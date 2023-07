Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, Wehrheim, Rodheimer Straße, Sonntag, 09.07.2023, 19:00 Uhr

(fh)Am frühen Sonntagabend kam es in einem Freibad in Wehrheim zu einer Auseinandersetzung zwischen Kindern und Jugendlichen, bei der eine 13-Jährige verletzt wurde. Den Angaben des Mädchens zufolge, sei diese im Bereich eines dortigen Volleyballfeldes gemeinsam mit Freunden auf weitere Gleichaltrige gestoßen. Hier sei es zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern zu verbalen Entgleisungen gekommen und die Geschädigte sei von einem Mitglied der anderen Gruppe am Kopf verletzt worden. Sie begab sich im Anschluss in ärztliche Behandlung.

Die Ermittlungen zu den Beteiligten, den Hintergründen und dem genauen Ablauf dauern an und werden von der Kriminalpolizei in Bad Homburg geführt. Diese nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Eingangstür von Bäckerei hält Einbrechern stand, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, 12.07.2023, 19.00 Uhr bis 13.07.2023, 00.50 Uhr,

(pl)Die Eingangstür einer Bäckerei in der Hugenottenstraße in Friedrichsdorf hat in der Nacht zum Donnerstag Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten zwischen 19.00 Uhr und 00.50 Uhr erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Mit dem Auto überschlagen,

Schmitten, Landesstraße 3025, 12.07.2023, 22.50 Uhr,

(pl)Eine 19-jährige Autofahrerin hat sich am Mittwochabend auf der L 3025 bei Schmitten mit ihrem Fahrzeug überschlagen. Die 19-Jährige war gegen 22.50 Uhr mit ihrem VW Golf von Niederreifenberg kommend auf der Landesstraße unterwegs, als sie kurz vor dem Orteingang Schmitten nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Autofahrerin wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht und der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.