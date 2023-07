Unbekannte entwenden einen Pkw in Guxhagen.

Unbekannte Täter haben in er Nacht von Montag auf Dienstag einen silbernen 3er BMW in der Albert-Schweitzer-Allee in Guxhagen gestohlen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die amtlichen Kennzeichen ESW-SJ 98 an dem Auto angebracht. Der Fahrer des BMW hatte diesen am Montagabend gegen 19:30 Uhr auf der Straße vor einem dortigen Wohnhaus geparkt. Gegen 23:00 Uhr befand sich der BMW noch vor Ort. Als der Fahrer am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, war dieses spurlos verschwunden.

Die eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen erbrachten bisher keinen Erfolg. Hinweise auf die unbekannten Täter liegend derzeit nicht vor.

Der Wert des gestohlenen BMW wird mit 20.000,- EUR angegeben.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Schwalm-Eder-Kreis, Brand eines LKW-Sattelaufliegers mit Gefahrgut

Am 12.07.2023 gegen 21:00 Uhr befuhr ein LKW Sattelauflieger die BAB 7 in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor der AS Homberg bemerkte der 31-jährige Fahrer eine Rauchentwicklung auf der Ladefläche seines mit Gefahrgut beladenen Aufliegers und verließ die BAB 7. Auf der außerhalb der Ortschaft Knüllwald Remsfeld gelegenen K 33 koppelte er die Zugmaschinen ab und informierte die Feuerwehr. Bei dem Gefahrgut handelt es sich um Schleifstaub, der mit Öl versetzt ist und einen niedrigen Flammpunkt hat. Trotz Kühlmaßnahmen durch die Feuerwehr ging die Ladung, vermutlich durch Selbstentzündung, in Flammen auf.

Die Anwohner im Bereich Knüllwald Remsfeld wurden gebeten, aufgrund der Rauchentwicklung die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die umfangreichen Löscharbeiten waren gegen 02:00 Uhr beendet.

Neben der Polizei waren insgesamt ca. 160 Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren, des THW sowie der Rettungsdienste im Einsatz.

Zeit: Mittwoch, 12.07.2023, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 13.07.2023, 04:00 Uhr

Folgemeldung:

Die Löscharbeiten stellten sich als umfangreich heraus und dauerten über mehrere Stunden an. Schlussendlich waren Löschversuche mittels Sand erfolgreich. Der Sattelauflieger wurde für die weiteren Löscharbeiten in einen in der Nähe befindlichen Steinbruch gezogen.

Nach derzeitigem Sachstand wurden keine Person verletzt. Der 31-jährige Lkw-Fahrer aus Gera konnte den Sattelauflieger rechtzeitig abkoppeln und sich sowie die Zugmaschine in Sicherheit bringen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Sattelauflieger wird derzeit auf 75.000,- EUR geschätzt.