Gefahrstoffaustritt an einem Speditionslager, keine Gefahr für Menschen und Umwelt.

Frankfurt am Main – Ostend

Feuerwehr Frankfurt

Am Nachmittag des 13. Juli kam es in der Lindleystraße im Ostend zu einem Gefahrstoffaustritt. Verletzt wurde niemand. Gefahr für Personen und Umwelt bestand nicht.

Gegen 13:30 Uhr kam es auf dem Gelände einer Spedition zu einem Gefahrstoffaustritt aus einem etwa 1.000 Liter fassenden Transportbehälter. Der Leckage-Behälter stand auf einer Auffangwanne. So konnte kein Gefahrstoff in die Umwelt oder die Umgebung gelangen. Der Gefahrstoff trat tropfenweise aus. Vorsorglich wurden die Personen in den benachbarten Gebäuden aufgefordert, Türen und Fenster wegen einer möglichen Geruchsbelästigung geschlossen zu halten und sich im Gebäude aufzuhalten. Von der Feuerwehr wurde der als giftig gekennzeichnete Stoff mit einer Chemikalienpumpe in einen zweiten Behälter umgepumpt.

Zeitweise waren bis zu 40 Einsatzkräfte vor Ort. Neben der Berufsfeuerwehr mit dem Sonderdienst Umwelt und Sicherheit, wurde auch eine Unterstützungseinheit zur Dekontamination der Freiwilligen Feuerwehr Praunheim eingesetzt. Gegen 17:30 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

Frankfurt-Bockenheim: Versammlung in Form eines Aufzugs aufgelöst – Bilanz der Polizei

Frankfurt – (hol) Wie den Medien bereits bekannt, kam es gestern Morgen

zur Räumung der besetzten „Dondorf Druckerei“. Sowohl die Räumung selbst, als

auch die daraufhin abgehaltenen Spontanversammlungen am Vormittag verliefen

friedlich und störungsfrei. Es kam zu keinerlei Zwischenfällen.

Für den Abend (19:00 Uhr) wurde zu einer weiteren Solidaritätsdemonstration an

der Bockenheimer Warte aufgerufen. Die Frankfurter Polizei war frühzeitig vor

Ort und trat mit den Versammlungsverantwortlichen in Kontakt. In dem

darauffolgenden Kooperationsgespräch verständigte man sich auf eine

Aufzugsstrecke vom Campus Bockenheim bis vor das Polizeipräsidium.

Um 19:55 Uhr und damit früher als vorher abgesprochen, setzte sich der Aufzug

mit etwa 250 Teilnehmenden ohne vorherige Ankündigung in Bewegung. Da zu diesem

Zeitpunkt die erforderlichen Verkehrssperrungen, die für einen sicheren Verlauf

des Demonstrationszuges durch die Innenstadt erforderlich sind, noch nicht

umgesetzt waren, stoppte die Polizei den Aufzug. Diese Maßnahme begleitete sie

kommunikativ in Form von Lautsprecherdurchsagen, um ihr Handeln transparent zu

machen. Diesen Umstand nutzte eine Gruppe Versammlungsteilnehmender erstmals, um

aus dem Aufzug herauszubrechen. Dabei zündeten sie auch Pyrotechnik.

Zwischenzeitlich konnte sich der Aufzug wieder in Bewegung setzen. Im Bereich

der Bockenheimer Warte schlossen sich weitere Teilnehmende an, so dass deren

Zahl auf etwa 500 Personen anwuchs. Um 20:20 Uhr erfolgte die erste

Zwischenkundgebung vor dem am Morgen geräumten Gebäude. Dort zündeten

Versammlungsteilnehmende weitere pyrotechnische Gegenstände, wie Rauchtopf und

bengalisches Feuer. Letzteres wurde in der Folge auf zwei Polizeibeamte

geworfen. Diese wurden zwar getroffen, blieben jedoch unverletzt. Darüber hinaus

meldeten mehrere Einsatzkräfte, die die Demo begleiteten, dass sie von

Teilnehmenden bespuckt würden.

Nachdem sich der Aufzug erneut in Bewegung setzte, verknoteten die

Versammlungsteilnehmende die mitgeführten Transparente in der Front des Aufzugs

und übten in der engen Staufenstraße massiven Druck auf die Einsatzkräfte aus,

offenbar um diese abzudrängen. Die Polizei verhinderte dies durch entsprechende

körperliche Gegenwehr. Die Versammlungsleiter schienen keinen Einfluss mehr auf

ihre Versammlung nehmen zu können.

