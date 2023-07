Frau aus Zug gedrängt – Zeugen gesucht!

Gießen – Am Sonntagvormittag (9.7. / 10:50 Uhr) soll eine 45-jährige Frau

aus Berlin am Bahnsteig 2 im Bahnhof Gießen von einem Zugbegleiter aus dem Zug

gedrängt worden sein. Die 45-Jährige gab an, dass sie zum FlixTrain 804 (Gießen

in Richtung Hamburg) eilte, da ihr vorheriger Zug verspätet im Bahnhof Gießen

ankam. Da sie eine noch offene Tür erkannte, versuchte sie über diese in den Zug

zu gelangen. Dabei soll ihr der Zutritt von einem Zugbegleiter verwehrt worden

sein. Anschließend soll der Zugbegleiter die Berlinerin auf den Bahnsteig

zurückgedrängt haben. Zwei Tage später erstattete sie Strafanzeige bei der

Berliner Polizei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel übernimmt zuständigkeitshalber die weiteren

Ermittlungen.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter

der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über wwww.bundespolizei.de zu melden.

Linienbus beschädigt Bahnschranke – Zeugen gesucht!

Gießen – Ein bislang unbekannter Busfahrer befuhr gestern Vormittag (12.7.

/ 11:45 Uhr) mit dem Bus der Linie 11 in Gießen den Bahnübergang an der

Frankfurter Straße und kollidierte mit dem Schrankenbaum. Laut Aussage eines

Zeugen soll der Busfahrer das Rotsignal missachtet haben und bremste

anschließend abrupt am Bahnübergang und kam gerade rechtzeitig zum Stehen. Als

die Schrankenbäume sich senkten, wurde das Dach des Busses getroffen. Dadurch

wurde der Schrankenbaum leicht beschädigt. Anschließend soll sich der Busfahrer

unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Unfall,

insbesondere zu dem beteiligten Busfahrer, geben kann, wird gebeten, sich bei

der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Gießen- 27-Jährige sexuell belästigt

In einem Fall der sexuellen Belästigung ermittelt derzeit die Gießener Kriminalpolizei. Eine 27-Jährige war am Sonntag (09.07.2023) zu Fuß von der Bootshausstraße in Richtung Fußgängerbrücke /Am Lahnfenster gegangen. Gegen 14:00 Uhr überholte sie ein Radfahrer und schlug ihr in Höhe des Lahnfensters beim Vorbeifahren auf das Gesäß. Der Biker flüchtete über die Brücke auf die andere Seite der Lahn. Er soll zwischen 40 und 50 Jahren alt sein. Er soll helle Haare und eine athletische Figur haben. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 zu melden.

Gießen: Zugeschlagen und Handy gefordert

Nach einem versuchten Raubdelikt in der Hermann-Levi-Straße sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ein 14-jähriger Jugendlicher war am Mittwoch (12.07.23) zwischen 07.30 und 07.50 Uhr dort mit seinem Freund zur Schule unterwegs, als ein Mann auf sie zu rannte und unvermittelt den 14-Jährigen ins Gesicht schlug. Daraufhin flog die Brille des Jungen zu Boden und der Unbekannte forderte dessen Handy. Als er zum zweiten Schlag ausholte, wich der Junge aus und lief mit seinem Freund weg. Der Tatverdächtige ist etwa 50 Jahre alt zirka 1,80 bis 1,90 Meter groß und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er trug dunkle Bekleidung, hatte eine Flasche in der Hand und roch nach Alkohol. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Auseinandersetzung am Marktplatz

Am Marktplatz gerieten am Mittwoch (12.02.23) gegen 23.45 Uhr zwei Männer im Alter von 22 und 25 Jahren in eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei kam es zu einem Biss und mehreren Schlägen mit einem Stein. Zudem soll einer der Beteiligten seinem Kontrahenten gedroht haben. Die Polizei hat gegen die beiden Männer zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Diebstahl von E-Scooter

Einen E-Scooter ließ ein Unbekannter in der Gottlieb-Daimler-Straße aus einem Nagelstudio mitgehen. Der Langfinger stahl das graue Fahrzeug des Herstellers Segway/Ninebot am Mittwoch (12.07.23) zwischen 11.00 und 19.00 Uhr. Hinweise zum Täter oder dem Verbleib des Scooters mit dem Versicherungskennzeichen ODF503 nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: PKW aufgebrochen

Mittwochabend (12.07.23) waren in Gießen PKW-Aufbrecher am Werk. Zwischen 18.10 und 20.50 Uhr schlugen sie in der Hein-Heckroth-Straße die Scheibe eines Daimlers ein und entwendeten daraus eine Tasche, welche sie nach Herausnahme eines Mobiltelefons auf den Bürgersteig warfen. In einem Parkhaus in der Westanlage schlugen Unbekannte zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr ebenfalls eine Scheibe ein. Anschließend öffneten sie die Tür, durchsuchten das Fahrzeug und flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt die Gießener Polizei unter 0641/7006-0 entgegen.

Gießen: Twingo beschädigt

In der Otto-Behagel-Straße beschädigte ein bislang Unbekannter einen geparkten Renault an der rechten Fahrzeugseite. Der rote Twingo stand dort am Mittwoch (12.07.23) zwischen 19.15 und 21.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher des 600 Euro teuren Schadens nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Langgöns: PKW touchiert

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montag (10.07.23) gegen 14.15 Uhr die Ebergönser Straße (K 363) von Ebersgöns kommend und wollte an der Kreuzung zur Hauptstraße nach links abbiegen. Dabei touchierte den BMW eines 35-Jährigen, der auf der Hauptstraße in Richtung Niederkleen unterwegs war. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen hellgrünen Nisssan Micra handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Hungen: Kia Ceed beschädigt

Rund 500 Euro wird die Reparatur an einem schwarzen Kia Ceed kosten, nachdem ein Unbekannter im Liebfrauenberg den geparkten PKW zwischen Dienstag (11.07.2023) und Mittwoch (12.07.2023) 10.00 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte. Hinweise erbittet die Polizeistation in Grünberg Tel. 06401/9143-0