofahrer die Bruchwiesenstraßen in Ludwigshafen. Während seines Abbiegevorgangs in die Raschigstraße übersah er eine 18-jährige Fußgängerin, die gerade dabei war, den dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots) – Unmittelbar nach seinem Fahrtbeginn am frühen Mittwoch 12.07.2023, bog ein 26-Jähriger mit seinem Auto in die Hauptstraße in Ludwigshafen ab. Hierbei übersah er den bereits auf der Hauptstraße fahrenden 21-jährigen Rollerfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Am Roller selbst entstanden ebenfalls mehrere Schrammen und Streifschäden.

Der Autofahrer fuhr ununterbrochen weiter, ohne sich um den verletzten Rollerfahrer zu kümmern. Während dieser vom Rettungsdienst behandelt wurde, konnte der verantwortliche Fahrzeugführer durch die genauen Angaben des Rollerfahrers ermittelt und an dessen Wohnanschrift angetroffen werden.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall

Ludwigshafen (ots) – Ein 35-Jähriger befuhr am 12.07.2023 gegen 09:30 Uhr, mit seinem Roller die Ludwigstraße in Ludwigshafen. Aufgrund noch unbekannter Ursache kam er zu Fall und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Auto.

Der Rollerfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen einen Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Einbruchsversuch in Lebensmittelmarkt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Bislang Unbekannte versuchten zwischen Mittwoch und Donnerstag (11.07.2023, 22 Uhr und 12.07.2023, 9 Uhr) in einen Lebensmittelmarkt in der Adolf-Kolping-Straße einzubrechen. Durch Hebelversuche entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Es gelang den Unbekannten nicht, ins Gebäude einzudringen und etwas zu entwenden.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Zwei gestohlene Mofas

Ludwigshafen (ots) – Am 12.07.2023 gegen 09:50 Uhr, meldeten Anwohner im Hohen Weg in Ludwigshafen ein dauerhaftes Motorengeräusch. Vor Ort konnte ein kurzgeschlossener Roller auf dem hinteren Parkplatz festgestellt werden. Vermutlich wurde der Roller zuvor gestohlen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Ebenfalls am 12.07.2023 gegen 16:30 Uhr, bemerkte eine Zeugin, als sie aus ihrer Einfahrt in der Hauptstraße fahren wollte, dass diese durch ein Mofa blockiert war. Sie meldete dies der Polizei und fragte zeitgleich in der Nachbarschaft nach dem Fahrer. Ein Mann wollte zwischenzeitlich den Roller umparken, ging dann aber weg. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass das Mofa einen Tag zuvor in der Schmiedegasse gestohlen wurde.

Bei dem Mann, der den Roller umparken wollte, könnte es sich um den Dieb handeln. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ungefähr 15 bis 16 Jahre alt, war mit schwarzer Sporthose und Badeschlappen bekleidet. Eine Oberbekleidung trug er nicht.

Ob die beiden Taten in Verbindung zu einander stehen, kann zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Haben Sie verdächtige Personen an den genannten Örtlichkeiten beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Trickdiebstahl fordert Geldbörse

Ludwigshafen (ots) – Am 11.07.2023 zwischen 10-10:15 Uhr, wurde einer 73-Jährigen, vermutlich während eines gekonnten Ablenkungsmanövers, der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. Die 73-Jährige befand sich gerade in einem Drogeriemarkt in der Ludwigstraße, als sie von einer Frau in ein Gespräch verwickelt wurde. Die Frau beendete das Gespräch plötzlich und verließ die Örtlichkeit.

Als die 73-Jährige ihren Einkauf fortsetzen wollte, fielen ihr zwei weitere Frauen auf, die sich in unmittelbarer Nähe zur ihr befanden. Auch diese verließen unmittelbar die Örtlichkeit. Wenige Zeit später stellte die 73-Jährige fest, dass ihre im Einkaufswagen befindliche Tasche geöffnet war und der Geldbeutel fehlte.

Trickdiebstahl ist ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter ein Gespräch aufzubauen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch.

Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter

www.polizei-beratung.de

Gegen Einbrüche in Kleingartenanlagen – Flyer-Aktion der Polizei

Ludwigshafen (ots) – Regelmäßig zu Frühjahrsbeginn kehren viele Kleingartenbesitzer auf ihre Grundstücke zurück. Hierbei erwarten sie teils unschöne Überraschungen, denn leider kommt es immer wieder zu Einbrüchen in Kleingartenanlagen. In den meisten Fällen brechen die Diebe in Gartenhäuser ein oder stehlen Werkzeuge und Elektrogeräte.

Die Bezirksbeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Polizeiwache Oggersheim haben in diesem Jahr eine ganz besondere Aktion geplant, um Ludwigshafener Kleingartenbesitzer bestmöglich vor Dieben zu schützen.

Im Mai dieses Jahres haben die Polizeikräfte daher begonnen, in den insgesamt neun Kleingartenanlagen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 sowie der Polizeiwache Oggersheim das persönliche Gespräch mit den Besitzern zu suchen.

Am heutigen Donnerstag (13.07.2023) fand die Aktion in den Gartenanlagen „Guldengewann“ im Stadtteil Edigheim und „Aue“ in Oppau statt. Mithilfe eines informativen Flyers soll für das Thema Einbrüche sensibilisiert werden. Ziel der Aktion ist es, durch einfach umzusetzende Verhaltenshinweisen Dieben das Leben schwer zu machen.

Einige der Tipps haben wir untenstehend aufgeführt:

Wählen Sie eine schwer überwindbare Umzäunung

Eine Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder kann Diebe abschrecken

Herumliegende Werkzeuge und Gartengeräte können als Aufbruchswerkzeug dienen, halten Sie diese stets unter Verschluss

Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände in Ihrem Kleingarten auf

Verriegeln Sie immer Ihre Türen und Fenster

Verwenden Sie Zylinderschlösser, Diskusschlösser mit einer sog.“

Verstecken Sie Ihre Schlüssel niemals auf dem Grundstück

Auch in Kleingartenanlagen ist es wichtig aufeinander zu achten!

Schließen Sie sich mit weiteren Pächterinnen und Pächtern zusammen und vereinbaren Sie, dass regelmäßig jemand in der Kleingartenanlage nach dem Rechten schaut.

Wenn Sie verdächtige Personen in der Anlage sehen, melden Sie diese sofort über den Notruf 110 bei der Polizei.

Weitere Tipps zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter https://s.rlp.de/il0Hq

Wenn Sie noch Fragen haben oder in einem persönlichen Gespräch erfahren möchten, wie Sie sich und Ihren Kleingarten am besten schützen können, melden Sie sich bitte bei uns. Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen!

Die Ansprechpersonen für Ihren Stadtteil erreichen Sie unter:

West, Nord, Hemshof: 0621 963-2223

Friesenheim: 0621 963-2218 o. -2221

Oppau: 0621 963-2220

Edigheim, Pfingstweide: 0621 963-2234 oder 0621 963-2220

Oggersheim, Ruchheim: 0621 963-2416 oder 0621 963-2414

Trickdieb erbeutet Bargeld

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 12.07.2023, wurde ein 90-jähriger Ludwigshafener Opfer eines Trickdiebstahls. Ein Unbekannter sprach den Mann gegen 15:00 Uhr aus einem Auto heraus in der Kreuzstraße an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Er vermittelte dem 90-Jährigen den Eindruck, dass er ihn von früher kenne und konnte ihn dazu bewegen, gemeinsam mit ihm in die Wohnung des Seniors zu gehen.

Dort fragte der Unbekannte ihn nach Bargeld, woraufhin der Ludwigshafener seinen Geldbeutel hervorholte. Der Mann nahm das Geld, circa 400 Euro, aus der Geldbörse und flüchtete aus der Wohnung.

Er wurde durch den Geschädigten als ca 1,60 Meter groß und von schmaler Statur beschrieben.

Er war ca 35-40 Jahre alt, hatte dunkle Haare und insgesamt gepflegt gewirkt.

Wer hat zum Tatzeitpunkt im Bereich der Kreuzstraße eine der Beschreibung entsprechende Person wahrgenommen oder kann Angaben zur Identität des Täters machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

