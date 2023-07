Tasche geraubt,

Runkel, Im Langgarten, Mittwoch, 12.07.2023, 21:00 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat ein Unbekannter einem Mann in Runkel eine Tasche gewaltsam entrissen, floh aber schließlich ohne seine Beute. Ein 86-Jähriger kehrte nach einem Einkauf zu seiner Wohnanschrift in der Straße „Im Langgarten“ zurück. Ein fremder Mann, der dem 86-Jährigen bereits beim Einkaufen aufgefallen war, hielt die Tür zum Haus auf und ließ den Bewohner eintreten. Im Inneren des Gebäudes nutzte der Unbekannte dann eine günstige Gelegenheit und zerschnitt mit einem unbekannten Werkzeug den Trageriemen der Tasche des 86-Jährigen und entriss diesem die Tasche. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute auf die Straße. Nachdem er dort jedoch von einem Radfahrer beobachtet worden war, warf er die Tasche seinem Opfer wieder zu und verschwand dann. Der bisher unbekannte Zeuge überreichte dem 86-Jährigen seine Tasche und berichtete noch, dass der Täter mit einem anderen Mann in einem Pkw mit BO- Kennzeichen kommuniziert habe. Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt und circa 170 cm groß beschrieben. Er soll dunkle, kurze Haare, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Seine Statur wurde als normal und sein Aussehen als „orientalisch“ beschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Außerdem wird der hilfsbereite Radfahrer gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Exhibitionist auf Geh- und Radweg,

Limburg, Geh- und Radweg nach Eschhofen, Mittwoch, 12.07.2023, 12:00 Uhr,

(wie) Am Mittwochmittag wurde eine Frau in Limburg von einem Exhibitionisten belästigt. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen. Eine 71-Jährige war zu Fuß auf dem Geh- und Radweg zwischen der Limburger Kernstadt und Eschhofen spazieren, als sie plötzlich einen Mann entgegenkommen sah, der sein Geschlechtsteil in der Hand hielt. Die Frau lief ihren Weg weiter und wurde zum Glück nicht weiter von dem Täter verfolgt. Der Exhibitionist konnte lediglich als dunkelhäutiger Mann beschrieben werden. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Einbruch in Industriegelände,

Runkel-Steeden, Industriestraße, bis Mittwoch, 12.07.2023, 14:30 Uhr

(wie) In den letzten Tagen wurden in Steeden eine große Menge Kupferkabel von einem Industriegrundstück entwendet. Unbekannte hatten einen Zaun zu dem Gelände in der Industriestraße aufgetrennt und waren so auf das Gelände einer Solaranlagenfirma gelangt. Im Anschluss trennten die Einbrecher mit einem Schneidwerkzeug Kupferkabel im Wert von knapp 10.000 EUR von Solartischen ab. Wie die Diebe das schwere Material dann abtransportierten ist nicht bekannt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Pkw aufgebrochen – Täter gesehen,

Limburg, Walderdorffstraße, Donnerstag, 13.07.2023, 01:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter ein Auto in der Limburger Innenstadt aufgebrochen. Eine 41-Jährige hatte einen grauen VW Sharan in der Walderdorffstraße geparkt. Gegen 01:25 Uhr schlug ein bisher Unbekannter die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete zwei Handtaschen aus dem Inneren des Fahrzeugs. Eine Zeugin bemerkte die Tat und verständigte die Polizei. Der Täter konnte als schlank, 40 bis 50 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß und mit wenig Haaren beschrieben werden. Es soll ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Sachschaden und Wert der Beute summieren sich auf über 2.000 EUR. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise auf die Person.

Kind an Zebrastreifen angefahren,

Elz, Offheimer Straße, Mittwoch, 12.07.2023, 07:20 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen ist in Elz ein Mädchen an einem Zebrastreifen angefahren worden. Die 12-Jährige wollte gerade einen Fußgängerüberweg in der Offheimer Straße überqueren, als sie von einem vorbeifahrenden Ford Transit touchiert wurde, den ein 64-Jähriger steuerte. Offenbar hatte der Fahrer die Fußgängerin aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht wahrgenommen. Die 12-Jährige wurde leicht verletzt und nach Behandlung im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Zeugen stellten sich der Polizei bei der Unfallaufnahme zur Verfügung.

Zwei Verletzte bei Unfall in Löhnberg, Löhnberg, Waldhäuser Straße, Donnerstag, 13.07.2023, 04:50 Uhr

(wie) In Löhnberg kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 49-Jähriger befuhr mit einem Hyundai die Schützenstraße und bog nach rechts in die Waldhäuser Straße ab. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Ford eines 27-Jährigen. Der Ford musste aufgrund einer Baustellenbeschilderung mittig fahren, der Hyundai-Fahrer war an der Kreuzung wartepflichtig. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 6.000 EUR.

Kind gerät mit Roller auf Vorfahrtsstraße, Limburg, Diezer Straße, Mittwoch, 12.07.2023, 16:10 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag hat in Limburg ein Kind mit einem Roller nicht mehr rechtzeitig bremsen können und stieß mit einem Pkw zusammen. Der 12-Jährige war mit seinem Tretroller auf dem Borngartenweg unterwegs. Offenbar konnte er an der Kreuzung zur Diezer Straße nicht mehr rechtzeitig bremsen und geriet auf die Vorfahrtsstraße, wo gerade ein 57-Jähriger in einem Seat vorbeifuhr. Der Roller prallte gegen das Auto und der Junge kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Seat entstand leichter Sachschaden.