Als sich die Lage kurz darauf beruhigte, konnte der Aufzug seinen Weg

fortsetzen. In Höhe des Campus Westend brach dann eine etwa 50-köpfige

Personengruppe aus dem Aufzug aus und versuchte, auf das Unigelände zu stürmen.

Die Polizei verhinderte dies auch unter Einsatz des Mehrzweckeinsatzstocks. Kurz

darauf starteten Teilnehmende einen weiteren Versuch, auf das Gelände der

Universität zu gelangen. Dabei schlugen und traten sie die Einsatzkräfte, die

sich ihnen in den Weg stellten. Die Polizei setzte daraufhin erneut den

Schlagstock ein und verhinderten so das Erstürmen des Unigeländes. Aufgrund der

Vielzahl an versammlungsrechtlichen Verstößen und der andauernden Begehung von

Straftaten löste die Polizei die Versammlung gegen 21:30 Uhr auf.

Im Anschluss an die Auflösung nahm die Polizei den mutmaßlichen Werfer des

bengalischen Feuers fest. Dabei leistete der einschlägig bekannte 19-jährige

Widerstand und verletzte einen Polizisten. Er wurde nach Beendigung der

strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Insgesamt schlagen am Ende des Einsatzes 8 verletzte Polizistinnen und

Polizisten zu Buche.

Dreizehn Haftbefehle an einem Tag: Versuchter Totschlag, Raub und mehrere Bandendiebstähle

Frankfurt/Main

Am 12. Juli verhafteten Beamte der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt mehrere Personen, die verdächtigt werden, besonders schwere Straftaten begangen zu haben.

Unter anderem wurde ein 25-jähriger türkischer Staatsangehöriger bei seiner Ankunft aus Madrid von der Bundespolizei festgenommen. Dieser steht im Verdacht, Ende 2022, gemeinschaftlich mit seinem Bruder einen Mann lebensgefährlich verletzt zu haben. Erst nach Einschreiten von Außenstehenden ließen die beiden Täter von dem Geschädigten ab. Gegen den Beschuldigten besteht darüber hinaus ein weiterer Haftbefehl wegen Drogenhandels. Er wird nun dem Haftrichter vorgeführt.

Ebenso wegen Verdacht des Drogenhandels, des Verstoßes gegen das Waffenrecht sowie des schweren Bandendiebstahls wurde ein 78-jähriger Serbe gesucht. Beamte der Bundespolizei verhafteten den Serben bei seiner Ankunft aus Tirana/ Albanien. Dem Mann wird unter anderem vorgeworfen, in Arbeitsteilung mit anderen Tätern, in sieben Fällen in Wohnungen eingebrochen zu sein und dort wertvolle Gegenstände gestohlen zu haben. Auch er wird nun dem Haftrichter vorgeführt.

Wegen Verdachts des schweren Raubes sitzt ein 30-jähriger Mann nun in Untersuchungshaft. Gemeinsam mit einem weiteren Täter soll der Beschuldigte einen Mann auf seinem Fahrrad überfallen haben. Mit einer zerbrochenen Bierflasche soll er den Geschädigten am Oberkörper verletzt und ihm Schnittwunden zugefügt haben. Weiterhin soll er versucht haben, ihm seine Geldbörse und sein Handy zu entwenden. Der Geschädigte konnte sich jedoch befreien und fliehen. Bundespolizisten verhafteten den Algerier nun bei seiner Ankunft aus Frankreich.

Zudem haben die Beamten am Mittwoch sieben weitere Personen verhaftet, drei davon ebenfalls wegen schweren Diebstahlsdelikten.

So ist ein 29-jähriger Rumäne dringend verdächtig gewerbsmäßige Bandendiebstähle begangen zu haben. In vier Fällen soll er in Elektrofachmärkten verschiedene Elektronik entwendet haben.

Das Keyless Go System soll ein 47-jähriger Ukrainer, zusammen mit einer international agierenden Gruppierung, ausgenutzt haben, um sich durch den wiederholten Diebstahl hochwertiger Kraftfahrzeuge eine Einnahmequelle zu schaffen.

Weiterhin wird ein 43-jähriger Rumäne wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls dem Haftrichter vorgeführt. Er soll gemeinschaftlich in Firmen eingebrochen und dort Wertgegenstände aus Büroräumen entwendet haben.

Alle drei Männer wurden an die Justiz übergeben.

