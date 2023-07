Klein-LKW mit 70 Prozent Überladung gestoppt

Hünfeld

Am Donnerstag, den 13.07.2023, gg. 16:30 Uhr, stoppten die Polizeibeamten der Polizeistation Hünfeld nach einem Zeugenhinweis einen Klein-LKW auf der Bundesstraße 27 in Höhe Rückers. Hintergrund war, dass der Zeuge mitgeteilt hatte, dass der Klein-LKW sehr stark nach links und rechts geschwankt haben soll. Nach kurzer Überprüfung der Ladung und deren Sicherung konnte durch die fachkundigen Beamten festgestellt werden, dass der Klein-LKW deutlich überladen war. Eine im Anschluss durchgeführte Wägung ergab, dass dieser tatsächlich über 6 Tonnen auf die Waage brachte, obwohl er nur für 3,5 Tonnen zugelassen war. Dem 19-jährigen polnischen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Sicherheitsleistung zur Sicherstellung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens wurde veranlasst.

Zug mit Farbe besprüht – Bundespolizei ermittelt (FOTO)

Alsfeld – Im Bahnhof Alsfeld beschmierten bislang Unbekannte einen

ab-gestellten Zug der Hessischen Landesbahn auf einer Fläche von 20qm.

Festgestellt wurde der Schaden durch Bahnmitarbeiter gestern Nachmittag (10.7. /

13 Uhr). Der Zug wurde ersten Ermittlungen zufolge am 7.7. dort abgestellt und

in dem Zeitraum nicht mehr bewegt.

Hoher Sachschaden

Der angerichtete Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufge-nommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich un-ter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Auffahrunfall

Fulda. Am Mittwoch (12.07.) kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro entstand. Ein 23-jähriger Kraftrad-Fahrer aus Fulda sowie eine 32-jährige Ford-Fiesta-Fahrerin aus Ehrenberg befuhren in genannter Reihenfolge die Heidelsteinstraße in Fahrtrichtung Künzeller Straße. Auf Höhe der Hausnummer 8 hielt der Kraftrad-Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand an, um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchzulassen und anschließend nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Die dahinterfahrende 32-Jährige erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Kraftrad auf. Der 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen – Tätliche Auseinandersetzung – Drei Personen verletzt

Fulda. Am Mittwochabend (12.07.) war die Polizei Fulda im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung im Bereich des Schlossgartens im Einsatz.

Gegen 20.50 Uhr war es dort nach derzeitigen Erkenntnissen aus bisher unklarer Ursache zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen. Daraus entwickelte sich in der Folge eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 21-jähriger Mann mit einem scharfkantigen Gegenstand – vermutlich einem Messer – und durch Tritte und Schläge mit einer Eisenstange schwer verletzt wurde. Außerdem wurden zwei weitere Personen durch Tritte und Schläge mit Eisenstangen leicht verletzt. Alle drei Verletzten, bei denen keine Lebensgefahr besteht, kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten Einsatzkräfte der Polizeistation Fulda – unterstützt von Beamtinnen und Beamten der hessischen Bereitschaftspolizei und zivilen Ermittlerinnen und Ermittlern – vor Ort mehrere Personen antreffen und sistierten diese zur Dienststelle. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die genauen Hintergründe und Umstände der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwochabend im Bereich des Schlossparks verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0.

Handtasche entrissen – Zeugen gesucht

Bebra. Ein Unbekannter entriss einer 26-jährigen Frau aus Hamburg am Montag (10.07.), gegen 12.30 Uhr, in der Bahnhofstraße die Handtasche. Dabei fiel auch das Handy der Hamburgerin auf den Boden und wurde beschädigt. Zwei aufmerksame Zeugen, die nach aktuellem Kenntnisstand gerade in einem Auto vorbeifuhren und auf den Sachverhalt aufmerksam wurden, zögerten nicht lange, stellten den Pkw ab und nahmen fußläufig die Verfolgung des Täters auf. Als dieser seine Verfolger bemerkte, ließ er das Diebesgut fallen und flüchtete. Die beiden Zeugen übergaben die Handtasche im Anschluss wieder an die 26-Jährige. Am Handy der Frau entstand Sachschaden von circa 500 Euro.

Der Täter kann als etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, etwa 18-25 Jahre alt, mit dunklen Haaren und dunklen Augen beschrieben werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls – insbesondere den beiden aufmerksamen Helfern. Diese werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Versuchter Einbruch in Imbiss

Alsfeld. Ein Imbiss in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zu Mittwoch (12.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür sowie Hochdrücken von Rollläden versuchten die Einbrecher sich unbefugten Zutritt zu dem Verkaufsraum zu verschaffen. Als dies nicht gelang, flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Sie hinterließen etwa 80 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Niederaula. In der Nacht zu Mittwoch (12.07.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen HEF-MF 153 eines schwarzen VW Passat. Zur Tatzeit stand das Auto in der Ziegenhainer Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtschaden in Höhe von 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag (11.07.), gegen 08.30 Uhr in der Lehnerzer Straße in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes.

Ein 84-jähriger Mann aus Petersberg wollte mit seinem PKW, einem grauen Daimler Chrysler, vom Parkplatzgelände des Lebensmittelmarktes auf die Lehnerzer Straße in Fahrtricehtung Leipziger Straße einbiegen. Hierbei beachtete der 84-Jährige offenbar aber nicht den auf der Lehnerzer Straße in Fahrtrichtung Niesig fahrenden vorfahrtsberechtigten PKW, ein Smart FORTWO Coupe. In der Folge kam es zu einem Zusammenprall beider Fahrzeuge.

Während der 84-jährige Unfallverursacher glücklicherweise unverletzt blieb, wurde der Fahrer des Smart, eine 31-jährige Frau aus Künzell, leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund der Beschädigungen an beiden Fahrzeugen waren diese nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.