Frankfurt: Aufzug anlässlich des „Christopher Street Day“ – Verkehrshinweise der Polizei

Frankfurt – (lo) Am kommenden Wochenende finden vom 14.07. – 16.07.23 die

Feierlichkeiten und Veranstaltungen rund um den Christopher Street Day“ in

Frankfurt am Main statt. Den Höhepunkt bildet mit weit mehr als 10.000

Teilnehmenden, mehreren Festwagen sowie zahlreichen Besucherinnen und Besuchern

die Demonstration in Form einer Parade am Samstag (15. Juli 2023). Die

Frankfurter Polizei wird die Feierlichkeiten mit dem aus dem vergangenen Jahr

bewährten Einsatzkonzept zum Schutz der Veranstaltung begleiten.

Die Demonstration (Aufzug) startet am Samstag um 12:30 Uhr am Schaumainkai und

setzt sich anschließend über die Straßen und Plätze Neue Mainzer Straße,

Willy-Brandt-Platz, Weißfrauenstraße, Bethmannstraße, Braubachstraße, Domstraße,

Hasengasse, Töngesgasse, Bleidenstraße, Kornmarkt, Weißadlergasse, Am Salzhaus,

Roßmarkt, Junghofstraße, Neue Mainzer Straße, Hochstraße, Bleichstraße,

Konrad-Adenauer-Straße, Kurt-Schumacher-Straße, Schöne Aussicht fort. Geplant

ist die Demonstration bis etwa 16.00 Uhr.

Von Freitag (16. Juli 2023) bis Sonntag (18. Juli 2023) wird die Frankfurter

Polizei im Bereich „Große Friedberger Straße“ mit einem Informationsstand

zugegen sein, an dem u. a. auch die „Ansprechpersonen der LSBTI:Q Lebensweisen

Hessen“ vertreten sein werden.

Vor diesem Hintergrund kann es im Verlauf des gesamten Tages im Stadtgebiet

immer wieder kurzfristig zu Straßensperrungen kommen. Die Frankfurter Polizei

rät daher, die Innenstadt weiträumig zu umfahren oder nach Möglichkeit auf

öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Im öffentlichen Personennahverkehr wird

es vor allem im oberirdischen Bereich zu Einschränkungen und damit einhergehend

zu Fahrplanabweichungen kommen. Den von den umliegenden Autobahnen anreisenden

Verkehrsteilnehmer/innen wird empfohlen, der Beschilderung auf den Autobahnen zu

folgen. In diesem Zusammenhang wird auf die Internetportale von Mainziel

(www.mainziel.de), des rmv (www.rmv.de) sowie der VGF (www.vgf-ffm.de)

hingewiesen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des

Veranstalters.

Die Polizei Frankfurt wird über den bekannten Twitter-Account @Polizei_Ffm

aktuelle Informationen zu dem Einsatz veröffentlichen. Darüber hinaus steht am

Samstag ein Pressesprecher für Medienschaffende im Einsatzraum zur Verfügung,

der unter 0173 / 6597906 für die Presse erreichbar ist.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Dieb festgenommen

Frankfurt – (lo) Die Polizei hat gestern Nachmittag (13. Juli 2023) gegen

16.00 Uhr einen 25-jährigen Mann festgenommen, der zuvor durch das geöffnete

Fenster eines in der Kaiserstraße geparkten Fahrzeugs ein Smartphone und eine

Sonnenbrille widerrechtlich an sich genommen hatte.

Bei den polizeilichen Maßnahmen leistete der Dieb Widerstand, wobei sich ein

Beamter leicht an der linken Hand verletzte.

Der Tatverdächtige kam in die Arrestzellen des Präsidiums.

Frankfurt – Sachsenhausen: Trickdieb legt Pullover auf Oberschenkel

Frankfurt – (dr) Ein 21-jähriger Mann hatte es gestern Abend (12.07.2023)

in Sachsenhausen auf mehrere Mobiltelefone abgesehen und nutzte dabei einen

Pullover als Tatmittel. Seine Masche flog jedoch auf. Ein couragierter Zeuge

nahm die Verfolgung des jungen Trickdiebes auf und hielt ihn bis zum Eintreffen

der Polizei fest.

Der 21-Jährige befand sich gegen 23:40 Uhr am Tiefkai des Mainufers. In Höhe des

Schaumainkai 37 näherte er sich einem 20-Jährigen, der sein „Apple iPhone 13“

auf dem Oberschenkel abgelegt hatte. Nun nahm der 21-Jährige einen Pullover,

legte diesen über das Bein des 20-Jährigen und entwendete unbemerkte dessen

Mobiltelefon. Doch einem aufmerksamen Zeugen fiel die Tat auf, sodass er die

Verfolgung des Diebes aufnahm. In Höhe der Hausnummer 39 sah dann der Zeuge, wie

der 21-Jährige mit der gleichen Masche versuchte, bei einer 24-jährigen Frau ein

Mobiltelefon zu entwenden. Als dieser seinen Pullover auf die Tasche der Frau

legte, bemerkte sie dies jedoch. Der 21-Jährige entfernte sich daraufhin

schnellen Schrittes. Im Bereich der Untermainbrücke versuchte nun der Zeuge den

Dieb festzuhalten, der sich aber zunächst losriss und versuchte, seine Beute

gewaltsam zu verteidigen. Doch sein Schlag verfehlte den Zeugen, der ihn bis zum

Eintreffen der Polizei festhielt. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den

21-Jährigen schließlich fest.

Die Beamten verbrachten den wohnsitzlosen Mann in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bereits gegen 22:40 Uhr kam es in einer Bar in der Darmstädter Landstraße zu

einer ähnlichen Tat, die mutmaßlich auch auf das Konto des 21-Jährigen geht. Die

Ermittlungen hierzu dauern an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Tourist beraubt

Frankfurt – (dr) Am Mittwoch, den 12. Juli 2023 kam es im Bahnhofsviertel

zu einem schweren Raub auf einen 50-jährigen Touristen. Als dieser Fotos schoss,

riss ihm ein Mann eine Goldkette vom Hals. Der Tatverdächtige, 46 Jahre alt,

konnte wenig später festgenommen werden.

Ein 50 Jahre alter Mann hielt sich gestern Abend gegen 18.30 Uhr in der

Moselstraße / Ecke Niddastraße auf und fertigte mit seinem Smartphone Bilder.

Personen, augenscheinlich aus dem Drogen- und Obdachlosenmilieu, missfiel dies,

sodass es zu einer Diskussion mit dem Touristen kam. Ein 46-jähriger Mann nutzte

die sich ihm bietende Gelegenheit, riss dem 50-Jährigen währenddessen eine

Goldkette vom Hals und rannte davon. Der bestohlene Mann trug bei der Tat eine

leichte Verletzung davon, setzte dem Räuber aber umgehend nach. Bei der

Verfolgung sprach er eine Streife der Stadtpolizei an, die den Tatverdächtigen

festsetzen konnte.

Für den wohnsitzlosen Mann ging es nach der Festnahme in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Der 46-Jährige muss sich wegen des schweren Raubes

verantworten. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Sossenheim: Knallgeräusche lösen großen Polizeieinsatz aus

Frankfurt – (th) Am Mittwoch, den 12. Juli 2023 gegen 21.00 Uhr meldete

eine Zeugin, dass sie soeben laute schussähnliche Knallgeräusche aus einem Haus

in der Robert-Dißmann-Straße wahrgenommen habe. Unmittelbar danach seien mehrere

Jugendliche aus dem Haus gerannt. Sie hätten geschrien, dass sie „Pfeffer“ in

die Augen bekommen haben und sich danach in alle Richtungen zerstreut; einer der

Jugendlichen habe eine Pistole eingesteckt.

Umgehend wurden zahlreiche Streifen zu der Örtlichkeit entsandt. Im Nahbereich

der Anschrift konnte ein Jugendlicher mit offenbar durch Pfefferspray

verursachten geröteten Augen angetroffen werden.

Er wollte keine Angaben zu der Ursache der geröteten Augen machen, eine Waffe

führte er nicht bei sich. Auch die Durchsuchung des Hauses in der

Robert-Dißmann-Straße, sowie die Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich erbrachten

keine weiteren Erkenntnisse zu den vermeintlichen Schussgeräuschen. Der Einsatz

einer Pfefferspraypistole im Rahmen von Streitigkeiten unter Jugendlichen

scheint hier am wahrscheinlichsten.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt – (dr) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juli 2023: Babenhäuser Landstraße, A661 Riederwaldtunnel, Züricher Straße,

Hanauer Landstraße, B43 Anschlussstelle A3, Hugo-Eckener-Ring

Juli 2023: Ludwig-Landmann-Straße, A66 Richtung Wiesbaden, Autobahnkreuz

Frankfurt A3/ A5, Hugo-Eckener-Ring, A661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße

Juli 2023: A661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring,

Autobahnkreuz Frankfurt A3/ A5, Hugo-Eckener-Ring, A66 Richtung Wiesbaden

Juli 2023: A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Mörfelder Landstraße, A661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, B43

Anschlussstelle A3

Juli 2023: Mainzer Landstraße, A661 Riederwaldtunnel, Autobahnkreuz Frankfurt

A3/ A5, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt A3/ A5,

Hugo-Eckener-Ring



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.